Вводные слова

Вводные слова — это слова или словосочетания, не являющиеся членами предложения и выражающие отношение говорящего к высказыванию.

Вводные слова делают простое предложение осложненным.

Вводные слова обособляются в предложении при помощи запятых.

Группы вводных слов по значению:

Степень уверенности (уверенность/неуверенность): конечно, разумеется, бесспорно, без сомнения, кажется, вероятно, возможно, может быть, по-видимому и др.

Пример:

Без сомнения, это лучший сериал из всех, что я когда-либо видела!

Чувства: к счастью, к несчастью, к сожалению, на радость и др.

Пример:

К счастью, всё обошлось.

Источник сообщения: по словам, по мнению, по-моему, как говорят, на мой взгляд и др.

Пример:

На мой взгляд, всё не так просто.

Порядок явлений (мыслей) и связь между ними: во-первых, во-вторых, в-третьих, наконец, следовательно, значит, итак, таким образом, например, с одной стороны, с другой стороны и др.

Пример:

Во-первых, нужно внимательно прочитать условие задачи.

Способ выражения мысли: одним словом, другими словами, образно говоря, как говорится, прямо скажем и др.

Пример:

Как говорится, нет худа без добра.

Призыв к собеседнику/читателю: видишь (ли), понимаете (ли), поверьте, поймите, послушайте, пожалуйста и др.

Пример:

Тот букет, поверьте, был самым красивым в моей жизни.

Степень обычности: бывает, бывало, случается, случалось, по обыкновению, по обычаю и др.

Пример:

Зимние вечера в деревне мы, по обыкновению, коротали у печки.

Как понять, что перед нами вводное слово?

Вводное слово можно убрать из предложения без потери смысла, а член предложения – нельзя.

Сравните:

Облако казалось грозовым (казалось – часть составного именного сказуемого).

Всё вокруг, казалось, дышало счастьем (казалось – вводное слово).

Вводное слово в предложении можно заменить на другое из той же группы по значению.

Сравните:

Удача, к несчастью, была не на нашей стороне.

Удача, к сожалению, была не на нашей стороне.

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Внимание!

Не являются вводными и никогда не выделяются запятыми слова:

будто, как будто, вряд ли, едва ли, якобы, почти, даже, именно, ведь, только, непременно, вот, как раз, всё-таки, авось, обязательно, вдруг и т.д.

Такой праздник обязательно будет запоминающимся.

Такой праздник вряд ли будет запоминающимся.

Такой праздник едва ли будет запоминающимся.

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Различайте!

ОДНАКО

Вводное слово:

Мы, однако, сомневались в целесообразности такого жёсткого решения.

Союз (= но, запятая только перед ним):

Доводы директора были весомыми, однако мы сомневались в целесообразности такого жёсткого решения.

ЗНАЧИТ

Вводное слово (= следовательно):

Я не успеваю на автобус, значит, опоздаю в школу.

Близко по значению слову «означает»:

а) не обособляется запятыми.

Искреннее пожелание значит гораздо больше, чем пустые, но громкие слова.

б) если «значит» между подлежащим и сказуемым, то ставится тире.

Быть справедливым – значит всегда опираться на факты.

НАКОНЕЦ

Вводное слово

а) = и ещё, указывает на порядок мыслей, завершает перечисление.

Открыл конференцию своим докладом известный учёный, искусствовед и, наконец,

превосходный оратор.

б) дается оценка факта.

Жара становится, наконец, нестерпимой.

Наречие (= наконец-то, имеет значение «под конец, напоследок после всего, в результате всего», не обособляется):

Наконец удалось прийти к верному решению.

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Вводные предложения

Вводные предложения могут быть двусоставными и односоставными:

Я думала, это упражнение нужно было готовить на завтра.

Казалось нам, этот урок будет длиться целую вечность.

На письме вводные предложения выделяются запятыми:

А ты, я вижу, легко справился с такой непростой задачей.