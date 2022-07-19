Стили языка

В русском языке есть пять стилей:
разговорный;
художественный;
официально-деловой;
научный;
публицистический.
Разговорный. Он используется в неофициальном, повседневном общении. В таком стиле часто используют разговорную лексику.
В эмоционально-оценочной и эмоционально-экспрессивной лексике окраска слова «накладывается» на лексическое значение, но не сводится к нему.
Художественный стиль. В нём используются средства любых стилей литературного языка: и диалекты, и жаргоны, и просторечия. Основная функция художественного стиля – эстетическая.
Научный, официально-деловой и публицистический стили предназначены для передачи теста сложного содержания. Используются в официальном общении, преимущественно в письменной форме.
В таких стилях используется книжная лексика.