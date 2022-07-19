Дополнение

Дополнение — это второстепенный член предложения, который обозначает предмет (объект действия) и отвечает на вопросы косвенных падежей. Дополнение может относиться как к сказуемому, так и к любому другому члену предложения.

- Мы решили (что?) задачу.

- Школьники приготовили (что?) поздравление (кому?) ветеранам.

- Подарок (кому?) брату стоял на полке.

Дополнение может обозначать различного рода объекты:

объект, на который направлено действие: исправить (что?) ошибку; объект, в чью пользу совершается действие: написать (кому?) другу; орудие или средство действия: рубить (чем?) топором, подчеркнуть (чем?) карандашом; и т.д.

Дополнения могут быть выражены существительными, местоимениями (чаще всего), а также другими частями речи в значении существительного.

Чтобы не путать дополнения и подлежащие, нужно помнить: подлежащее может стоять только в И.п., а дополнения выражаются косвенными падежами.

- Мне нравится твоя идея. Нравится (что?) идея – дополнение в В.п.

- Дождь размыл дорогу. (Что?) дождь – подлежащее в И.п. размыл (что?) дорогу – дополнение в В.п.

- Дорога размыта дождем. (Что?) дорога – подлежащее в И.п. размыта (чем?) дождем – дополнение в В.п.

В качестве дополнения может использоваться и инфинитив.

Нужно разграничивать инфинитив как часть сказуемого и инфинитив в роли дополнения. Если действие, обозначаемое инфинитивом, относится к другому субъекту, то перед нами дополнение.

- Папа решил идти на охоту с соседом. (Папа решил, и он пойдет).

- Папа посоветовал идти на охоту с соседом. (Папа посоветовал, но пойдет кто-то, например, сын).

Дополнениями могут выступать и словосочетания.

- Мы купили (что?) две картины. Мне понравилось читать (что?) «Мёртвые души».

Иногда к слову можно одновременно задать вопрос разных второстепенных членов – это совмещение признаков разных членов предложения.

- Я нашел книгу (без чего?) без обложки.

- Я нашел книгу (какую?) без обложки.

- Мы положили газету (на что?) на лавочку.

- Мы положили газету (куда?) на лавочку.

Прямые и косвенные дополнения

Прямое дополнение – это дополнение в форме В.п. без предлога или при отрицании переходного глагола, которое распространяется Р.п. без предлога.

- Я выучил (что? В.п.) стихотворение.

- Мы не написали (чего? Р.п.) изложения.

Другие дополнения – косвенные.

- Мы вышли (без чего?) без зонтика.

- Выступление полное (чего?) искренности.