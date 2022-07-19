Правописание предлогов

Производные предлоги часто путают с разными самостоятельными частями речи.

Как отличить предлог от наречия?

Замена синонимом той же части речи. Это значит, что если слово в контексте предложения заменяется предлогом, то это и есть предлог, а если наречием, то наречие.

Вокруг нас были друзья. (вокруг = около предлог). Вокруг было тихо. (вокруг = везде наречие).

Предлог нельзя упустить, а наречие можно.

Мама сидела впереди меня. (предложение «мама сидела меня» не имеет никакого смысла, а значит, это предлог).

Мама сидела впереди. (предложение «мама сидела» имеет логику, мы упустили слово, а значит, это слово является наречием).

Предлог требует после себя определенный падеж.

Я шел мимо дома. (шел (мимо кого? чего?) мимо дома ― сущ. в Р. п. ― мимо ― это предлог).

Я просто шел мимо. (шел (как?) мимо. «Мимо» отвечает на вопрос наречия и является им).

Как отличить предлог от деепричастия?

Чаще всего путают такие производные предлоги, как несмотря на…, благодаря, включая, спустя.

Предлог «благодаря» требует после себя только Д. п.

Благодаря (кому? чему?) отцу мы справились с заданием ― сущ. в Д. п., значит это предлог.

Благодаря (кого? чего?) учителя, ребята разошлись. Существительное «учителя» в Р. п., значит предлогом не может быть.

Предлог несмотря на… = предлог вопреки.

Деепричастие не смотря на… = деепричастие не глядя на…

Несмотря на (кого? что? ) дождь, мы пошли в поход. (несмотря = вопреки предлог).

Я шел вперед, (что делая?) не смотря ни на кого. (не смотря = не глядя деепричастие).

Как отличить предлог от существительного?

К существительному мы можем задать вопрос, к предлогу вопрос задать нельзя. Между существительный и предлогом можно поставить слово.

На (новый) счёт в банке поступило небольшое количество денежных средств. (Денежные средства поступили (на что?) на счёт). Я абсолютно не хочу говорить насчёт работы. (вопрос задать нельзя, зато можно заменить предлогом О: я не хочу говорить О работе).

Правописание

Существительное Предлог На встречу Навстречу = к В роде Вроде = как На счёт Насчёт = о В место Вместо = за В следствие Вследствие = из-за На подобие Наподобие = как

Рассмотрите таблицу: