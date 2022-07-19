Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Русский язык
Орфография
Правописание гласных в корнях с чередованием Орфографический анализ текста Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание суффиксов причастий Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание НЕ с различными частями речи
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Развернутые ответы
Сочинение 9.2 Методы сжатия текста Говорение Сочинение 9.3 Сочинение 9.1
Работа с текстом
Лексический анализ текста Средства выразительности Анализ содержания текста
Синтаксис и пунктуация
Грамматическая основа Подлежащее. Виды подлежащего Сказуемые. Виды сказуемого Понятие о сложном предложении Знаки препинания в предложениях с разными придаточными ССП Основные единицы синтаксиса БСП Пунктуационный анализ текста Разные виды придаточного СПП Синтаксический анализ текста

Разные виды придаточного

Типы подчинительной связи

Последовательная — это вид связи, когда каждая придаточная часть зависит от предыдущей части предложения.

[Я знал (о чем?)], (что она поехала в лагерь (какой?)), (в котором отдыхает уже каждый год на протяжении пяти лет).

[ ], (что ), ( в котором ).

Однородная – это вид связи, когда все придаточные связи от главной и каждой из них можно задать один и тот же вопрос.

[Анастасия понимала], (что в этом году придется много заниматься), (что поступить в университет на бюджет будет сложно).

[ ], ( что ), ( что ).

[Вчера Никита увидел], (как производят молоко) и (какие виды сыров делают на этом заводе).

[ ], (как )и (какие ).

Параллельная – это вид связи, когда все придаточные зависят от главной части, но к ним задаются разные вопросы.

(Если я сдам экзамены на высокие баллы), [то смогу поступить в университет], (о котором мечтаю уже два года).

(Если ), [ ], ( о котором ).