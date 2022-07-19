Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Русский язык
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Развернутые ответы
Сочинение 9.2 Методы сжатия текста Говорение Сочинение 9.3 Сочинение 9.1
Работа с текстом
Лексический анализ текста Средства выразительности Анализ содержания текста
Синтаксис и пунктуация
Понятие о сложном предложении Знаки препинания в предложениях с разными придаточными ССП Основные единицы синтаксиса БСП Грамматическая основа Подлежащее. Виды подлежащего Синтаксический анализ текста Сказуемые. Виды сказуемого Разные виды придаточного СПП Пунктуационный анализ текста
Орфография
Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание НЕ с различными частями речи Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Орфографический анализ текста Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание суффиксов причастий Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА)

Бессоюзное сложное предложение

Бессоюзное сложное предложение – это сложное предложение, части которого связываются при помощи интонации. Простые предложения в составе БСП могут отделяться запятой, точкой с запятой, тире или двоеточием.

Постановка знаков препинания в бессоюзном сложном предложении зависит от отношений между его частями.

Двоеточие

  • Причина (между частями можно поставить ПОТОМУ ЧТО)

Я уехал к бабушке: ей нужна была моя помощь по дому.

  • Уточнение/пояснение (между частями можно поставить А ИМЕННО/ТО ЕСТЬ)

Результаты экзаменов показали: выпускники отлично знают правила пунктуации.

  • Дополнение (между частями можно поставить ЧТО/УВИДЕЛ, УСЛЫШАЛ, ПОНЯЛ, ЧТО…)

Я решил: начну бегать по утрам.

Тире

  • Противопоставление (между частями можно поставить А/НО)

Наступит осень - будем собирать листву.

  • Условие/значение времени (между частями можно поставить КОГДА/ЕСЛИ)

Я много рисую — могу очень быстро создать чей-нибудь портрет.

  • Значение результата (между частями можно поставить ТАК ЧТО/ПОЭТОМУ)

Прозвенел звонок — все выбежали из класса.

  • Итог (между частями можно поставить И/СРАЗУ/ВНЕЗАПНО/ВДРУГ)

Я шла домой — кто-то сзади схватил меня.

Запятая

Части предложения в БСП связаны отношением перечисления (одновременности или последовательности).

Шел дождь, поднялся сильный ветер, небо затянуло тучами.

Точка с запятой

Части БСП осложнены чем-либо или менее связаны по смыслу.

Листья срывались с деревьев; ветер быстро подхватывал их, разнося по всему переулку.