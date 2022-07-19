Слитное и раздельное написание ТОЖЕ, ТАКЖЕ

Союз — это служебная часть речи, которая соединяет однородные члены предложения, простые предложения в составе сложного или предложения в рамках текста.

Союзы ТАКЖЕ и ТОЖЕ пишутся слитно.

НО! Нужно отличать их от сочетаний, которые пишутся раздельно:

ТО ЖЕ = местоимение + частица

ТАК ЖЕ = наречие + частица

Как отличить?

Пишем раздельно, если ЖЕ можно опустить в предложении:

В самостоятельной ему попалось то же задание, что и мне.

В самостоятельной ему попалось то задание, что и мне.

Она до сих пор перечитывала эту книгу так же вдумчиво.

Она до сих пор перечитывала эту книгу так вдумчиво.

За раздельным написанием ТАК ЖЕ часто следует союз как, а за ТО ЖЕ – местоимение самое:

Любите ли вы горы так же, как люблю их я?

В очередной газете мы прочитали о вчерашнем пожаре то же самое, что и во всех остальных сводках новостей.

Это союз и пишем слитно, если ТОЖЕ, ТАКЖЕ можно заменить союзом И:

Такое задание тоже может встретиться на итоговой контрольной.

И такое задание может встретиться на итоговой контрольной.

Первая группа также будет выполнять это упражнение, но в другом спортивном зале.

И первая группа будет выполнять это упражнение, но в другом спортивном зале.