Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
Русский язык
Работа с текстом
Средства выразительности Анализ содержания текста Лексический анализ текста
Синтаксис и пунктуация
Пунктуационный анализ текста Сказуемые. Виды сказуемого Понятие о сложном предложении Знаки препинания в предложениях с разными придаточными Основные единицы синтаксиса Разные виды придаточного СПП Подлежащее. Виды подлежащего ССП БСП Грамматическая основа Синтаксический анализ текста
Орфография
Правописание суффиксов причастий Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание НЕ с различными частями речи Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Орфографический анализ текста Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Развернутые ответы
Говорение Сочинение 9.3 Сочинение 9.1 Сочинение 9.2 Методы сжатия текста

Правописание гласных в корнях с чередованием

В русском языке есть ряд корней с чередующимися гласными. Выбор буквы в безударной позиции при чередовании зависит от определенных условий:

  1. От наличия или отсутствия после корня суффикса -А-:

  • -бер- — -бир-, -дер- — -дир-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -тер- — -тир-, -блест- — -блист-, -жег- — -жиг-, -стел- — -стил-, -чет- — -чит-: перед суффиксом -А- пишется И (собИрАть, зажИгАть, настИлАтъ), в остальных случаях пишется Е (блЕстеть, зажЕчь).

СобИРАть, стИРАть, задИРА

Повнимательней гляди: Если в слове имя Ира, значит, в корне буква И!

Исключения: сочЕтать, сочЕтание.

Обратите внимание!

  • корни с чередованием а (я) - им (ин): перед суффиксом -А- пишется ИМ (ИН) (замИнАть, зажИмАть), в остальных случаях пишется А (Я) (замять, зажать);

  • -кас- — -косн-: если за корнем следует согласная Н, то пишется ООснуться, прикОсновение), в остальных случаях пишется А (касАтельная, касАться);

  1. От последующих букв или сочетаний букв:

  • -лаг- — -лож-: перед Г пишется А (прилАгать, прилАгательное), перед Ж пишется О (прилОжение, предлОжить),

Исключение: полог;

  • -раст- (-ращ-) — - рос-: перед СТ и Щ пишется ААсти, нарАщивать); перед С пишется О (зарОсль, вырОсший).

Исключения: отрасль, росток, ростовщик, Ростов, Ростислав;

  • -скак- — -скоч-: перед К пишется А (скАкать), перед Ч пишется О (выскОчить).

Исключения: скачОк, скАчу;

  1. От ударения:

  • -гар- — -гор-: под ударением пишется А (загАр, разгАр), без ударения ―О (загОрелый, пригОрать).

Исключения: выгарки, изгарь, пригарь;

  • -зар- — -зор-: без ударения пишется ААрница, озАрить), под ударением ― что слышится (зОрька, зАрево).

Исключение: зоревать;

  • -клан- -клон-: без ударения пишется О (преклОнение, поклОниться), под ударением - что слышится (клАняться, поклОн);

  • -твар- -твор-: без ударения пишется О (твОрить, твОрение), под ударением - что слышится (твОрчество, твАрь).

Исключение: утварь.

  1. От значения:

  • -мак- — -мок: -мак- используется в значении «погружать в жидкость, делать мокрым» (мАкать хлеб в молоко), -мок- в значении «пропускать жидкость» (ботинки промОкают);

  • -равн- — -ровн: -равн- используется в значении «равный, одинаковый, наравне» (поравняться), -ровн- в значении «ровный, прямой, гладкий» (уровень, заровнять);

  • -плав- — -плов- — -плыв-: О пишется только в словах плОвец и плОвчиха, Ы − только в слове плЫвуны, во всех остальных случаях пишется А (плАвучесть, поплАвок).