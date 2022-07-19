Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Русский язык
Орфография
Правописание НЕ с причастиями Н и НН в причастиях Частицы не и ни Слитное и раздельное написание тоже также Слитное, дефисное, раздельное правописание наречий Правописание предлогов Правописание суффиксов причастий Правописание суффиксов деепричастий Н и НН в наречиях Правописание НЕ с наречиями
Язык и части речи
Предлог. Разряды Наречие. Разряды Союз. Разряды Междометия Запятая в предложении перед союзами Частицы. Морфология Деепричастный оборот Деепричастие. Морфология Причастный оборот Причастие. Морфология Стили языка

Стили языка

Стиль языка – это особенности самой речи, конкретная лексика и грамматика, которые соответствуют области деятельности и мышлению в конкретной ситуации.

В русском языке есть пять стилей:

  1. разговорный;

  2. художественный;

  3. официально-деловой;

  4. научный;

  5. публицистический.

Разговорный. Он используется в неофициальном, повседневном общении. В таком стиле часто используют разговорную лексику.

Например, мы говорим слова: картошка, печёнка, а в учебнике по биологии они неуместны. Там будут использованы термины картофель, печень

Нейтральная лексика – это слова, лишенные стилистической окраски. Они указывают на эмоции, выражают оценку явлений (радость, любить, обожать, грусть).

В эмоционально-оценочной и эмоционально-экспрессивной лексике окраска слова «накладывается» на лексическое значение, но не сводится к нему.

глаза – очи, шары; лицо – морда, лик; умный - умник

Художественный стиль. В нём используются средства любых стилей литературного языка: и диалекты, и жаргоны, и просторечия. Основная функция художественного стиля – эстетическая.

Он поступью шла по лестнице. Князь не мог налюбоваться её красотой.

Научный, официально-деловой и публицистический стили предназначены для передачи теста сложного содержания. Используются в официальном общении, преимущественно в письменной форме.

В таких стилях используется книжная лексика.

В данном отчете мы нашли ошибку. В новом жилом массиве будет построен торговый комплекс.