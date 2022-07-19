Слитное и раздельное написание ТОЖЕ, ТАКЖЕ

Союзы ТАКЖЕ и ТОЖЕ пишутся слитно.
НО! Нужно отличать их от сочетаний, которые пишутся раздельно:
ТО ЖЕ = местоимение + частица
ТАК ЖЕ = наречие + частица
Как отличить?
Пишем раздельно, если ЖЕ можно опустить в предложении:
В самостоятельной ему попалось то же задание, что и мне.
В самостоятельной ему попалось то задание, что и мне.
Она до сих пор перечитывала эту книгу так же вдумчиво.
Она до сих пор перечитывала эту книгу так вдумчиво.
За раздельным написанием ТАК ЖЕ часто следует союз как, а за ТО ЖЕ – местоимение самое:
Любите ли вы горы так же, как люблю их я?
В очередной газете мы прочитали о вчерашнем пожаре то же самое, что и во всех остальных сводках новостей.
Это союз и пишем слитно, если ТОЖЕ, ТАКЖЕ можно заменить союзом И:
Такое задание тоже может встретиться на итоговой контрольной.
И такое задание может встретиться на итоговой контрольной.
Первая группа также будет выполнять это упражнение, но в другом спортивном зале.
И первая группа будет выполнять это упражнение, но в другом спортивном зале.