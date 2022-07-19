Двусоставные предложения

По составу грамматической основы предложения бывают:
Двусоставные – грамматическая основа состоит из подлежащего и сказуемого: Соседи за стенкой шумели.
Односоставные – грамматическая основа состоит из одного главного члена (или подлежащего, или сказуемого): За стенкой шумели.
Виды односоставных предложений:
Назывные предложения утверждают существование предмета или явления.
Главный член чаще всего – существительное в именительном падеже или сочетание числительного с существительным.
Пример:
Осень.
Определенно-личные предложения обозначают действие, которое совершается определенным лицом (мысленно можно подставить я, мы, ты, вы).
Сказуемое может быть выражено формами 1-го или 2-го лица единственного или множественного числа изъявительного или повелительного наклонения, формами будущего времени.
Примеры:
Мечтаю о счастье.
Думаете о проекте.
Неопределенно-личные предложения обозначают действие, которое совершается неопределенным лицом (мысленно можно подставить они).
Сказуемое выражено формой прошедшего времени множественного числа или формой настоящего времени 3-го лица множественного числа.
Примеры:
Нас попросили о помощи.
Опять ходят под окнами.
Обобщенно-личные предложения обозначают действие, которое характерно для многих. Такие предложения встречаются нам в пословицах и поговорках.
Сказуемое может быть выражено формой 2-го лица единственного числа изъявительного наклонения и повелительного наклонения или формой 3-го лица множественного числа.
Пример:
Любишь кататься, люби и саночки возить.
Безличные предложения обозначают действие или состояние, которое происходит само по себе (состояние человека, природы, окружающей среды).
Сказуемое может быть выражено: безличным глаголом (светает), личным или возвратным глаголом в безличном значении (не спится), инфинитивом, словом «нет», словом категории состояния (тихо), кратким страдательным причастием среднего рода (закрыто), существительным в родительном падеже с НЕ или НИ (ни тучки).
Пример:
Не верится своему счастью!
Полные предложения – предложения, в которых есть все члены, необходимые для верного понимания смысла.
Неполные предложения – предложения, в которых отсутствует главный или второстепенный член предложения, но он легко восстанавливается из контекста.
Неполные предложения характерны для диалогов, для разговорной речи.
Примеры:
Мы уже видели этот фильм (полное двусоставное предложение, есть и подлежащее, и сказуемое).
– Вы уже видели этот фильм?
– Да, уже видели этот фильм (неполное двусоставное предложение с пропущенным главным членом – подлежащим).
– Разве мы смотрели уже этот фильм?
– Да, мы смотрели уже (неполное двусоставное предложение с пропущенными второстепенными членами: дополнением “фильм” и определением “этот”).