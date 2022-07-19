Союз. Разряды

Союзы — служебные слова, которые используются для связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. Также они выражают отношение между словами в предложении или его частями.

Когда оба шли через двор, у ворот Лещинских остановилась коляска.

Классификация союзов

По структуре союзы делятся на:

простые состоят из одного слова, например: и, но, а, или, что, если, когда и др. составные союзы состоят из двух или нескольких слов, например: потому что, оттого что, так как и др.

Разряды союзов:

Сочинительные,

Подчинительные.

Сочинительные союзы

соединительные и, да (= и), не только…но и, как…так и и др., например: Полгода снег да снег противительные а, но, да (= но), однако, зато и др., например: Комната небольшая, зато очень светлая; разделительные или, иль, либо, не то…не то, то…то и др., например: Собираемся летом на Кавказ либо в Крым

Некоторые сочинительные союзы могут повторяться (и ... и, или ... или, либо ... либо).

И пращ, и стрела, и лукавый кинжал щадят победителя годы. Либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет.

Подчинительные союзы