Тире между подлежащим и сказуемым

Тире между подлежащим и сказуемым СТАВИТСЯ:

При отсутствии связки, если оба главных члена выражены существительными в И.п.:

Москва – столица России.

+ Если подлежащие однородные, то тире также ставится после них.

Волгоград, Краснодар, Астрахань – города с жарким южным климатом.

Если подлежащее и сказуемое выражены инфинитивами:

Жить – Родине служить!

Если один из главных членов – сущ. в И.п., а другой – инфинитив:

Наша обязанность – выполнять весь объем работы вовремя.

Бесконечно совершенствовать собственные творения – особенный талант.

Если сказуемое присоединяется к подлежащему при помощи слов это, это есть, значит, это значит, вот:

Метафора – это скрытое сравнение.

Простить – значит отпустить ситуацию.

Чтение – вот лучшее учение!

Если оба главных члена – количественные числительные или если один из них – сущ. в И.п., а другой – числительное либо оборот с числительным:

Восемнадцать лет – лучший возраст!

Трижды два – шесть.

Если подлежащее – инфинитив, сказуемое – наречие на -О (категория состояния) и между ними есть пауза:

Это отвратительно – ругаться без повода!

Тире между подлежащим и сказуемым НЕ СТАВИТСЯ:

Если связкой являются сравнительные союзы «как», «будто», «словно», «точно», «вроде как», «всё равно что» и т.д.:

Роса на траве словно алмазы.

Если перед сказуемым есть отрицание НЕ:

Он не брат мне.

Если между подлежащим и сказуемым стоит вводное слово, наречие, союз, частица:

Трусость, конечно, черта, не подходящая офицеру.

Сентябрь только начало учебного года.

Обезьяны тоже животные сообразительные.

Если перед сказуемым стоит, относящийся к нему второстепенный член:

Виталий наш знакомый.

Если сказуемое стоит перед подлежащим:

Дружелюбные люди новые соседи.

Если подлежащее и сказуемое составляют фразеологический оборот:

Грош цена такой некачественной вещи.

Если подлежащее – личное местоимение, а сказуемое – сущ. в И.п.

Ты замечательный друг!

НО тире ставится: