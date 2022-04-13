Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

6 класс
Русский язык
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Правописание корней

Безударные гласные в корне могут быть:

  1. Проверяемые.

Чтобы верно написать такую гласную мы подбираем проверочное слово – однокоренное слово с проверяемой гласной под ударением.

Л…сник – лЕ´слЕсник

Обязательно смотрим на значение проверочного слова:

  • Однокоренные слова должны иметь сходное значение (употребить – требование);

  • Корни могут звучать одинаково, но иметь разное написание (код – кот, гриб – грипп, лесть «угодливое восхваление в корыстных целях» – лезть «взбираться наверх или опускаться вниз, цепляясь руками и ногами за что-то»).

  1. Непроверяемые.

Слова с непроверяемой гласной в корне являются словарными. Их написание мы запоминаем, а в случаях затруднений обращаемся к словарю.

Бассейн, бетон, генерал, командир, лейтенант, маляр, орнамент, педаль, премьера, сельдерей, трибуна, троллейбус, экскаватор и др.

  1. Чередующиеся.

Правописание таких корней зависит от разных условий:

  • От наличия или отсутствия после корня суффикса -А-.

Если после корня есть суффикс А, то пишем в корне И.

Если нет суффикса А после корня, то пишем в корне Е.

БИР – БЕРвыбИр-А-ть – выбЕрет
МИР – МЕРвымИр-А-ть – вымЕр
СТИЛ – СТЕЛзастИл-А-ть – стЕлет
БЛИСТ – БЛЕСТблИст-А-ть – блЕстеть
ПИР – ПЕРзапИр-А-ть – запЕреть
ТИР – ТЕРвытИр-А-ть – вытЕреть
ЖИГ – ЖЕГ

поджИг-А-ть – под-жЁг

Различай!

Что сделал? ПОДЖЁГ (глагол)

Что? ПОДЖОГ (существительное)

ЧИТ – ЧЕТ

вычИт-А-ть – (налоговый) вычЕт

Исключения!

СочЕтать, сочЕтание.

  • От сочетания согласных на конце.

РАСТ – РАЩ – РОС

рАстение – вырАщивать – вырОсли

Исключения!

ОтрАсль, рОсток, вырОсток, рОстовщик, РОстов и др.

ЛАГ – ЛОЖ

излАгать – излОжение

Исключения!

По´лОг.

КАС – КОСНкАсаться – кОснуться
СКАК – СКОЧ

скАкать – подскОчить

Исключения!

СкАчок, скАчу.

  • От ударения.

ГАР – ГОР

Под ударением – А: загА´р.

Без ударения – О: угОреть.

Исключения!

Вы´гАрки, и´згАрь, при´гАрь (специальные и диалектные слова) и др.

КЛАН – КЛОН

Под ударением – пишем, что слышим: клА´няться, поклО´н.

Без ударения – О: поклОня´ться.

ТВАР – ТВОР

Под ударением – пишем, что слышим: твА´рь, твО´рчество.

Без ударения – О: сотвОри´ть.

Исключение!

УтвАрь.

ЗАР – ЗОР

Под ударением – пишем, что слышим: зА´рево, зО´ри.

Без ударения – А: зАря´, зАрни´ца.

Исключение!

ЗОрева´ть.

  • От значения корня.

МАК – МОК

МАК «погружать в жидкость»: мАкать печенье в чай.

МОК «пропускать в жидкость»: промОкнуть под дождем, промОкательная бумага.

РАВН – РОВН

РАВН «равный, одинаковый, наравне»: урАвнение, срАвнить, рАвняться на кого-то.

РОВН «ровный, прямой, гладкий»: подрОвнять волосы.

ПЛАВ – ПЛОВ – ПЛЫВ

Написание корня закреплено за определенными словами:

ПЛАВ: плАвать, плАвучесть, поплАвок.

ПЛОВ: плОвец, плОвчиха.

ПЛЫВ: плЫвуны.

  • Исторические чередования.

В корнях с чередованием А (Я) – ИМ (ИН) мы пишем ИМ (ИН), если за ними следует суффикс -А-: поднять – поднИмать.

Будь внимателен!

Не путай слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному (омонимы).

Помирить друзей (мИр) – померить пиджак (примЕрка)

Запевать песню (пЕть) – запивать водой таблетку (пИть)

Привидение (вИдеть) – приведение к общему знаменателю (привЕдший)

Развеваться флагам (вЕять) – развиваться человеку (развИтие)

Покарать преступника (кАра) – покорить гору (покОрный)

Прославлять подвиг (слАва) – благословлять на подвиг (слОво)

Поласкать ребенка (лАска) – полоскать бельё (полОщет) и т.д.

Различай чередующиеся гласные в корне и проверяемые!

Вытирать (чередование, есть суффикс -А-) – потерять (проверяемая гласная – потЕря)

Заросли (чередование, пишем О перед С) роса (проверяемая гласная – рОсы)

Сотворить чудо (чередование, под ударением пишем, что слышим, т.е. в данном случае О) – отворить ставни (проверяемая гласная – ствОрка) – растворить краски (проверяемая гласная – раствОр)

Касание (чередование, пишем А перед С) косички (проверяемая гласная – кОсы) – косьба (проверяемая гласная – кОсит)

Загорелый (чередование, пишем О без ударения) гористый (проверяемая гласная – гОры) – горчичный (проверяемая гласная гОрький) – горюющий (проверяемая гласная – гОре) и т.д.