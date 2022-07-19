Правописание НЕ с причастиями

Причастие — это самостоятельная часть речи, обозначающая признак предмета по действию, объединяющая в себе признаки прилагательного и глагола и отвечающая на вопросы «какой?», «что делающий?», «что сделавший?».

Причастия, как и прилагательные, бывают полными и краткими.

НЕ с полными причастиями пишется раздельно:

Если причастие имеет зависимые слова (образует причастный оборот): На столе стояла банка с огурцами, не открытая мною с самого утра .

Если в предложении есть противопоставление с союзом А: Цветы были не купленные, а сорванные в саду.

НЕ с полными причастиями пишется слитно:

Если при нем нет зависимых слов и противопоставления с союзом А : Неоконченное письмо осталось лежать в ящике стола.

Если причастие не употребляется без НЕ : У него был ненавидящий взгляд.

Есть зависимое слово меры и степени (весьма, крайне, очень, почти, совсем, вовсе и др.), а других зависимых слов НЕТ : В кастрюле стоял совсем несварившийся компот.

С причастием в значении прилагательного (без и с зависимыми словами): Его ждал невиданный успех.

НЕ с краткими причастиями всегда пишется раздельно: Сочинение опять было не исправлено.