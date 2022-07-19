Союз. Разряды

Классификация союзов
По структуре союзы делятся на:
простые состоят из одного слова, например: и, но, а, или, что, если, когда и др.
составные союзы состоят из двух или нескольких слов, например: потому что, оттого что, так как и др.
Разряды союзов:
Сочинительные,
Подчинительные.
Сочинительные союзы
|соединительные
|и, да (= и), не только…но и, как…так и и др., например: Полгода снег да снег
|противительные
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|разделительные
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Некоторые сочинительные союзы могут повторяться (и ... и, или ... или, либо ... либо).
Подчинительные союзы
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Изъяснительные
(чего? Что?)
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что, чтобы, как будто и др., например: Я хочу, чтобы вы почувствовали
крепкое пожатие моей руки
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Временные
(когда?)
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когда, лишь, только, пока, едва и др., например: Она любила на балконе предупреждать зари восход,
когда на бледном небосклоне звезд исчезает хоровод
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Условные
(при каких условиях?
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Сравнительные
(словно что?)
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Целевые
(для чего?)
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Причинные
(Из-за чего?)
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Уступительные
(несмотря на что?)
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Следствия
(почему?)
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