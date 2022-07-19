Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Языковые нормы
Грамматические ошибки Средства выразительности Задания по текстам разных стилей Текст - средства связи Стили речи Синтаксические нормы Средства связи Паронимы Речевые нормы Орфоэпия Фразеология и стилистика Плеоназм Текст - словарная статья Типы речи Лексическое значение
Орфография
Правописание суффиксов причастий Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание НЕ с различными частями речи Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Слитное/дефисное/раздельное написание слов Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация в СПП Пунктуация при однородных членах предложения Пунктуационный анализ Двоеточие и тире Пунктуация на стыке союзов Пунктуация в ССП Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Сравнительный оборот
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 4 Вариант 3

Задание 15 ЕГЭ

Залог успешного выполнения этого задания заключается не столько в знании орфографического правила, сколько в умении его применить. Сначала нужно решить вопрос о том, к какой части речи принадлежит слово с пропущенными буквами. Именно от этого зависит правописание. В основном в экзамене представлены прилагательные и причастия.

Сначала нужно решить, к какой части речи относится слово. Затем определите, какая форма: полная или краткая. Различаем их следующим образом. От прилагательных можно образовать сравнительную степень. К причастию можно подобрать зависимые слова. И, конечно, причастия сохраняют в своём значении идею действия, их легко можно заменить конструкцией с глаголом: площадка образова?а выступом скалы > выступ образовал площадку.

Если в предложении использована полная форма, то вы тоже сначала определяете ее часть речи. Наибольшую трудность представляет разграничение причастий и отглагольных прилагательных. Здесь необходимо внимательно анализировать контекст и проверять возможность наличия зависимых слов.