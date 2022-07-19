Бессоюзное сложное предложение

Постановка знаков препинания в бессоюзном сложном предложении зависит от отношений между его частями.
Двоеточие
Причина (между частями можно поставить ПОТОМУ ЧТО)
Уточнение/пояснение (между частями можно поставить А ИМЕННО/ТО ЕСТЬ)
Дополнение (между частями можно поставить ЧТО/УВИДЕЛ, УСЛЫШАЛ, ПОНЯЛ, ЧТО…)
Тире
Противопоставление (между частями можно поставить А/НО)
Условие/значение времени (между частями можно поставить КОГДА/ЕСЛИ)
Значение результата (между частями можно поставить ТАК ЧТО/ПОЭТОМУ)
Итог (между частями можно поставить И/СРАЗУ/ВНЕЗАПНО/ВДРУГ)
Запятая
Части предложения в БСП связаны отношением перечисления (одновременности или последовательности).
Точка с запятой
Части БСП осложнены чем-либо или менее связаны по смыслу.