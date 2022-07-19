Учебник MAXIMUM Education

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Причастие. Морфология

Причастие ― особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы: какой? какая? какое? какие?

Важно: можно легко перепутать с прилагательным. Помни, что эта часть речи образована от глагола. Более точные вопросы: что делающий? что сделавший? и т.п.

Причастия сочетают в себе признаки глагола и прилагательного:

Признаки глагола Признаки прилагательного

Вид: совершенный и несовершенный

снявший (от глагола снять ― сов.в.) и пьющий (от глагола пить ― несов.в.)

изменяются по числам, родам (в единственном числе) и падежам (в полной форме):

бегущий, бегущая, бегущие, бегущих

Время: настоящее и прошедшее

понимающий ― наст.вр.

понимавший ― прош.вр.

У глаголов есть ещё и будущее время, но у причастия его нет!

согласуются с существительным в числе, роде (в единственном числе) и падеже:

спиленное дерево, спиленных деревьев

Возвратность:

поднимавший ―невозвратный

поднимавшийся ― возвратный

страдательные причастия, как и качественные прилагательные, имеют полную и краткую формы.

расположенный ―расположен

выметенный ―выметен

Начальная форма причастия ― И.п ед.число м.р. Все глагольные признаки причастия соотносятся с начальной формой глагола.

Причастия делятся на действительные и страдательные. Многое от этого зависит.

Действительные причастия обозначают признак того предмета, который сам совершает действие:

Читающий книгу ученик ― ученик, который читает книгу

Страдательные причастия обозначают признак того предмета, который испытывает действие со стороны другого объекта:

Читаемый Ириной роман ― роман, который читает Ирина

У страдательных причастий есть некоторые особенности:

  • Образуются только от переходных глаголов (прочитать книгу ― прочитанная книга);

  • Имеют полную и краткую формы (построенный дом ― дом построен).