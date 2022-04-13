Правописание окончаний глаголов

Чтобы не допустить ошибку при выборе гласной в безударном личном окончании глагола, нужно знать его спряжение.

Спряжение – это изменение глаголов по лицам и числам.

Спрягаются глаголы в настоящем и будущем времени. В прошедшем времени глаголы изменяются по родам и числам.

Чтобы определить спряжение глагола нужно посмотреть на его окончание в 3-ем лице мн.ч.:

если оно ударное, то определяем спряжение по нему: I спряжение – -ут / -ют,

II спряжение – -ат / -ят. если оно безударное, то определяем спряжение по инфинитиву и помним про исключения.

Ко II спряжению относят:

Все глаголы на -ИТЬ (любить, чертить, говорить), кроме БРИТЬ, СТЕЛИТЬ, ЗИЖДИТЬСЯ.

Обрати внимание! КлеИть, мучИть.

Глаголы-исключения:

7 глаголов на -ЕТЬ : смотреть, видеть, ненавидеть, зависеть, вертеть, обидеть, терпеть.

4 глагола на -АТЬ: гнать, дышать, держать, слышать.

В окончании глаголов II спряжения пишутся буквы: И, А, Я.

Запомнить это можно при помощи слова-подсказки – ИНАЯ.

К I спряжению относят:

Все остальные глаголы с любыми гласными на конце, кроме глаголов на -ИТЬ (ждать, лететь, забыть и т.д.)

Обрати внимание!

На -ЯТЬ оканчиваются следующие глаголы:

Таять, лаять и лелеять,

Реять, блеять и затеять,

Сеять, веять, маяться,

Чуять, чаять, каяться,

Баять, хаять и надеяться

Глаголы-исключения: БРИТЬ, СТЕЛИТЬ, ЗИЖДИТЬСЯ

В окончании глаголов I спряжения пишутся буквы: Е, У, Ю.

Запомнить это можно при помощи слова-подсказки – НЕ ЧУЮ.

Хочешь быстро запомнить, как определить спряжение глагола?

Тогда выучи простое стихотворение:

Ко второму же спряженью

Отнесем мы без сомненья

Все глаголы, что на -ИТЬ,

Исключая брить, стелить.

А еще: смотреть, обидеть,

слышать, видеть, ненавидеть,

гнать, дышать, держать, терпеть,

И зависеть, и вертеть.

Вы запомните, друзья,

Их на Е спрягать нельзя.

Помни! Если от глагола-исключения при помощи приставки образовался другой глагол, то он тоже будет исключением.

Стелить, постелить, застелить и т.д.

Брить, побрить, сбрить и т.д.

Будь внимателен! При определении спряжения обращай внимание на вид глагола.

ВыживАть (что делать? несовершенный вид) – I спряжение (на -АТЬ).

ВыжИть (что сделать? совершенный вид) – II спряжение (на -ИТЬ).

Алгоритм определения спряжения глагола:

Ставим глагол в форму 3-его лица множественного числа. Если оно ударное, то определяем спряжение по нему: I спряжение – -ут, -ют, II спряжение – -ат, -ят. Если окончание глагола безударное, то ставим его в форму инфинитива. Смотрим на концовку инфинитива: II спряжение – на -ИТЬ, I спряжение – все остальные глаголы. Проверяем, не является ли глагол исключением. Делаем вывод о спряжении.

Алгоритм выбора гласной в безударном личном окончании глагола:

Определяем спряжение глагола. Выбираем гласную: I спряжение – НЕ ЧУЮ, II спряжение – ИНАЯ.

Пример определения спряжения глагола и выбора гласной в его личном окончании:

Он по-прежнему чита…т вторую главу.