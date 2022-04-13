Беглые гласные

Русский язык имеет долгую историю возникновения и развития. В процессе формирования он потерпел значительные изменения, испытывал сильное влияние старославянского языка.

При изучении истории языка лингвисты особое внимание обращают на фонетические изменения. С развитием языка многие звуки преобразовывались в другие.

Например, существовали особые редуцированные гласные – это звуки, которые произносились не полностью, звучали короче обычных. Они были похожи на кратко произнесенные современные звуки [О] и [Е]. В результате их падения (так назывался исторический процесс) в некоторых случаях они превратились в полноценные гласные звуки (например, под ударением), а в некоторых – исчезли из слов (например, в конце слова из 2-ух и более слогов).

Например, в древнерусском языке мы бы написали слово сон так: СЪНЪ (где Ъ обозначает краткий звук О). Под ударением Ъ превратился в полноценный О, а в конце слова исчез. Так получилось современное написание. А вот в форме родительного падежа сна, наоборот, звук в середине исчез, а в конце превратился в полную гласную.

Поэтому в результате исторических фонетических процессов в русском языке появилось такое интересное явление, как беглые гласные. В одной и той же морфеме гласные О и Е могут как быть, так и отсутствовать – чередоваться с нулем звука, исчезать. Они убегают из слов, поэтому называются беглыми.

Беглые гласные О и Е могут встречаться в разных морфемах:

В корнях: СОН – СНа, ПЕНь – ПНя. В приставках: ВОЗносить – ВЗнестись, ПЕРЕступить – ПРЕступление (совершить преступление – переступить черту закона). В суффиксах: крючОК – крючКа, звоночЕК – звоночКа.

Любопытно!

Беглые гласные встречаются в правиле правописания суффиксов ‑ЕК‑ и ‑ИК‑: если при склонении гласная убегает, выпадает, то пишем Е (вот наша беглая гласная Е), а если гласная остается – пишем И.