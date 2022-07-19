Н и НН в причастиях

Как отличить причастие от отглагольного прилагательного?
Причастие:
Произошло от глагола совершенного вида:
сгорбленный человек – что сделать? сгорбиться
ИЛИ
Есть приставка:
приготовленный ужин, подделанные документы
ИЛИ
Есть зависимое слово:
жаренные (с чем?) с печенью пирожки
ИЛИ
В суффиксах -ОВА-/ - ЕВА-:
балованный мальчик
|Полные причастия
|Всегда -НН-
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С приставкой (кроме НЕ-)
(слово образовано от глагола совершенного вида)
Исключения:
назваНый (брат), смышлеНый, непрошеНый (гость), посажёНый отец
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В суффиксах -ОВА- и -ЕВА-
Важно!
В словах коваНый и жёваНый «ов» и «ев» входят в корень!
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Если есть зависимые слова:
давно крашеННый забор
Важно: в кратких причастиях всегда одна Н.