Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Языковые нормы
Типы речи Лексическое значение Стили речи Средства выразительности Синтаксические нормы Плеоназм Задания по текстам разных стилей Текст - средства связи Паронимы Текст - словарная статья Грамматические ошибки Орфоэпия Речевые нормы Средства связи Фразеология и стилистика
Орфография
Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Правописание НЕ с различными частями речи Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание суффиксов причастий Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Слитное/дефисное/раздельное написание слов Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание Н и НН в отыменных прилагательных
Синтаксис и пунктуация
Пунктуационный анализ Двоеточие и тире Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация при однородных членах предложения Сравнительный оборот Пунктуация на стыке союзов Пунктуация в ССП Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация в СПП
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 2

Задание 14 ЕГЭ

Это задание ориентировано на разграничение знаменательных и служебных частей речи. Сначала, конечно, нужно определить, что за часть речи перед вами. Это почти 60% успеха. Потом необходимо вспомнить правила, по которым слово пишется слитно, раздельно или через дефис. Чтобы определить часть речи, вам вновь поможет логический анализ предложения, понимание его содержания.

Определите, какое значение имеют выделенные слова, какую функцию они выполняют. Соединяют слова - предлоги; соединяют части предложений - союзы; вносят дополнительный смысл - частицы. Помните, что почти всегда частицы можно вычеркнуть из предложения без потери смысла, а вот без предлогов и союзов предложение и его смысл может “сломаться”.

Сначала найдите слова, которые всегда пишутся слитно, раздельно или через дефис.

Всегда раздельно!

при виде, вряд ли, на протяжении, как будто, то есть, по двое, те же, как раз, в течение, в открытую, всё же, за неимением, в силу,все ли, тут же, в потёмках (НО! впотьмах), со временем, потому что, без сомнения, ни разу, всё равно, так что, так как, как только, в продолжение, в целом, та самая, если бы, в отличие, по сравнению, с связи, сразу же, в конце концов, всё время, тут же, те же

Всегда слитно!

наверное, напротив, даже, наедине, вскоре, вдогонку, понемногу, наутёк, зачастую, впоследствии, навесегда, повсюду, поодиночке, позади, вполголоса, вполоборота, чересчур

В этом задании наибольшую трудность представляют омонимичные слова: они совпадают в произношении, а пишутся по-разному. Чаще всего в эту группу попадают:

Наречие vs существительное: платье впору - мы живём в пору изменений

Производный предлог vs существительное с непроизводным предлогом:

вместо завтрака я выпил кофе - я пришёл в место, указанное на карте

Производный предлог vs деепричастие: несмотря на ливень, мы долго гуляли - не смотря на ливень, я бежал скорее под крышу

Союз vs местоимение с частицей: чтобы выспаться, надо рано лечь - что бы ты ни говорил, я не передумаю

Союз vs наречие с частицей: вы также отдыхали на море - вы так же хорошо отдохнули на море, как и в прошлом году

Чтобы определить слитно или раздельно попробуйте убрать часть слова совсем или перенести в другую часть предложения. Если смысл не потеряется, то слова пишутся раздельно. Второй способ - заменить выделенное слово синонимичным словом той же части речи (вследствие = из-за, зато = но). Третий способ - вставить меду частями выделенного слова другие слова. Если это возможно, то пишем раздельно (мы живём в эту пору изменений).