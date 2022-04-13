Правописание корней

Безударные гласные в корне могут быть:

Проверяемые.

Чтобы верно написать такую гласную мы подбираем проверочное слово – однокоренное слово с проверяемой гласной под ударением.

Л…сник – лЕ´с → лЕсник

Обязательно смотрим на значение проверочного слова:

Однокоренные слова должны иметь сходное значение (у потреб ить – треб ование);

Корни могут звучать одинаково, но иметь разное написание (код – кот, гриб – грипп, лесть «угодливое восхваление в корыстных целях» – лезть «взбираться наверх или опускаться вниз, цепляясь руками и ногами за что-то»).

Непроверяемые.

Слова с непроверяемой гласной в корне являются словарными. Их написание мы запоминаем, а в случаях затруднений обращаемся к словарю.

Бассейн, бетон, генерал, командир, лейтенант, маляр, орнамент, педаль, премьера, сельдерей, трибуна, троллейбус, экскаватор и др.

Чередующиеся.

Правописание таких корней зависит от разных условий:

От наличия или отсутствия после корня суффикса -А-.

Если после корня есть суффикс А, то пишем в корне И.

Если нет суффикса А после корня, то пишем в корне Е.

БИР – БЕР выбИр-А-ть – выбЕрет МИР – МЕР вымИр-А-ть – вымЕр СТИЛ – СТЕЛ застИл-А-ть – стЕлет БЛИСТ – БЛЕСТ блИст-А-ть – блЕстеть ПИР – ПЕР запИр-А-ть – запЕреть ТИР – ТЕР вытИр-А-ть – вытЕреть ЖИГ – ЖЕГ поджИг-А-ть – под-жЁг Различай! Что сделал? ПОДЖЁГ (глагол) Что? ПОДЖОГ (существительное) ЧИТ – ЧЕТ вычИт-А-ть – (налоговый) вычЕт Исключения! СочЕтать, сочЕтание.

От сочетания согласных на конце.

РАСТ – РАЩ – РОС рАстение – вырАщивать – вырОсли Исключения! ОтрАсль, рОсток, вырОсток, рОстовщик, РОстов и др. ЛАГ – ЛОЖ излАгать – излОжение Исключения! По´лОг. КАС – КОСН кАсаться – кОснуться СКАК – СКОЧ скАкать – подскОчить Исключения! СкАчок, скАчу.

От ударения.

ГАР – ГОР Под ударением – А: загА´р. Без ударения – О: угОреть. Исключения! Вы´гАрки, и´згАрь, при´гАрь (специальные и диалектные слова) и др. КЛАН – КЛОН Под ударением – пишем, что слышим: клА´няться, поклО´н. Без ударения – О: поклОня´ться. ТВАР – ТВОР Под ударением – пишем, что слышим: твА´рь, твО´рчество. Без ударения – О: сотвОри´ть. Исключение! УтвАрь. ЗАР – ЗОР Под ударением – пишем, что слышим: зА´рево, зО´ри. Без ударения – А: зАря´, зАрни´ца. Исключение! ЗОрева´ть.

От значения корня.

МАК – МОК МАК «погружать в жидкость»: мАкать печенье в чай. МОК «пропускать в жидкость»: промОкнуть под дождем, промОкательная бумага. РАВН – РОВН РАВН «равный, одинаковый, наравне»: урАвнение, срАвнить, рАвняться на кого-то. РОВН «ровный, прямой, гладкий»: подрОвнять волосы. ПЛАВ – ПЛОВ – ПЛЫВ Написание корня закреплено за определенными словами: ПЛАВ: плАвать, плАвучесть, поплАвок. ПЛОВ: плОвец, плОвчиха. ПЛЫВ: плЫвуны.

Исторические чередования.

В корнях с чередованием А (Я) – ИМ (ИН) мы пишем ИМ (ИН), если за ними следует суффикс -А-: поднять – поднИмать.

Будь внимателен! Не путай слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному (омонимы).

Помирить друзей (мИр) – померить пиджак (примЕрка)

Запевать песню (пЕть) – запивать водой таблетку (пИть)

Привидение (вИдеть) – приведение к общему знаменателю (привЕдший)

Развеваться флагам (вЕять) – развиваться человеку (развИтие)

Покарать преступника (кАра) – покорить гору (покОрный)

Прославлять подвиг (слАва) – благословлять на подвиг (слОво)

Поласкать ребенка (лАска) – полоскать бельё (полОщет) и т.д.

Различай чередующиеся гласные в корне и проверяемые!

Вытирать (чередование, есть суффикс -А-) – потерять (проверяемая гласная – потЕря)

Заросли (чередование, пишем О перед С) – роса (проверяемая гласная – рОсы)

Сотворить чудо (чередование, под ударением пишем, что слышим, т.е. в данном случае О) – отворить ставни (проверяемая гласная – ствОрка) – растворить краски (проверяемая гласная – раствОр)

Касание (чередование, пишем А перед С) – косички (проверяемая гласная – кОсы) – косьба (проверяемая гласная – кОсит)

Загорелый (чередование, пишем О без ударения) – гористый (проверяемая гласная – гОры) – горчичный (проверяемая гласная – гОрький) – горюющий (проверяемая гласная – гОре) и т.д.