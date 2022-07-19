Типы речи

Типы речи – это способ изложения, построения слов и предложений. Выделяются три типа речи: повествование, описание, рассуждение.

Повествование – это рассказ о событии, которое происходит в определенное время. Действия в тексте последовательны, логически связаны друг с другом. Речевая особенность: большое количество глаголов и последовательное развитие действия.

Текст отвечает на вопросы: что? где? когда?

Мужчина вошел в комнату, все оглянулись. Никто не ожидал его увидеть. Он подошел к Марье и сказала, что давно любит её и хочет, чтобы она была его женой. Все в комнате молчали и ждали, что же ответит Маша.

Описание – это изображение предмета, чувства, явления или события. Цель этого типа речи представить читателю текста образ, который легко вообразить. Важны единство времени и места проявления признаков.

Описание может быть портретным или пейзажным. Объектом писания может быть все что угодно. Речевая особенность: много существительных, прилагательных, наречий, минимум действия и статичность текста.

Текст отвечает на вопросы: какой? как выглядит?

На меня смотрела молодая женщина с большими голубыми глазами, которые излучали тепло. Её волосы цвета пшеницы были слегка растрепаны, а щеки были нежного розового цвета. С ее лица не сходила улыбка.

Рассуждение – это развитие определенной мысли, объяснение явления и выражение собственного мнения.

Текст отвечает на вопросы: почему? зачем?

Рассуждение состоит из: тезиса, обоснования тезиса и вывода.

Всякое искусство есть диалог между художником и публикой. Об этом хорошо знают актеры на сцене, ибо у них это проявляется нагляднее и резче. Грубее всего, но зато и точнее всего можно сравнить всякое искусство с игрой в теннис, где хорошая, красивая игра зависит от обеих сторон, если игрок будет делать хорошие посылки мяча, но в ответ не будет получать обратных подач, то никакой игры вообще не получится.