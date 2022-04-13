Правописание окончаний глаголов

Чтобы не допустить ошибку при выборе гласной в безударном личном окончании глагола, нужно знать его спряжение.
Спряжение – это изменение глаголов по лицам и числам.
Спрягаются глаголы в настоящем и будущем времени. В прошедшем времени глаголы изменяются по родам и числам.
Чтобы определить спряжение глагола нужно посмотреть на его окончание в 3-ем лице мн.ч.:
если оно ударное, то определяем спряжение по нему: I спряжение – -ут / -ют,
если оно безударное, то определяем спряжение по инфинитиву и помним про исключения.
Ко II спряжению относят:
Все глаголы на -ИТЬ (любить, чертить, говорить), кроме БРИТЬ, СТЕЛИТЬ, ЗИЖДИТЬСЯ.
Обрати внимание! КлеИть, мучИть.
Глаголы-исключения:
7 глаголов на -ЕТЬ: смотреть, видеть, ненавидеть, зависеть, вертеть, обидеть, терпеть.
4 глагола на -АТЬ: гнать, дышать, держать, слышать.
В окончании глаголов II спряжения пишутся буквы: И, А, Я.
Запомнить это можно при помощи слова-подсказки – ИНАЯ.
К I спряжению относят:
Все остальные глаголы с любыми гласными на конце, кроме глаголов на -ИТЬ (ждать, лететь, забыть и т.д.)
Обрати внимание!
На -ЯТЬ оканчиваются следующие глаголы:
Таять, лаять и лелеять,
Реять, блеять и затеять,
Сеять, веять, маяться,
Чуять, чаять, каяться,
Баять, хаять и надеяться
Глаголы-исключения: БРИТЬ, СТЕЛИТЬ, ЗИЖДИТЬСЯ
В окончании глаголов I спряжения пишутся буквы: Е, У, Ю.
Запомнить это можно при помощи слова-подсказки – НЕ ЧУЮ.
Хочешь быстро запомнить, как определить спряжение глагола?
Тогда выучи простое стихотворение:
Ко второму же спряженью
Отнесем мы без сомненья
Все глаголы, что на -ИТЬ,
Исключая брить, стелить.
А еще: смотреть, обидеть,
слышать, видеть, ненавидеть,
гнать, дышать, держать, терпеть,
И зависеть, и вертеть.
Вы запомните, друзья,
Их на Е спрягать нельзя.
Помни! Если от глагола-исключения при помощи приставки образовался другой глагол, то он тоже будет исключением.
Стелить, постелить, застелить и т.д.
Брить, побрить, сбрить и т.д.
Будь внимателен! При определении спряжения обращай внимание на вид глагола.
ВыживАть (что делать? несовершенный вид) – I спряжение (на -АТЬ).
ВыжИть (что сделать? совершенный вид) – II спряжение (на -ИТЬ).
Алгоритм определения спряжения глагола:
Ставим глагол в форму 3-его лица множественного числа. Если оно ударное, то определяем спряжение по нему: I спряжение – -ут, -ют, II спряжение – -ат, -ят.
Если окончание глагола безударное, то ставим его в форму инфинитива.
Смотрим на концовку инфинитива: II спряжение – на -ИТЬ, I спряжение – все остальные глаголы.
Проверяем, не является ли глагол исключением.
Делаем вывод о спряжении.
Алгоритм выбора гласной в безударном личном окончании глагола:
Определяем спряжение глагола.
Выбираем гласную: I спряжение – НЕ ЧУЮ, II спряжение – ИНАЯ.
Пример определения спряжения глагола и выбора гласной в его личном окончании:
Он по-прежнему чита…т вторую главу.
Ставим глагол в форму 3-его лица мн.ч. – они чита´ют. Окончание безударное, поэтому определяем спряжение по инфинитиву.
Ставим глагол в инфинитив – читАть. Глагол на -АТЬ.
Проверяем, не является ли слово исключением. Читать – не исключение.
ЧитАть – I спряжение, т.к. на -АТЬ.
У глаголов I спряжения в личном окончании могут быть только гласные Е, У, Ю.
Он (что делают?) читаЕТ – вставляем Е.