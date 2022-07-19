Запятая в предложении перед союзами

Между простыми предложениями в союзном сложном предложении ставится запятая.
Если союз составной, то его части находятся перед разными однородными членами или разными частями сложного предложения. В таком случая запятая ставится перед второй частью союза (как…так и, не только…но и, не то…не то и др.):
К зиме готовятся как звери, так и птицы.
Осенью не только сады увядают, но и парки становятся пустыми.
Не то дождь пойдет, не то солнце выглянет.
В сложносочиненном предложении запятая ставится перед сочинительными союзами:
Соединительными (и, да=и, ни…ни, не только…но и, как…так и и др.): Курьер стоял с шикарным букетом, и через минуту он оказался в руках Александрины;
Противительными (а, но, да=но, зато и др.): Уже неделю стояли сильные морозы, но погода была очень солнечной;
Разделительными (или, либо, то…то, не то…не то, или…или и др.): Или буран надвигался на город, или страшная гроза.
В сложноподчиненном предложении запятая ставится перед подчинительными союзами:
Временными (когда, пока, едва, лишь и др.): Когда наступило утро, мы стали собираться на традиционную пробежку;
Причинными (потому что, так как, оттого что и др.): Алина решала уравнения в тетради в линию, так как тетради в клетку дома не нашлось;
Целевыми (чтобы, чтоб, для того чтобы, с тем чтобы и др.): Родители поехали в деревню, чтобы навестить любимую бабушку;
Условными (если, если бы и др.): Если бы все было так легко, мы бы давно разобрались с этой проблемой;
Уступительными (хотя, несмотря на то…что и др.): Виктор волновался несмотря на то, что дети добирались домой поездом;
Сравнительными (как, как будто, словно и др.): Сады в цветении акаций выглядели превосходно, словно десятки невест надели летящие подвенечные платья;
Следственным (так что): Из больницы обещали позвонить к вечеру, так что оставалось только ждать;
Изъяснительными (что, чтобы, будто и др.): Соседи сказали, что видели моего кота во дворе.
Перед союзами и, да = и, или, либо запятая не ставится, если части сложносочиненного предложения имеют какой-либо общий элемент. Им могут быть:
Общий второстепенный член (даже если это обособленный второстепенный член, сравнительный оборот):
Утром тучи расселись и выглянуло солнце. (тучи рассеялись и выглянуло солнце когда? утром)
Взрослые улыбались и дети смеялись, радуясь солнцу. (взрослые улыбались и дети смеялись что делая? радуясь солнцу)
Общая придаточная часть сложноподчиненного предложения:
Наш класс репетировал и классный руководитель проверяла текст по сценарию, когда завуч пришел пригласить нас в актовый зал. (класс репетировал и классный руководитель проверяла когда? когда завуч пришел)
Запятая перед соединительным союзами в сложносочиненном предложении не ставится, если его частями являются:
Вопросительные предложения: Зачем ты пришел и почему молчишь? (объединяет интонация вопроса)
Побудительные предложения: Войдите и закройте за собой дверь! (объединяет интонация побуждения) Пусть всегда в вашем доме царит тепло и вы будете в прекрасном настроении! (объединяет побудительная частица пусть)
Восклицательные предложения: Как вы юны и как умны для своих лет! (объединяет восклицательная интонация)