Н и НН в прилагательных

Правописание Н и НН в прилагательных, образованных от существительных, зависит от СУФФИКСА.

Н пишется в полных прилагательных:

С суффиксами:

-ИН- : соловьИНый, соколИНый.

-АН- : кожАНый, ржАНой.

-ЯН-: серебрЯНый, ветрЯНая (мельница / оспа)

В непроизводных прилагательных, которые не образованы от других слов с помощью суффиксов: багряНый, зелеНый, румяНый, юНый, свиНой и др.

Запомни исключения! ОловЯННый, деревЯННый, стеклЯННый.

НН пишется в полных прилагательных:

С суффиксами:

-ОНН- : авиациОННый, кухОННый.

-ЕНН-: торжествЕННый, тыквЕННый.

Запомни исключения! ВетрЕНый, но БЕЗветрЕННый (приставка удваивает Н)

В прилагательных, образованных от существительных с основой на Н, при помощи суффикса -Н-: салон + -Н- = салоННый; стариНа + -Н- = стариННый, камеНь + ‑Н-= камеННый.

В кратком прилагательном мы пишем столько же Н, сколько и в полном: торжествеННая – торжествеННа, зелеНый – зелеН.