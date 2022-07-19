Причастие. Морфология

Важно: можно легко перепутать с прилагательным. Помни, что эта часть речи образована от глагола. Более точные вопросы: что делающий? что сделавший? и т.п.
Причастия сочетают в себе признаки глагола и прилагательного:
|Признаки глагола
|Признаки прилагательного
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Вид: совершенный и несовершенный
снявший (от глагола снять ― сов.в.) и пьющий (от глагола пить ― несов.в.)
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изменяются по числам, родам (в единственном числе) и падежам (в полной форме):
бегущий, бегущая, бегущие, бегущих
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Время: настоящее и прошедшее
понимающий ― наст.вр.
понимавший ― прош.вр.
У глаголов есть ещё и будущее время, но у причастия его нет!
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согласуются с существительным в числе, роде (в единственном числе) и падеже:
спиленное дерево, спиленных деревьев
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Возвратность:
поднимавший ―невозвратный
поднимавшийся ― возвратный
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страдательные причастия, как и качественные прилагательные, имеют полную и краткую формы.
расположенный ―расположен
выметенный ―выметен
Начальная форма причастия ― И.п ед.число м.р. Все глагольные признаки причастия соотносятся с начальной формой глагола.
Причастия делятся на действительные и страдательные. Многое от этого зависит.
Действительные причастия обозначают признак того предмета, который сам совершает действие:
Страдательные причастия обозначают признак того предмета, который испытывает действие со стороны другого объекта:
У страдательных причастий есть некоторые особенности:
Образуются только от переходных глаголов (прочитать книгу ― прочитанная книга);
Имеют полную и краткую формы (построенный дом ― дом построен).