Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Русский язык
Синтаксис
Обособленные определения Тире между подлежащим и сказуемым Обобщающие слова при ОЧП Прямая и косвенная речь Дополнение Однородные члены предложения Двусоставное предложение Основные единицы синтаксиса Обстоятельство Обособленные обстоятельства Односоставное предложение Обращения Сказуемые. Виды сказуемого Вводные слова Определение Обособленные дополнения Подлежащее. Виды подлежащего Грамматическая основа

Грамматическая основа

Грамматическая основа — это главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) или один из главных членов предложения (или подлежащее, или сказуемое). Наличие грамматической основы – один из главных признаков предложения.

Подлежащее и сказуемое в предложении взаимосвязаны: подлежащее обозначает то, о чем или о ком говорится в предложении, а сказуемое передает действие, которое совершает кто-то или что-то, или действие, которое совершается над кем-то или чем-то.

Примеры:

1) В саду зацвели яблони.

2) В дверь постучали.

3) Замечательный вечер!

По строению грамматической основы предложения делятся на:

1) двусоставные – есть и подлежащее, и сказуемое.

Пример:

Мы вышли вечером.

2) односоставные – есть только один из главных членов: или подлежащее, или сказуемое.

Примеры:

Вечер. Жду твоего звонка.

По числу грамматических основ предложения делятся на:

1) простые – имеют одну грамматическую основу.

Пример:

Гости сразу сели за стол.

2) сложные – имеют две и более грамматические основы.

Пример:

Мы хотим, чтобы молодежь знала историю родного города.