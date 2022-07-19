Запятая в предложении перед союзами

Между простыми предложениями в союзном сложном предложении ставится запятая.

Если союз составной, то его части находятся перед разными однородными членами или разными частями сложного предложения. В таком случая запятая ставится перед второй частью союза (как…так и, не только…но и, не то…не то и др.):

К зиме готовятся как звери, так и птицы.

Осенью не только сады увядают, но и парки становятся пустыми.

Не то дождь пойдет, не то солнце выглянет.

В сложносочиненном предложении запятая ставится перед сочинительными союзами:

Соединительными (и, да=и, ни…ни, не только…но и, как…так и и др.): Курьер стоял с шикарным букетом, и через минуту он оказался в руках Александрины; Противительными (а, но, да=но, зато и др.): Уже неделю стояли сильные морозы, но погода была очень солнечной; Разделительными (или, либо, то…то, не то…не то, или…или и др.): Или буран надвигался на город, или страшная гроза.

В сложноподчиненном предложении запятая ставится перед подчинительными союзами:

Временными (когда, пока, едва, лишь и др.): Когда наступило утро, мы стали собираться на традиционную пробежку; Причинными (потому что, так как, оттого что и др.): Алина решала уравнения в тетради в линию, так как тетради в клетку дома не нашлось; Целевыми (чтобы, чтоб, для того чтобы, с тем чтобы и др.): Родители поехали в деревню, чтобы навестить любимую бабушку; Условными (если, если бы и др.): Если бы все было так легко, мы бы давно разобрались с этой проблемой; Уступительными (хотя, несмотря на то…что и др.): Виктор волновался несмотря на то, что дети добирались домой поездом; Сравнительными (как, как будто, словно и др.): Сады в цветении акаций выглядели превосходно, словно десятки невест надели летящие подвенечные платья; Следственным (так что): Из больницы обещали позвонить к вечеру, так что оставалось только ждать; Изъяснительными (что, чтобы, будто и др.): Соседи сказали, что видели моего кота во дворе.

Для любознательных!

Перед союзами и, да = и, или, либо запятая не ставится, если части сложносочиненного предложения имеют какой-либо общий элемент. Им могут быть:

Общий второстепенный член (даже если это обособленный второстепенный член, сравнительный оборот):

Утром тучи расселись и выглянуло солнце. (тучи рассеялись и выглянуло солнце когда? утром)

Взрослые улыбались и дети смеялись, радуясь солнцу. (взрослые улыбались и дети смеялись что делая? радуясь солнцу)

Общая придаточная часть сложноподчиненного предложения:

Наш класс репетировал и классный руководитель проверяла текст по сценарию, когда завуч пришел пригласить нас в актовый зал. (класс репетировал и классный руководитель проверяла когда? когда завуч пришел)

Запятая перед соединительным союзами в сложносочиненном предложении не ставится, если его частями являются: