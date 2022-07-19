Предлог. Разряды

Предлоги употребляются с существительными, местоимениями и количественными числительными.
Предлоги делятся на непроизводные (под, на, за) и производные (вопреки, в течение). Последние образованы путем перехода в них слов других частей речи.
По значению предлоги делятся на разряды:
|Разряд
|Примеры
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пространственные (указывают на место)
(где?)
|в, из, к, у, по, из-за, по-над, под, около, вокруг, перед, возле и др.
|Временные (когда?)
|до, в, через, по, с, к, перед, в течение
|Причинные (из-за чего? Почему?)
|от, со зла, за, из-за, в силу, по случаю, благодаря, ввиду, вследствие, по причине и др.
|целевые (для чего?)
|для, ради и др.: сказать в шутку, речь к случаю, поехать на отдых
|Образа действия (как? Каким образом?)
|с, без, в, от и др.;
|объектные (указывает на предмет, на который направлено действие)
|о, об, про, с, по, насчет, относительно и др.