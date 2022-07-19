Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Русский язык
Орфография
Н и НН в наречиях Слитное, дефисное, раздельное правописание наречий Правописание суффиксов причастий Слитное и раздельное написание тоже также Правописание предлогов Правописание НЕ с причастиями Правописание НЕ с наречиями Н и НН в причастиях Частицы не и ни Правописание суффиксов деепричастий
Язык и части речи
Частицы. Морфология Деепричастие. Морфология Причастный оборот Союз. Разряды Стили языка Междометия Запятая в предложении перед союзами Деепричастный оборот Предлог. Разряды Наречие. Разряды Причастие. Морфология

Частицы не и ни

НЕ с глаголами и деепричастиями

Раздельно Слитно

С глаголами и деепричастиями, которые употребляются без НЕ:

не кричать, не любить, не увидев

Если деепричастие и глагол

без НЕ не употребляются:

невзлюбив, недосыпать

с приставкой НЕДО-.

недосыпать

НЕ с существительными и прилагательными

Слитно Раздельно

Слово без «не» не употребляется

Ненастье, невзгоды, недоумение

Есть противопоставление с союзом «а»

Не друг, а враг.

Можно заменить существительное синонимом без НЕ:

Неправда=ложь

Несчастье=горе

В вопросительном предложении, если отрицание логически подчеркивается:

Разве не правда чувствуется в его словах?

Прилагательное потреблено с наречиями меры и степени очень, слишком, чрезмерно, абсолютно и др.

Очень неинтересный фильм, слишком неприятный разговор

Употребляется со словами далеко не…, вовсе не…, отнюдь не…, ничуть не…, нисколько не…, никогда не… и т. д.

Вовсе не сказка ничуть не занимательный

и с отрицательными местоимениями никому не интересный

Прилагательные с формами сравнительной степени на е (не выше, не лучше, не ярче, не круче, не хуже), а также с некоторыми формами (часто употребляемыми) на ее

не сильнее, не беднее.
С формами больший, меньший, худший, лучший

НЕ с причастиями

Слитно Раздельно

Если слово без НЕ не употребляется:

Недоумевающий человек

С краткими причастиями:

Книга не прочитана

Если нет зависимых слов:

Неотправленное письмо

Если есть зависимые слова:

Не отправленное (кем?) мною письмо

Если нет противопоставлений:

Нескошенная трава

Если есть противопоставление с союзом «а»:

Не скошенная, а срезанная трава.

Различение и правописание частиц НЕ и НИ

Используем НЕ:

  1. В отрицательных местоимениях и наречиях в ударном положении:

некто, некого, нечто, негде

  1. В устойчивых выражениях:

  • В сочетаниях со значением «много» - не один (= многие), не раз (= много раз):

Я не раз видела этого человека

  • В сочетаниях ЕДВА НЕ, ЧУТЬ НЕ, ДАЛЕКО НЕ:

далеко не быстрый ответ;

  • В сочетаниях НЕ КТО ИНОЙ (ДРУГОЙ), КАК; НЕ ЧТО ИНОЕ (ДРУГОЕ), КАК:

Это был не кто иной, как Ваня, а в руке его не что другое, как букет

  1. В словосочетаниях и предложениях:

  • При отрицании утверждения:

Я не могу говорить об этом; Он не мог поверить в сказанное

  • При отрицании отрицания (утверждении):

Куда он только не обращался! (частица усиливает последующее отрицание)

Используем НИ:

  1. В отрицательных местоимениях и наречиях в безударном положении:

никто, никого, ничто, нигде

  1. В устойчивых выражениях:

  • В сочетаниях со значением «никто», «никогда»: ни один (= никто), ни разу (=никогда):

Ни один мускул не дрогнул на его лице; Я ни разу не видел этого человека

  • В сочетаниях откуда ни возьмись, ни дать ни взять, ни пуха ни пера, ни слуху ни духу, во что бы то ни стало, как ни в чем не бывало.

  • В сочетаниях НИКТО ИНОЙ (ДРУГОЙ), КРОМЕ; НИЧТО ИНОЕ (ДРУГОЕ), КРОМЕ:

Никто иной, кроме тебя, этого не сделает; Никто иной этого не сделает

  1. В словосочетаниях и предложениях:

  • При усилении отрицания:

Не сказал (отрицание) ни слова (усиление); Не дал мне ни рубля

  • При усилении утверждения:

Сколько я ни пробовал испечь пирог… (т.е. пробовал много раз – в значении придаточного уступки)

  1. В уступительных придаточных предложениях используется частица НИ в сочетании с союзными словами: КАК НИ, КТО НИ, ЧТО НИ, ГДЕ НИ, КУДА НИ, КОГДА НИ, СКОЛЬКО НИ:

Кто ни смотрел этот фильм, всем он нравился