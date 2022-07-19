Учебник MAXIMUM Education

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7 класс
Русский язык
Орфография
Н и НН в причастиях Правописание суффиксов причастий Правописание суффиксов деепричастий Слитное, дефисное, раздельное правописание наречий Правописание НЕ с причастиями Правописание НЕ с наречиями Слитное и раздельное написание тоже также Н и НН в наречиях Правописание предлогов Частицы не и ни
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Н и НН в причастиях

Как отличить причастие от отглагольного прилагательного?

  • Причастие:

Произошло от глагола совершенного вида:

сгорбленный человек – что сделать? сгорбиться

ИЛИ

  • Есть приставка:

приготовленный ужин, подделанные документы

ИЛИ

  • Есть зависимое слово:

жаренные (с чем?) с печенью пирожки

ИЛИ

  • В суффиксах -ОВА-/ - ЕВА-:

балованный мальчик

Полные причастия
Всегда -НН-

С приставкой (кроме НЕ-)

(слово образовано от глагола совершенного вида)

Исключения:

назваНый (брат), смышлеНый, непрошеНый (гость), посажёНый отец

В суффиксах -ОВА- и -ЕВА-

Важно!

В словах коваНый и жёваНый «ов» и «ев» входят в корень!

Если есть зависимые слова:

давно крашеННый забор

Важно: в кратких причастиях всегда одна Н.