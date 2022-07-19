Бессоюзное сложное предложение

Бессоюзное сложное предложение – это сложное предложение, части которого связываются при помощи интонации. Простые предложения в составе БСП могут отделяться запятой, точкой с запятой, тире или двоеточием.

Постановка знаков препинания в бессоюзном сложном предложении зависит от отношений между его частями.

Двоеточие

Причина (между частями можно поставить ПОТОМУ ЧТО)

Я уехал к бабушке: ей нужна была моя помощь по дому.

Уточнение/пояснение (между частями можно поставить А ИМЕННО/ТО ЕСТЬ)

Результаты экзаменов показали: выпускники отлично знают правила пунктуации.

Дополнение (между частями можно поставить ЧТО/УВИДЕЛ, УСЛЫШАЛ, ПОНЯЛ, ЧТО…)

Я решил: начну бегать по утрам.

Тире

Противопоставление (между частями можно поставить А/НО)

Наступит осень - будем собирать листву.

Условие/значение времени (между частями можно поставить КОГДА/ЕСЛИ)

Я много рисую — могу очень быстро создать чей-нибудь портрет.

Значение результата (между частями можно поставить ТАК ЧТО/ПОЭТОМУ)

Прозвенел звонок — все выбежали из класса.

Итог (между частями можно поставить И/СРАЗУ/ВНЕЗАПНО/ВДРУГ)

Я шла домой — кто-то сзади схватил меня.

Запятая

Части предложения в БСП связаны отношением перечисления (одновременности или последовательности).

Шел дождь, поднялся сильный ветер, небо затянуло тучами.

Точка с запятой

Части БСП осложнены чем-либо или менее связаны по смыслу.

Листья срывались с деревьев; ветер быстро подхватывал их, разнося по всему переулку.