Учебник MAXIMUM Education

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6 класс
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Н и НН в прилагательных

Правописание Н и НН в прилагательных, образованных от существительных, зависит от СУФФИКСА.

Н пишется в полных прилагательных:

  1. С суффиксами:

  • -ИН-: соловьИНый, соколИНый.

  • -АН-: кожАНый, ржАНой.

  • -ЯН-: серебрЯНый, ветрЯНая (мельница / оспа)

  1. В непроизводных прилагательных, которые не образованы от других слов с помощью суффиксов: багряНый, зелеНый, румяНый, юНый, свиНой и др.

Запомни исключения! ОловЯННый, деревЯННый, стеклЯННый.

НН пишется в полных прилагательных:

  1. С суффиксами:

  • -ОНН-: авиациОННый, кухОННый.

  • -ЕНН-: торжествЕННый, тыквЕННый.

Запомни исключения! ВетрЕНый, но БЕЗветрЕННый (приставка удваивает Н)

  1. В прилагательных, образованных от существительных с основой на Н, при помощи суффикса -Н-: салон + -Н- = салоННый; стариНа + -Н- = стариННый, камеНь + ‑Н-= камеННый.

В кратком прилагательном мы пишем столько же Н, сколько и в полном: торжествеННая – торжествеННа, зелеНый – зелеН.