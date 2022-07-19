Задание 15 ЕГЭ

Залог успешного выполнения этого задания заключается не столько в знании орфографического правила, сколько в умении его применить. Сначала нужно решить вопрос о том, к какой части речи принадлежит слово с пропущенными буквами. Именно от этого зависит правописание. В основном в экзамене представлены прилагательные и причастия.

Сначала нужно решить, к какой части речи относится слово. Затем определите, какая форма: полная или краткая. Различаем их следующим образом. От прилагательных можно образовать сравнительную степень. К причастию можно подобрать зависимые слова. И, конечно, причастия сохраняют в своём значении идею действия, их легко можно заменить конструкцией с глаголом: площадка образова?а выступом скалы > выступ образовал площадку.

Если в предложении использована полная форма, то вы тоже сначала определяете ее часть речи. Наибольшую трудность представляет разграничение причастий и отглагольных прилагательных. Здесь необходимо внимательно анализировать контекст и проверять возможность наличия зависимых слов.