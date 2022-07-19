Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Русский язык
Орфография
Правописание НЕ с наречиями Правописание суффиксов причастий Правописание предлогов Слитное, дефисное, раздельное правописание наречий Правописание НЕ с причастиями Н и НН в причастиях Частицы не и ни Слитное и раздельное написание тоже также Правописание суффиксов деепричастий Н и НН в наречиях
Язык и части речи
Союз. Разряды Причастие. Морфология Стили языка Запятая в предложении перед союзами Частицы. Морфология Причастный оборот Наречие. Разряды Междометия Деепричастный оборот Деепричастие. Морфология Предлог. Разряды

Слитное и раздельное написание ТОЖЕ, ТАКЖЕ

Союз — это служебная часть речи, которая соединяет однородные члены предложения, простые предложения в составе сложного или предложения в рамках текста.

Союзы ТАКЖЕ и ТОЖЕ пишутся слитно.

НО! Нужно отличать их от сочетаний, которые пишутся раздельно:

  • ТО ЖЕ = местоимение + частица

  • ТАК ЖЕ = наречие + частица

Как отличить?

  1. Пишем раздельно, если ЖЕ можно опустить в предложении:

В самостоятельной ему попалось то же задание, что и мне.

В самостоятельной ему попалось то задание, что и мне.

Она до сих пор перечитывала эту книгу так же вдумчиво.

Она до сих пор перечитывала эту книгу так вдумчиво.

  1. За раздельным написанием ТАК ЖЕ часто следует союз как, а за ТО ЖЕ – местоимение самое:

Любите ли вы горы так же, как люблю их я?

В очередной газете мы прочитали о вчерашнем пожаре то же самое, что и во всех остальных сводках новостей.

  1. Это союз и пишем слитно, если ТОЖЕ, ТАКЖЕ можно заменить союзом И:

Такое задание тоже может встретиться на итоговой контрольной.

И такое задание может встретиться на итоговой контрольной.

Первая группа также будет выполнять это упражнение, но в другом спортивном зале.

И первая группа будет выполнять это упражнение, но в другом спортивном зале.