Частицы не и ни

НЕ с глаголами и деепричастиями
|Раздельно
|Слитно
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С глаголами и деепричастиями, которые употребляются без НЕ:
не кричать, не любить, не увидев
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Если деепричастие и глагол
без НЕ не употребляются:
невзлюбив, недосыпать
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с приставкой НЕДО-.
недосыпать
НЕ с существительными и прилагательными
|Слитно
|Раздельно
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Слово без «не» не употребляется
Ненастье, невзгоды, недоумение
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Есть противопоставление с союзом «а»
Не друг, а враг.
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Можно заменить существительное синонимом без НЕ:
Неправда=ложь
Несчастье=горе
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В вопросительном предложении, если отрицание логически подчеркивается:
Разве не правда чувствуется в его словах?
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Прилагательное потреблено с наречиями меры и степени очень, слишком, чрезмерно, абсолютно и др.
Очень неинтересный фильм, слишком неприятный разговор
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Употребляется со словами далеко не…, вовсе не…, отнюдь не…, ничуть не…, нисколько не…, никогда не… и т. д.
Вовсе не сказка ничуть не занимательный
и с отрицательными местоимениями никому не интересный
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Прилагательные с формами сравнительной степени на е (не выше, не лучше, не ярче, не круче, не хуже), а также с некоторыми формами (часто употребляемыми) на ее
не сильнее, не беднее.
|С формами больший, меньший, худший, лучший
НЕ с причастиями
|Слитно
|Раздельно
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Если слово без НЕ не употребляется:
Недоумевающий человек
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С краткими причастиями:
Книга не прочитана
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Если нет зависимых слов:
Неотправленное письмо
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Если есть зависимые слова:
Не отправленное (кем?) мною письмо
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Если нет противопоставлений:
Нескошенная трава
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Если есть противопоставление с союзом «а»:
Не скошенная, а срезанная трава.
Различение и правописание частиц НЕ и НИ
В отрицательных местоимениях и наречиях в ударном положении:
некто, некого, нечто, негде
В устойчивых выражениях:
В сочетаниях со значением «много» - не один (= многие), не раз (= много раз):
Я не раз видела этого человека
В сочетаниях ЕДВА НЕ, ЧУТЬ НЕ, ДАЛЕКО НЕ:
далеко не быстрый ответ;
В сочетаниях НЕ КТО ИНОЙ (ДРУГОЙ), КАК; НЕ ЧТО ИНОЕ (ДРУГОЕ), КАК:
Это был не кто иной, как Ваня, а в руке его не что другое, как букет
В словосочетаниях и предложениях:
При отрицании утверждения:
Я не могу говорить об этом; Он не мог поверить в сказанное
При отрицании отрицания (утверждении):
Куда он только не обращался! (частица усиливает последующее отрицание)
В отрицательных местоимениях и наречиях в безударном положении:
никто, никого, ничто, нигде
В устойчивых выражениях:
В сочетаниях со значением «никто», «никогда»: ни один (= никто), ни разу (=никогда):
Ни один мускул не дрогнул на его лице; Я ни разу не видел этого человека
В сочетаниях откуда ни возьмись, ни дать ни взять, ни пуха ни пера, ни слуху ни духу, во что бы то ни стало, как ни в чем не бывало.
В сочетаниях НИКТО ИНОЙ (ДРУГОЙ), КРОМЕ; НИЧТО ИНОЕ (ДРУГОЕ), КРОМЕ:
Никто иной, кроме тебя, этого не сделает; Никто иной этого не сделает
В словосочетаниях и предложениях:
При усилении отрицания:
Не сказал (отрицание) ни слова (усиление); Не дал мне ни рубля
При усилении утверждения:
Сколько я ни пробовал испечь пирог… (т.е. пробовал много раз – в значении придаточного уступки)
В уступительных придаточных предложениях используется частица НИ в сочетании с союзными словами: КАК НИ, КТО НИ, ЧТО НИ, ГДЕ НИ, КУДА НИ, КОГДА НИ, СКОЛЬКО НИ:
Кто ни смотрел этот фильм, всем он нравился