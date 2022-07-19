Задание 14 ЕГЭ

Это задание ориентировано на разграничение знаменательных и служебных частей речи. Сначала, конечно, нужно определить, что за часть речи перед вами. Это почти 60% успеха. Потом необходимо вспомнить правила, по которым слово пишется слитно, раздельно или через дефис. Чтобы определить часть речи, вам вновь поможет логический анализ предложения, понимание его содержания.

Определите, какое значение имеют выделенные слова, какую функцию они выполняют. Соединяют слова - предлоги; соединяют части предложений - союзы; вносят дополнительный смысл - частицы. Помните, что почти всегда частицы можно вычеркнуть из предложения без потери смысла, а вот без предлогов и союзов предложение и его смысл может “сломаться”.

Сначала найдите слова, которые всегда пишутся слитно, раздельно или через дефис.

Всегда раздельно! при виде, вряд ли, на протяжении, как будто, то есть, по двое, те же, как раз, в течение, в открытую, всё же, за неимением, в силу,все ли, тут же, в потёмках (НО! впотьмах), со временем, потому что, без сомнения, ни разу, всё равно, так что, так как, как только, в продолжение, в целом, та самая, если бы, в отличие, по сравнению, с связи, сразу же, в конце концов, всё время, тут же, те же

Всегда слитно! наверное, напротив, даже, наедине, вскоре, вдогонку, понемногу, наутёк, зачастую, впоследствии, навесегда, повсюду, поодиночке, позади, вполголоса, вполоборота, чересчур

В этом задании наибольшую трудность представляют омонимичные слова: они совпадают в произношении, а пишутся по-разному. Чаще всего в эту группу попадают:

Наречие vs существительное: платье впору - мы живём в пору изменений

Производный предлог vs существительное с непроизводным предлогом:

вместо завтрака я выпил кофе - я пришёл в место, указанное на карте

Производный предлог vs деепричастие: несмотря на ливень, мы долго гуляли - не смотря на ливень, я бежал скорее под крышу

Союз vs местоимение с частицей: чтобы выспаться, надо рано лечь - что бы ты ни говорил, я не передумаю

Союз vs наречие с частицей: вы также отдыхали на море - вы так же хорошо отдохнули на море, как и в прошлом году

Чтобы определить слитно или раздельно попробуйте убрать часть слова совсем или перенести в другую часть предложения. Если смысл не потеряется, то слова пишутся раздельно. Второй способ - заменить выделенное слово синонимичным словом той же части речи (вследствие = из-за, зато = но). Третий способ - вставить меду частями выделенного слова другие слова. Если это возможно, то пишем раздельно (мы живём в эту пору изменений).