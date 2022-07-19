Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
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Орфография
Правописание суффиксов причастий Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Слитное/дефисное/раздельное написание слов Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание НЕ с различными частями речи Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация в СПП Пунктуационный анализ Сравнительный оборот Двоеточие и тире Пунктуация на стыке союзов Пунктуация в ССП Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация при однородных членах предложения
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 2

Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения

Уточняющие члены предложения

Уточняющими членами предложения являются: Примеры предложений
а) определения, обстоятельства времени, места

Вбежала молодая, лет девятнадцати, красивая девушка.

В вышине, над макушками дубов, где лениво летала стая птиц, собирались облака.
б) Члены предложения со словами-маркерами: то есть, (а) именно, или (то есть), иначе и т. п.

Малышка была избалована, то есть окружена теплом, заботой, подарками…

В этот самый день, именно год назад, я ещё верил её словам.
в) На уточняющие члены предложения указывают слова-маркеры: и (= и притом), и то, да и, даже, особенно, в особенности, (и) в частности, в том числе, главным образом, например, причём и т. п.

В детёнышах животных столько добра и непоседливости, особенно в котятах.

Многие ребята, и Андрей в том числе, вызвались помочь бездомному.

Уточняющие члены предложения могут выделяться ТИРЕ.

Мария Ивановна была для нас наставником и вовсе не в старом возрасте – сорока лет – на наших уроках.

Приложение

Там, где не ставится тире – ставится запятая.

Тире в приложении ставится, если:

  1. Приложение носит пояснительный характер, перед «тире» можно поставить (или они стоят) слова: а именно, то есть.

В тёмном углу светилось желтое пятно – огонь в окне соседской квартиры, пристроенной к стене конюшни.

  1. Приложение относится к слову, которое стоит в ряду однородных.

В вазе стояли ромашки – желтоглазые цветы, астры, герберы, колокольчики и лютики.

В данном примере приложение желтоглазые цветы определяет слово ромашки. Если это приложение обособить, его можно будет перепутать с однородным, сравните: В вазе стояли ромашки, желтоглазые цветы, колокольчики и лютики.

Чтобы не подумать, что желтоглазые цветы – не ромашки, а астры (однородный член предложения), например, которые тоже стоят в вазе, приложения отделяют со стороны определяемого слова тире

  1. Приложением заканчивается предложение.

В вазе стояли колокольчики – мои любимые цветы.