Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 4 Вариант 3
Языковые нормы
Речевые нормы Средства связи Стили речи Средства выразительности Грамматические ошибки Синтаксические нормы Орфоэпия Задания по текстам разных стилей Фразеология и стилистика Текст - средства связи Плеоназм Текст - словарная статья Лексическое значение Паронимы Типы речи
Орфография
Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание суффиксов причастий Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Слитное/дефисное/раздельное написание слов Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание НЕ с различными частями речи Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ)
Синтаксис и пунктуация
Сравнительный оборот Двоеточие и тире Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация в СПП Пунктуация при однородных членах предложения Пунктуационный анализ Пунктуация в ССП Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация на стыке союзов

Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок)

Неизменяемые приставки

Правописание некоторых приставок надо запомнить. Они не изменяются ни при каких условиях (ДОнести, ОТнести, ЗАнести и т. д.). К этим же приставкам относится и приставка С- (Сбежать, Сделать).

ПОМНИ, что в русском языке нет приставки З-.

Изменяемые приставки

Приставки на –З и –С

  • без- — бес-

  • воз- —вос- (вс-)

  • из- — ис-

  • низ- — нис-

  • раз- (роз-) — рас- (рос-)

  • через- (чрез-) — черес-

  • и т. п.

Перед ЗВОНКИМИ согласными пишется З (беЗводный, раЗгораться)

Перед ГЛУХИМИ согласными пишется С (беСпредельный, воСстать).

Запомним мнемоническую фразу, в которой все 10 согласных звуков глухие: «Степка, хочешь щец?» «Фи!».

Запомни!

ДИС- иноязычная приставка, поэтому на письме она не изменяется.

Гласные после приставок:

  1. Если корень начинается с гласной И, а приставка заканчивается на согласный, то вместо И пишется Ы (предЫюньский, разЫграть);

Исключения

  • Правило не распространяется на приставки ДВУХ- (ТРЕХ-) СВЕРХ- и МЕЖ- (сверхИнтеллект, межИнститутский)

  • Слово взИмать (но изЫмать)

  1. Сложносокращенные слова (педИнститут от педагогический институт, спортИнвентарь от спортивный инвентарь)

  1. Иноязычные приставки ДЕЗ-, КОНТР-, ПОСТ-, СУПЕР-, ТРАНС-, ПАН- (контригра, дезинформация, суперинтересный, панисламский).