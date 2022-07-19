Прилагательное. Степени сравнения

Человеку постоянно приходится сравнивать предметы по их признакам и выяснять, в каком предмете признак проявился больше или меньше, в каком предмете этот признак проявляется больше всего.

Например, когда мы выбираем стол для кухни и видим несколько вариантов, мы обращаем внимание на то, какой стол выше, а какой – ниже, какой стол длиннее, а какой – короче и т.д. Поэтому в русском языке прилагательные имеют степени сравнения.

Только качественные прилагательные могут иметь степень сравнения. Признак в одном предмете может проявляться больше или меньше, чем в другом предмете.

Есть две степени сравнения прилагательных:

сравнительная степень превосходная степень

Сравнительная степень – в одном предмете признак проявляется больше или меньше, чем в другом (мы сравниваем предметы по этому признаку):

Кирилл высокий.

Кирилл выше (сравнительная степень) Саши.

Сравнительная степень может быть:

Простой – мы присоединяем к слову суффиксы -ЕЕ (-ЕЙ), -Е, -ШЕ (иногда в сравнительной степени возможно чередование согласных): красивый – краси´вЕЕ (обрати внимание на ударение и запомни его!), веселый – веселЕЙ, легкий – легчЕ (происходит чередование согласных), старый – старШЕ.

Простая форма сравнительной степени у некоторых слов может быть образована от другой основы: маленький (малый) – меньше, плохой – хуже, хороший – лучше.

Прилагательные в простой сравнительной степени не имеют рода, числа, падежа, а в предложении бывают сказуемыми.

Новый игрок лучше предыдущего.

Составной – состоит из 2 слов: более или менее + прилагательное в начальной форме.

Второе слово изменяется по родам, числам, падежам.

Мы выбрали более теплЫЕ ботинки.

У более теплЫХ ботинок была высокая подошва.

Мне понравилось более теплОЕ пальто.

Эта шапка была более теплАЯ.

В предложении прилагательные в форме составной сравнительной степени бывают определениями.

Мы купили менее маркие обои.

Превосходная степень – в предмете определенный признак проявляется в наибольшей степени, этот предмет превосходит другие по данному признаку:

Москва – красивый город.

Мой родной город – самый красивый (превосходная степень) город.

В предложении прилагательные в превосходной степени чаще всего являются определениями.

Эверест – самая высокая гора в мире.

Мы отправились на экскурсию к глубочайшему озеру.

Превосходная степень бывает:

Простой – мы присоединяем к слову суффиксы -ЕЙШ- или -АЙШ-: важный – важнЕЙШий, яркий – ярчАЙШий.

Прилагательные в простой превосходной степени склоняются.

Руководство приняло важнейшЕЕ решение.

Мы не были рады этому важнейшЕМУ решению.

Составной – состоит из 2 слов: самый или наиболее (слово наиболее – неизменяемое) + прилагательное в начальной форме.

Второе слово изменяется по родам, числам, падежам.

Мы заказали самый большой торт.

Непросто отрезать кусочек от самОГО большОГО торта.