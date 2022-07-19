- Мы решили (что?) задачу.
- Школьники приготовили (что?) поздравление (кому?) ветеранам.
- Подарок (кому?) брату стоял на полке.
Дополнение может обозначать различного рода объекты:
объект, на который направлено действие: исправить (что?) ошибку;
объект, в чью пользу совершается действие: написать (кому?) другу;
орудие или средство действия: рубить (чем?) топором, подчеркнуть (чем?) карандашом; и т.д.
Дополнения могут быть выражены существительными, местоимениями (чаще всего), а также другими частями речи в значении существительного.
Чтобы не путать дополнения и подлежащие, нужно помнить: подлежащее может стоять только в И.п., а дополнения выражаются косвенными падежами.
- Мне нравится твоя идея. Нравится (что?) идея – дополнение в В.п.
- Дождь размыл дорогу. (Что?) дождь – подлежащее в И.п. размыл (что?) дорогу – дополнение в В.п.
- Дорога размыта дождем. (Что?) дорога – подлежащее в И.п. размыта (чем?) дождем – дополнение в В.п.
В качестве дополнения может использоваться и инфинитив.
Нужно разграничивать инфинитив как часть сказуемого и инфинитив в роли дополнения. Если действие, обозначаемое инфинитивом, относится к другому субъекту, то перед нами дополнение.
- Папа решил идти на охоту с соседом. (Папа решил, и он пойдет).
- Папа посоветовал идти на охоту с соседом. (Папа посоветовал, но пойдет кто-то, например, сын).
Дополнениями могут выступать и словосочетания.
- Мы купили (что?) две картины. Мне понравилось читать (что?) «Мёртвые души».
Иногда к слову можно одновременно задать вопрос разных второстепенных членов – это совмещение признаков разных членов предложения.
- Я нашел книгу (без чего?) без обложки.
- Я нашел книгу (какую?) без обложки.
- Мы положили газету (на что?) на лавочку.
- Мы положили газету (куда?) на лавочку.
- Я выучил (что? В.п.) стихотворение.
- Мы не написали (чего? Р.п.) изложения.
Другие дополнения – косвенные.
- Мы вышли (без чего?) без зонтика.
- Выступление полное (чего?) искренности.