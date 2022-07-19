Разные виды придаточного

Типы подчинительной связи

Последовательная — это вид связи, когда каждая придаточная часть зависит от предыдущей части предложения.

[Я знал (о чем?)], (что она поехала в лагерь (какой?)), (в котором отдыхает уже каждый год на протяжении пяти лет).

[ ], (что ), ( в котором ).

Однородная – это вид связи, когда все придаточные связи от главной и каждой из них можно задать один и тот же вопрос.

[Анастасия понимала], (что в этом году придется много заниматься), (что поступить в университет на бюджет будет сложно).

[ ], ( что ), ( что ).

[Вчера Никита увидел], (как производят молоко) и (какие виды сыров делают на этом заводе).

[ ], (как )и (какие ).

Параллельная – это вид связи, когда все придаточные зависят от главной части, но к ним задаются разные вопросы.

(Если я сдам экзамены на высокие баллы), [то смогу поступить в университет], (о котором мечтаю уже два года).

(Если ), [ ], ( о котором ).