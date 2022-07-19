Правописание Н и НН в прилагательных, образованных от существительных, зависит от СУФФИКСА.
Н пишется в полных прилагательных:
С суффиксами:
-ИН-: соловьИНый, соколИНый.
-АН-: кожАНый, ржАНой.
-ЯН-: серебрЯНый, ветрЯНая (мельница / оспа)
В непроизводных прилагательных, которые не образованы от других слов с помощью суффиксов: багряНый, зелеНый, румяНый, юНый, свиНой и др.
Запомни исключения! ОловЯННый, деревЯННый, стеклЯННый.
НН пишется в полных прилагательных:
С суффиксами:
-ОНН-: авиациОННый, кухОННый.
-ЕНН-: торжествЕННый, тыквЕННый.
Запомни исключения! ВетрЕНый, но БЕЗветрЕННый (приставка удваивает Н)
В прилагательных, образованных от существительных с основой на Н, при помощи суффикса -Н-: салон + -Н- = салоННый; стариНа + -Н- = стариННый, камеНь + ‑Н-= камеННый.
В кратком прилагательном мы пишем столько же Н, сколько и в полном: торжествеННая – торжествеННа, зелеНый – зелеН.