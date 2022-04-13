Глагол. Времена

Глагол отвечает на вопросы: что делать? что сделать? (что делаю? что сделаю? что сделал? что сделала? что сделало? что сделали? и др.).
В предложении глаголы чаще всего бывают сказуемыми: Мы заселились в новый дом.
Глаголы изменяются по временам (в изъявительном наклонении):
Прошедшее время – действие происходило до момента речи.
Пример: Максим купил новую модель самолета. (сначала Максим купил, а потом мы об этом сказали)
Настоящее время – действие происходит сейчас, в момент речи, а также действие, которое происходит постоянно.
Пример: Максим покупает новую модель самолета. (Максим покупает прямо сейчас, когда мы об этом говорим)
Мама часто покупает этот модный журнал.
Мы ходим на волейбол. (= ходим постоянно)
Будущее время – действие произойдет после момента речи.
Пример: Максим купит новую модель самолета. (мы сказали об этом, а Максим только потом купит)
Глаголы в прошедшем времени обозначают действие, которое произошло ДО момента речи.
Глаголы прошедшего времени изменяются по числам, а в единственном числе – по родам.
Звонить – звонил (единственное число, мужской род),
звонилА (единственное число, женский род),
звонилО (единственное число, средний род),
звонилИ (множественное число).
Они отвечают на вопросы: что делал? что сделал? что делала? что сделала? что делали? что сделали? и т.д.
Глаголы прошедшего времени образуются от инфинитива при помощи суффикса ‑Л‑. Перед -Л- пишем ту же гласную, что и в инфинитиве перед -ТЬ.
ВидЕть: видЕ + -Л- = видЕЛ
ЖдАть: ждА + -Л- = ждАЛ
Иногда форма прошедшего времени может образовываться без суффикса -Л-, но он проявляется в других формах глагола:
Нести – нёс, НО несЛа, несЛо, несЛи.
У глаголов на -ЧЬ при образовании форм прошедшего времени происходит чередование звуков: береЧЬ – берёГ, привлеЧЬ – привлеК.
Глаголы в настоящем времени обозначают действие, которое совершается В момент речи или происходит постоянно.
В настоящем времени глаголы изменяются по лицам и числам.
Они отвечают на вопросы: что делаю? что делаем? что делаешь? что делаете? что делает? и т.д.
|Единственное число
|Множественное число
|1-е лицо
|зов-У, дар-Ю
|зов-ЁМ, дар-ИМ
|2-е лицо
|зов-ЁШЬ, дар-ИШЬ
|зов-ЁТЕ, дар-ИТЕ
|3-е лицо
|зов-ЁТ, дар-ИТ
|зов-УТ, дар-ЯТ
Глаголы в будущем времени обозначают действие, которое произойдет ПОСЛЕ момента речи.
Они отвечают на вопросы: что буду делать? что сделаю? что будешь сделать? что сделаешь? что будет делать? что сделает? что будем делать? что сделаем? И т.д.
Существует 2 формы будущего времени:
Простое будущее время образуется при помощи личных окончаний:
|Единственное число
|Множественное число
|1-е лицо
|занес-У, удал-Ю
|занес -ЁМ, удал -ИМ
|2-е лицо
|занес-ЁШЬ, удал‑ИШЬ
|занес -ЁТЕ, удал -ИТЕ
|3-е лицо
|занес -ЁТ, удал -ИТ
|занес -УТ, удал -ЯТ
Сложное будущее время = БЫТЬ (в форме простого будущего времени) + инфинитив.
Пример: инфинитив – ждать.
я буд-У ждать, мы буд-ЕМ ждать,
ты буд-ЕШЬ ждать, вы буд-ЕТЕ ждать,
он / она / оно буд-ЕТ ждать, они буд-УТ ждать.