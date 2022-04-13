Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

5 класс
Русский язык
Язык и части речи
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Глагол. Наклонение Глагол. Времена Существительное. Склонение и падежи Морфемика Фонетика. Все о звуках Чередования Слово и его значения Прилагательное. Степени сравнения Тема текста Глагол. Спряжение Прилагательное. Морфология Прямая речь. Диалог Беглые гласные Глагол. Вид Существительные. Род и число.
Орфография
Глагол. Орфография (тся/ться, ь в окончании) Правописание о/ё после шипящих Правописание и/ы после ц Правописание ъ и ь

Беглые гласные

Русский язык имеет долгую историю возникновения и развития. В процессе формирования он потерпел значительные изменения, испытывал сильное влияние старославянского языка.

При изучении истории языка лингвисты особое внимание обращают на фонетические изменения. С развитием языка многие звуки преобразовывались в другие.

Например, существовали особые редуцированные гласные – это звуки, которые произносились не полностью, звучали короче обычных. Они были похожи на кратко произнесенные современные звуки [О] и [Е]. В результате их падения (так назывался исторический процесс) в некоторых случаях они превратились в полноценные гласные звуки (например, под ударением), а в некоторых – исчезли из слов (например, в конце слова из 2-ух и более слогов).

Например, в древнерусском языке мы бы написали слово сон так: СЪНЪ (где Ъ обозначает краткий звук О). Под ударением Ъ превратился в полноценный О, а в конце слова исчез. Так получилось современное написание. А вот в форме родительного падежа сна, наоборот, звук в середине исчез, а в конце превратился в полную гласную.

Поэтому в результате исторических фонетических процессов в русском языке появилось такое интересное явление, как беглые гласные. В одной и той же морфеме гласные О и Е могут как быть, так и отсутствовать – чередоваться с нулем звука, исчезать. Они убегают из слов, поэтому называются беглыми.

Беглые гласные О и Е могут встречаться в разных морфемах:

  1. В корнях: СОНСНа, ПЕНь – ПНя.

  2. В приставках: ВОЗносить – ВЗнестись, ПЕРЕступить – ПРЕступление (совершить преступление – переступить черту закона).

  3. В суффиксах: крючОК – крючКа, звоночЕК – звоночКа.

Любопытно!

Беглые гласные встречаются в правиле правописания суффиксов ‑ЕК‑ и ‑ИК‑: если при склонении гласная убегает, выпадает, то пишем Е (вот наша беглая гласная Е), а если гласная остаетсяпишем И.