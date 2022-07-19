Предлог. Разряды

пространственные (указывают на место) (где?) в, из, к, у, по, из-за, по-над, под, около, вокруг, перед, возле и др.

Временные (когда?) до, в, через, по, с, к, перед, в течение

Причинные (из-за чего? Почему?) от, со зла, за, из-за, в силу, по случаю, благодаря, ввиду, вследствие, по причине и др.

целевые (для чего?) для, ради и др.: сказать в шутку, речь к случаю, поехать на отдых

Образа действия (как? Каким образом?) с, без, в, от и др.;