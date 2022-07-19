Частицы не и ни

НЕ с глаголами и деепричастиями

Раздельно Слитно С глаголами и деепричастиями, которые употребляются без НЕ: не кричать, не любить, не увидев Если деепричастие и глагол без НЕ не употребляются: невзлюбив, недосыпать с приставкой НЕДО-. недосыпать

НЕ с существительными и прилагательными

Слитно Раздельно Слово без «не» не употребляется Ненастье, невзгоды, недоумение Есть противопоставление с союзом «а» Не друг, а враг. Можно заменить существительное синонимом без НЕ: Неправда=ложь Несчастье=горе В вопросительном предложении, если отрицание логически подчеркивается: Разве не правда чувствуется в его словах? Прилагательное потреблено с наречиями меры и степени очень, слишком, чрезмерно, абсолютно и др. Очень неинтересный фильм, слишком неприятный разговор Употребляется со словами далеко не…, вовсе не…, отнюдь не…, ничуть не…, нисколько не…, никогда не… и т. д. Вовсе не сказка ничуть не занимательный и с отрицательными местоимениями никому не интересный Прилагательные с формами сравнительной степени на е (не выше, не лучше, не ярче, не круче, не хуже), а также с некоторыми формами (часто употребляемыми) на ее не сильнее, не беднее. С формами больший, меньший, худший, лучший

НЕ с причастиями

Слитно Раздельно Если слово без НЕ не употребляется: Недоумевающий человек С краткими причастиями: Книга не прочитана Если нет зависимых слов: Неотправленное письмо Если есть зависимые слова: Не отправленное (кем?) мною письмо Если нет противопоставлений: Нескошенная трава Если есть противопоставление с союзом «а»: Не скошенная, а срезанная трава.

Различение и правописание частиц НЕ и НИ

Используем НЕ:

В отрицательных местоимениях и наречиях в ударном положении:

некто, некого, нечто, негде

В устойчивых выражениях:

В сочетаниях со значением «много» - не один (= многие), не раз (= много раз):

Я не раз видела этого человека

В сочетаниях ЕДВА НЕ, ЧУТЬ НЕ, ДАЛЕКО НЕ:

далеко не быстрый ответ;

В сочетаниях НЕ КТО ИНОЙ (ДРУГОЙ), КАК; НЕ ЧТО ИНОЕ (ДРУГОЕ), КАК:

Это был не кто иной, как Ваня, а в руке его не что другое, как букет

В словосочетаниях и предложениях:

При отрицании утверждения:

Я не могу говорить об этом; Он не мог поверить в сказанное

При отрицании отрицания (утверждении):

Куда он только не обращался! (частица усиливает последующее отрицание)

Используем НИ:

В отрицательных местоимениях и наречиях в безударном положении:

никто, никого, ничто, нигде

В устойчивых выражениях:

В сочетаниях со значением «никто», «никогда»: ни один (= никто), ни разу (=никогда):

Ни один мускул не дрогнул на его лице; Я ни разу не видел этого человека

В сочетаниях откуда ни возьмись, ни дать ни взять, ни пуха ни пера, ни слуху ни духу, во что бы то ни стало, как ни в чем не бывало.

В сочетаниях НИКТО ИНОЙ (ДРУГОЙ), КРОМЕ; НИЧТО ИНОЕ (ДРУГОЕ), КРОМЕ:

Никто иной, кроме тебя, этого не сделает; Никто иной этого не сделает

В словосочетаниях и предложениях:

При усилении отрицания:

Не сказал (отрицание) ни слова (усиление); Не дал мне ни рубля

При усилении утверждения:

Сколько я ни пробовал испечь пирог… (т.е. пробовал много раз – в значении придаточного уступки)

В уступительных придаточных предложениях используется частица НИ в сочетании с союзными словами: КАК НИ, КТО НИ, ЧТО НИ, ГДЕ НИ, КУДА НИ, КОГДА НИ, СКОЛЬКО НИ:

Кто ни смотрел этот фильм, всем он нравился