Глагол. Времена

Глагол – самостоятельная часть речи, которая обозначает действие.

Глагол отвечает на вопросы: что делать? что сделать? (что делаю? что сделаю? что сделал? что сделала? что сделало? что сделали? и др.).

В предложении глаголы чаще всего бывают сказуемыми: Мы заселились в новый дом.

Глаголы изменяются по временам (в изъявительном наклонении):

Прошедшее время – действие происходило до момента речи.

Пример: Максим купил новую модель самолета. (сначала Максим купил, а потом мы об этом сказали)

Настоящее время – действие происходит сейчас, в момент речи, а также действие, которое происходит постоянно.

Пример: Максим покупает новую модель самолета. (Максим покупает прямо сейчас, когда мы об этом говорим)

Мама часто покупает этот модный журнал.

Мы ходим на волейбол. (= ходим постоянно)

Будущее время – действие произойдет после момента речи.

Пример: Максим купит новую модель самолета. (мы сказали об этом, а Максим только потом купит)

Прошедшее время

Глаголы в прошедшем времени обозначают действие, которое произошло ДО момента речи.

Глаголы прошедшего времени изменяются по числам, а в единственном числе – по родам.

Звонить – звонил (единственное число, мужской род),

звонилА (единственное число, женский род),

звонилО (единственное число, средний род),

звонилИ (множественное число).

Они отвечают на вопросы: что делал? что сделал? что делала? что сделала? что делали? что сделали? и т.д.

Глаголы прошедшего времени образуются от инфинитива при помощи суффикса ‑Л‑. Перед -Л- пишем ту же гласную, что и в инфинитиве перед -ТЬ.

ВидЕть: видЕ + -Л- = видЕЛ

ЖдАть: ждА + -Л- = ждАЛ

Иногда форма прошедшего времени может образовываться без суффикса -Л-, но он проявляется в других формах глагола:

Нести – нёс, НО несЛа, несЛо, несЛи.

У глаголов на -ЧЬ при образовании форм прошедшего времени происходит чередование звуков: береЧЬ – берёГ, привлеЧЬ – привлеК.

Настоящее время

Глаголы в настоящем времени обозначают действие, которое совершается В момент речи или происходит постоянно.

В настоящем времени глаголы изменяются по лицам и числам.

Они отвечают на вопросы: что делаю? что делаем? что делаешь? что делаете? что делает? и т.д.

Единственное число Множественное число 1-е лицо зов-У, дар-Ю зов-ЁМ, дар-ИМ 2-е лицо зов-ЁШЬ, дар-ИШЬ зов-ЁТЕ, дар-ИТЕ 3-е лицо зов-ЁТ, дар-ИТ зов-УТ, дар-ЯТ

Будущее время

Глаголы в будущем времени обозначают действие, которое произойдет ПОСЛЕ момента речи.

Они отвечают на вопросы: что буду делать? что сделаю? что будешь сделать? что сделаешь? что будет делать? что сделает? что будем делать? что сделаем? И т.д.

Существует 2 формы будущего времени:

Простое будущее время образуется при помощи личных окончаний:

Единственное число Множественное число 1-е лицо занес-У, удал-Ю занес -ЁМ, удал -ИМ 2-е лицо занес-ЁШЬ, удал‑ИШЬ занес -ЁТЕ, удал -ИТЕ 3-е лицо занес -ЁТ, удал -ИТ занес -УТ, удал -ЯТ

Сложное будущее время = БЫТЬ (в форме простого будущего времени) + инфинитив.

Пример: инфинитив – ждать.

я буд-У ждать, мы буд-ЕМ ждать,

ты буд-ЕШЬ ждать, вы буд-ЕТЕ ждать,

он / она / оно буд-ЕТ ждать, они буд-УТ ждать.