Правописание корней

Безударные гласные в корне могут быть:
Проверяемые.
Чтобы верно написать такую гласную мы подбираем проверочное слово – однокоренное слово с проверяемой гласной под ударением.
Л…сник – лЕ´с → лЕсник
Обязательно смотрим на значение проверочного слова:
Однокоренные слова должны иметь сходное значение (употребить – требование);
Корни могут звучать одинаково, но иметь разное написание (код – кот, гриб – грипп, лесть «угодливое восхваление в корыстных целях» – лезть «взбираться наверх или опускаться вниз, цепляясь руками и ногами за что-то»).
Непроверяемые.
Слова с непроверяемой гласной в корне являются словарными. Их написание мы запоминаем, а в случаях затруднений обращаемся к словарю.
Бассейн, бетон, генерал, командир, лейтенант, маляр, орнамент, педаль, премьера, сельдерей, трибуна, троллейбус, экскаватор и др.
Чередующиеся.
Правописание таких корней зависит от разных условий:
От наличия или отсутствия после корня суффикса -А-.
Если после корня есть суффикс А, то пишем в корне И.
Если нет суффикса А после корня, то пишем в корне Е.
|БИР – БЕР
|выбИр-А-ть – выбЕрет
|МИР – МЕР
|вымИр-А-ть – вымЕр
|СТИЛ – СТЕЛ
|застИл-А-ть – стЕлет
|БЛИСТ – БЛЕСТ
|блИст-А-ть – блЕстеть
|ПИР – ПЕР
|запИр-А-ть – запЕреть
|ТИР – ТЕР
|вытИр-А-ть – вытЕреть
|ЖИГ – ЖЕГ
поджИг-А-ть – под-жЁг
Различай!
Что сделал? ПОДЖЁГ (глагол)
Что? ПОДЖОГ (существительное)
|ЧИТ – ЧЕТ
вычИт-А-ть – (налоговый) вычЕт
Исключения!
СочЕтать, сочЕтание.
От сочетания согласных на конце.
|РАСТ – РАЩ – РОС
рАстение – вырАщивать – вырОсли
Исключения!
ОтрАсль, рОсток, вырОсток, рОстовщик, РОстов и др.
|ЛАГ – ЛОЖ
излАгать – излОжение
Исключения!
По´лОг.
|КАС – КОСН
|кАсаться – кОснуться
|СКАК – СКОЧ
скАкать – подскОчить
Исключения!
СкАчок, скАчу.
От ударения.
|ГАР – ГОР
Под ударением – А: загА´р.
Без ударения – О: угОреть.
Исключения!
Вы´гАрки, и´згАрь, при´гАрь (специальные и диалектные слова) и др.
|КЛАН – КЛОН
Под ударением – пишем, что слышим: клА´няться, поклО´н.
Без ударения – О: поклОня´ться.
|ТВАР – ТВОР
Под ударением – пишем, что слышим: твА´рь, твО´рчество.
Без ударения – О: сотвОри´ть.
Исключение!
УтвАрь.
|ЗАР – ЗОР
Под ударением – пишем, что слышим: зА´рево, зО´ри.
Без ударения – А: зАря´, зАрни´ца.
Исключение!
ЗОрева´ть.
От значения корня.
|МАК – МОК
МАК «погружать в жидкость»: мАкать печенье в чай.
МОК «пропускать в жидкость»: промОкнуть под дождем, промОкательная бумага.
|РАВН – РОВН
РАВН «равный, одинаковый, наравне»: урАвнение, срАвнить, рАвняться на кого-то.
РОВН «ровный, прямой, гладкий»: подрОвнять волосы.
|ПЛАВ – ПЛОВ – ПЛЫВ
Написание корня закреплено за определенными словами:
ПЛАВ: плАвать, плАвучесть, поплАвок.
ПЛОВ: плОвец, плОвчиха.
ПЛЫВ: плЫвуны.
Исторические чередования.
В корнях с чередованием А (Я) – ИМ (ИН) мы пишем ИМ (ИН), если за ними следует суффикс -А-: поднять – поднИмать.
Не путай слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному (омонимы).
Помирить друзей (мИр) – померить пиджак (примЕрка)
Запевать песню (пЕть) – запивать водой таблетку (пИть)
Привидение (вИдеть) – приведение к общему знаменателю (привЕдший)
Развеваться флагам (вЕять) – развиваться человеку (развИтие)
Покарать преступника (кАра) – покорить гору (покОрный)
Прославлять подвиг (слАва) – благословлять на подвиг (слОво)
Поласкать ребенка (лАска) – полоскать бельё (полОщет) и т.д.
Различай чередующиеся гласные в корне и проверяемые!
Вытирать (чередование, есть суффикс -А-) – потерять (проверяемая гласная – потЕря)
Заросли (чередование, пишем О перед С) – роса (проверяемая гласная – рОсы)
Сотворить чудо (чередование, под ударением пишем, что слышим, т.е. в данном случае О) – отворить ставни (проверяемая гласная – ствОрка) – растворить краски (проверяемая гласная – раствОр)
Касание (чередование, пишем А перед С) – косички (проверяемая гласная – кОсы) – косьба (проверяемая гласная – кОсит)
Загорелый (чередование, пишем О без ударения) – гористый (проверяемая гласная – гОры) – горчичный (проверяемая гласная – гОрький) – горюющий (проверяемая гласная – гОре) и т.д.