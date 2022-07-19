Учебник MAXIMUM Education

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7 класс
Русский язык
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Союз. Разряды

Союзы — служебные слова, которые используются для связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. Также они выражают отношение между словами в предложении или его частями.

Когда оба шли через двор, у ворот Лещинских остановилась коляска.

Классификация союзов

По структуре союзы делятся на:

  1. простые состоят из одного слова, например: и, но, а, или, что, если, когда и др.

  2. составные союзы состоят из двух или нескольких слов, например: потому что, оттого что, так как и др.

Разряды союзов:

  • Сочинительные,

  • Подчинительные.

Сочинительные союзы

соединительные и, да (= и), не только…но и, как…так и и др., например: Полгода снег да снег
противительные

  • а, но, да (= но), однако, зато и др., например: Комната небольшая, зато очень светлая;
разделительные

  • или, иль, либо, не то…не то, то…то и др., например: Собираемся летом на Кавказ либо в Крым

Некоторые сочинительные союзы могут повторяться ... и, или ... или, либо ... либо).

И пращ, и стрела, и лукавый кинжал щадят победителя годы. Либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет.

Подчинительные союзы

Изъяснительные

(чего? Что?)

что, чтобы, как будто и др., например: Я хочу, чтобы вы почувствовали

крепкое пожатие моей руки

Временные

(когда?)

когда, лишь, только, пока, едва и др., например: Она любила на балконе предупреждать зари восход,

когда на бледном небосклоне звезд исчезает хоровод

Условные

(при каких условиях?

  • если, раз, ли, например: Если путник идет по дну долины,

  • он видит горы со всех сторон

Сравнительные

(словно что?)

  • как, будто, словно, точно и др., например: Жизнь теченье свое изменила,

  • как река изменила русло;

Целевые

(для чего?)

  • чтобы, для того чтобы и др., например: Нам пришлось торопиться,

  • чтобы не опоздать на поезд

Причинные

(Из-за чего?)

  • потому что, так как, оттого что и др., например: Такая густая трава росла только по берегам, потому что

  • здесь достаточно было влаги

Уступительные

(несмотря на что?)

  • хотя, несмотря на то что и др., например: Часов в семь дождь перестал, хотя небо по-прежнему было пасмурное

Следствия

(почему?)

  • Так что

  • например: Снег все становился белее и ярче, так что ломило в глазах.