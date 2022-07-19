Стили языка

Стиль языка – это особенности самой речи, конкретная лексика и грамматика, которые соответствуют области деятельности и мышлению в конкретной ситуации.

В русском языке есть пять стилей:

разговорный; художественный; официально-деловой; научный; публицистический.

Разговорный. Он используется в неофициальном, повседневном общении. В таком стиле часто используют разговорную лексику.

Например, мы говорим слова: картошка, печёнка, а в учебнике по биологии они неуместны. Там будут использованы термины картофель, печень

Нейтральная лексика – это слова, лишенные стилистической окраски. Они указывают на эмоции, выражают оценку явлений (радость, любить, обожать, грусть).

В эмоционально-оценочной и эмоционально-экспрессивной лексике окраска слова «накладывается» на лексическое значение, но не сводится к нему.

глаза – очи, шары; лицо – морда, лик; умный - умник

Художественный стиль. В нём используются средства любых стилей литературного языка: и диалекты, и жаргоны, и просторечия. Основная функция художественного стиля – эстетическая.

Он поступью шла по лестнице. Князь не мог налюбоваться её красотой.

Научный, официально-деловой и публицистический стили предназначены для передачи теста сложного содержания. Используются в официальном общении, преимущественно в письменной форме.

В таких стилях используется книжная лексика.

В данном отчете мы нашли ошибку. В новом жилом массиве будет построен торговый комплекс.