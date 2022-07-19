Учебник MAXIMUM Education

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7 класс
Русский язык
Орфография
Слитное, дефисное, раздельное правописание наречий Правописание предлогов Н и НН в причастиях Частицы не и ни Правописание суффиксов причастий Н и НН в наречиях Правописание НЕ с причастиями Правописание НЕ с наречиями Слитное и раздельное написание тоже также Правописание суффиксов деепричастий
Язык и части речи
Деепричастие. Морфология Предлог. Разряды Причастный оборот Союз. Разряды Стили языка Междометия Запятая в предложении перед союзами Деепричастный оборот Частицы. Морфология Наречие. Разряды Причастие. Морфология

Предлог. Разряды

Предлоги — служебные слова, которые используются для связи слов в словосочетании.

Я иду сегодня к подруге на праздник. Вчера из школы позвонили маме.

Предлоги употребляются с существительными, местоимениями и количественными числительными.

Предлоги делятся на непроизводные (под, на, за) и производные (вопреки, в течение). Последние образованы путем перехода в них слов других частей речи.

По значению предлоги делятся на разряды:

Разряд Примеры

пространственные (указывают на место)

(где?)

 в, из, к, у, по, из-за, по-над, под, около, вокруг, перед, возле и др.
Временные (когда?) до, в, через, по, с, к, перед, в течение
Причинные (из-за чего? Почему?) от, со зла, за, из-за, в силу, по случаю, благодаря, ввиду, вследствие, по причине и др.
целевые (для чего?) для, ради и др.: сказать в шутку, речь к случаю, поехать на отдых
Образа действия (как? Каким образом?) с, без, в, от и др.;
объектные (указывает на предмет, на который направлено действие) о, об, про, с, по, насчет, относительно и др.