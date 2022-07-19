Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Варианты ЕГЭ
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Языковые нормы
Паронимы Плеоназм Типы речи Средства выразительности Синтаксические нормы Задания по текстам разных стилей Средства связи Текст - словарная статья Лексическое значение Орфоэпия Речевые нормы Фразеология и стилистика Грамматические ошибки Стили речи Текст - средства связи
Орфография
Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание НЕ с различными частями речи Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание суффиксов причастий Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Слитное/дефисное/раздельное написание слов Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация в ССП Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация в СПП Сравнительный оборот Двоеточие и тире Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация при однородных членах предложения Пунктуационный анализ Пунктуация на стыке союзов

НЕ с различными частями речи 

НЕ с существительными, прилагательными и наречиями

Слитно   Раздельно  

1.  Не употребляется без НЕ

  Примеры: 

ненастье, неряха (существительные); несчастный - (прилагательные);

нелепо, неряшливо - (наречия).

2. Можно заменить синонимом без НЕ 

Примеры: неправда = ложь (сущ.),

нехороший = плохой (прилаг.),

нехорошо = плохо (наречия).

+ отрицательные наречия: не́откуда, не́где

1. Есть слова-маркеры вовсе, ничуть, еще, нисколько, далеко, отнюдь, никогда. 

Примеры:

далеко не ложь (существительные). 

Вовсе не  хороший (прилаг.). 

НО! Очень НЕхороший (прилаг.).  

вовсе не плохо.  

2. Есть противопоставление с союзом А 

Примеры:не правда, а ложь (сущ.).

Не красивый, а прекрасный (прилаг.).

Не плохо, а хорошо (нареч.).

НЕ с глаголами и деепричастиями

Слитно Раздельно

Если не употребляется без НЕ- или есть приставка НЕДО-

  

Примеры:недоумевать, негодовать (глаголы); ненавидя, недоплатив (дееприч.).

ВСЕГДА

  

Примеры:не читал, не знал (глаголы); не читая, не думая (дееприч.)

  

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

не смотря на- деепричастие

несмотря на -предлог

НЕ с причастиями

Слитно Раздельно

1.Если нет зависимых слов

(у полных).

Пример: ненаписанное письмо. 

2.Не употребляется без НЕ. 

Пример: ненавидимый. 

1.Если есть

зависимые слова (у полных).

Пример: не написанное мною 

письмо.

2.С краткими формами. 

Пример: письмо не

написано.

НЕ с местоимениями

Слитно Раздельно

 Если нет предлога (отрицательные и неопределенные местоимения). 

  

Примеры:не́кого, не́чем.

  

Есть предлог (отрицательные и неопределенные местоимения). 

  

Примеры:не с чем, не у кого.

+ Остальные разряды: НЕ я, НЕ те, НЕ весь.