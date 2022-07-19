Вводные слова делают простое предложение осложненным.
Вводные слова обособляются в предложении при помощи запятых.
Группы вводных слов по значению:
Степень уверенности (уверенность/неуверенность): конечно, разумеется, бесспорно, без сомнения, кажется, вероятно, возможно, может быть, по-видимому и др.
Пример:
Без сомнения, это лучший сериал из всех, что я когда-либо видела!
Чувства: к счастью, к несчастью, к сожалению, на радость и др.
Пример:
К счастью, всё обошлось.
Источник сообщения: по словам, по мнению, по-моему, как говорят, на мой взгляд и др.
Пример:
На мой взгляд, всё не так просто.
Порядок явлений (мыслей) и связь между ними: во-первых, во-вторых, в-третьих, наконец, следовательно, значит, итак, таким образом, например, с одной стороны, с другой стороны и др.
Пример:
Во-первых, нужно внимательно прочитать условие задачи.
Способ выражения мысли: одним словом, другими словами, образно говоря, как говорится, прямо скажем и др.
Пример:
Как говорится, нет худа без добра.
Призыв к собеседнику/читателю: видишь (ли), понимаете (ли), поверьте, поймите, послушайте, пожалуйста и др.
Пример:
Тот букет, поверьте, был самым красивым в моей жизни.
Степень обычности: бывает, бывало, случается, случалось, по обыкновению, по обычаю и др.
Пример:
Зимние вечера в деревне мы, по обыкновению, коротали у печки.
Вводное слово можно убрать из предложения без потери смысла, а член предложения – нельзя.
Сравните:
Облако казалось грозовым (казалось – часть составного именного сказуемого).
Всё вокруг, казалось, дышало счастьем (казалось – вводное слово).
Вводное слово в предложении можно заменить на другое из той же группы по значению.
Сравните:
Удача, к несчастью, была не на нашей стороне.
Удача, к сожалению, была не на нашей стороне.
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Внимание!
Не являются вводными и никогда не выделяются запятыми слова:
будто, как будто, вряд ли, едва ли, якобы, почти, даже, именно, ведь, только, непременно, вот, как раз, всё-таки, авось, обязательно, вдруг и т.д.
Такой праздник обязательно будет запоминающимся.
Такой праздник вряд ли будет запоминающимся.
Такой праздник едва ли будет запоминающимся.
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Различайте!
ОДНАКО
Вводное слово:
Мы, однако, сомневались в целесообразности такого жёсткого решения.
Союз (= но, запятая только перед ним):
Доводы директора были весомыми, однако мы сомневались в целесообразности такого жёсткого решения.
ЗНАЧИТ
Вводное слово (= следовательно):
Я не успеваю на автобус, значит, опоздаю в школу.
Близко по значению слову «означает»:
а) не обособляется запятыми.
Искреннее пожелание значит гораздо больше, чем пустые, но громкие слова.
б) если «значит» между подлежащим и сказуемым, то ставится тире.
Быть справедливым – значит всегда опираться на факты.
НАКОНЕЦ
Вводное слово
а) = и ещё, указывает на порядок мыслей, завершает перечисление.
Открыл конференцию своим докладом известный учёный, искусствовед и, наконец,
превосходный оратор.
б) дается оценка факта.
Жара становится, наконец, нестерпимой.
Наречие (= наконец-то, имеет значение «под конец, напоследок после всего, в результате всего», не обособляется):
Наконец удалось прийти к верному решению.
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Вводные предложения могут быть двусоставными и односоставными:
Я думала, это упражнение нужно было готовить на завтра.
Казалось нам, этот урок будет длиться целую вечность.
На письме вводные предложения выделяются запятыми:
А ты, я вижу, легко справился с такой непростой задачей.