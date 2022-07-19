Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Русский язык
Язык и части речи
Причастие. Морфология Междометия Запятая в предложении перед союзами Частицы. Морфология Деепричастный оборот Предлог. Разряды Причастный оборот Деепричастие. Морфология Наречие. Разряды Союз. Разряды Стили языка
Орфография
Правописание суффиксов причастий Слитное и раздельное написание тоже также Н и НН в наречиях Слитное, дефисное, раздельное правописание наречий Правописание предлогов Н и НН в причастиях Правописание НЕ с причастиями Правописание НЕ с наречиями Частицы не и ни Правописание суффиксов деепричастий

Правописание предлогов

Производные предлоги часто путают с разными самостоятельными частями речи.

Как отличить предлог от наречия?

Замена синонимом той же части речи. Это значит, что если слово в контексте предложения заменяется предлогом, то это и есть предлог, а если наречием, то наречие.

Вокруг нас были друзья. (вокруг = около предлог).

Вокруг было тихо. (вокруг = везде наречие).

  • Предлог нельзя упустить, а наречие можно.

Мама сидела впереди меня. (предложение «мама сидела меня» не имеет никакого смысла, а значит, это предлог).

Мама сидела впереди. (предложение «мама сидела» имеет логику, мы упустили слово, а значит, это слово является наречием).

  • Предлог требует после себя определенный падеж.

Я шел мимо дома. (шел (мимо кого? чего?) мимо дома ― сущ. в Р. п. ― мимо ― это предлог).

Я просто шел мимо. (шел (как?) мимо. «Мимо» отвечает на вопрос наречия и является им).

Как отличить предлог от деепричастия?

Чаще всего путают такие производные предлоги, как несмотря на…, благодаря, включая, спустя.

  • Предлог «благодаря» требует после себя только Д. п.

Благодаря (кому? чему?) отцу мы справились с заданием ― сущ. в Д. п., значит это предлог.

Благодаря (кого? чего?) учителя, ребята разошлись. Существительное «учителя» в Р. п., значит предлогом не может быть.

Предлог несмотря на… = предлог вопреки.

Деепричастие не смотря на… = деепричастие не глядя на…

Несмотря на (кого? что? ) дождь, мы пошли в поход. (несмотря = вопреки предлог).

Я шел вперед, (что делая?) не смотря ни на кого. (не смотря = не глядя деепричастие).

Как отличить предлог от существительного?

К существительному мы можем задать вопрос, к предлогу вопрос задать нельзя. Между существительный и предлогом можно поставить слово.

На (новый) счёт в банке поступило небольшое количество денежных средств. (Денежные средства поступили (на что?) на счёт). Я абсолютно не хочу говорить насчёт работы. (вопрос задать нельзя, зато можно заменить предлогом О: я не хочу говорить О работе).

Правописание

Существительное Предлог
На встречу Навстречу = к
В роде Вроде = как
На счёт Насчёт = о
В место Вместо = за
В следствие Вследствие = из-за
На подобие Наподобие = как

Рассмотрите таблицу:

Слитно Раздельно Через дефис

Несмотря на (погоду)

Невзирая на (лица)

Вместо (друга)

Вроде (тебя)

Вследствие (аварии)

Навстречу (гостям)

Наподобие (шара)

Насчет (изложения)

Сверх (ожидания)

Ввиду (отъезда)

(но: иметь в виду)

В течение (года)

В заключение (доклада)

В продолжение (часа)

В отличие (от других)

В виде (полукруга)

В связи (с трудностями)

За счет (своего времени)

В целях (получения прибыли)

В силу (сложностей)

В отношении (отъезда)

Под видом (услуги)

В соответствии (с законом)

Из-за (дождей)

Из-под (земли)

По-над (речкой)