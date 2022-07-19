Слово и возможности его употребления

Употребление слова зависит от многих факторов. Важно понимать, где мы используем его. Для разных ситуаций в жизни мы используем и разную лексику.

Один смысл слова в различных речевых ситуациях передает определенную окраску: лицо, лик, морда и др. Эта способность слов называется стилистической синонимией.

Лексика нашего словарного запаса формируется чаще всего с помощью нейтральных слов. Лексика пассивного запаса связана с книжными словами. Они характерны для письменной речи, употребляются в торжественных ситуациях, при официальном общении. Нейтральные слова используются в любой ситуации: в устной непринужденной беседе, в научных статьях, учебниках, в художественной литературе и т. д.

В языке нейтральные слова объединяются в тематические группы. Например, слова, обозначающие время: когда, сегодня, сейчас, завтра; столетие, век, год и т. д.