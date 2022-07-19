Тире между подлежащим и сказуемым

При отсутствии связки, если оба главных члена выражены существительными в И.п.:
Москва – столица России.
+ Если подлежащие однородные, то тире также ставится после них.
Волгоград, Краснодар, Астрахань – города с жарким южным климатом.
Если подлежащее и сказуемое выражены инфинитивами:
Жить – Родине служить!
Если один из главных членов – сущ. в И.п., а другой – инфинитив:
Наша обязанность – выполнять весь объем работы вовремя.
Бесконечно совершенствовать собственные творения – особенный талант.
Если сказуемое присоединяется к подлежащему при помощи слов это, это есть, значит, это значит, вот:
Метафора – это скрытое сравнение.
Простить – значит отпустить ситуацию.
Чтение – вот лучшее учение!
Если оба главных члена – количественные числительные или если один из них – сущ. в И.п., а другой – числительное либо оборот с числительным:
Восемнадцать лет – лучший возраст!
Трижды два – шесть.
Если подлежащее – инфинитив, сказуемое – наречие на -О (категория состояния) и между ними есть пауза:
Это отвратительно – ругаться без повода!
Если связкой являются сравнительные союзы «как», «будто», «словно», «точно», «вроде как», «всё равно что» и т.д.:
Роса на траве словно алмазы.
Если перед сказуемым есть отрицание НЕ:
Он не брат мне.
Если между подлежащим и сказуемым стоит вводное слово, наречие, союз, частица:
Трусость, конечно, черта, не подходящая офицеру.
Сентябрь только начало учебного года.
Обезьяны тоже животные сообразительные.
Если перед сказуемым стоит, относящийся к нему второстепенный член:
Виталий наш знакомый.
Если сказуемое стоит перед подлежащим:
Дружелюбные люди новые соседи.
Если подлежащее и сказуемое составляют фразеологический оборот:
Грош цена такой некачественной вещи.
Если подлежащее – личное местоимение, а сказуемое – сущ. в И.п.
Ты замечательный друг!
НО тире ставится:
При синтаксическом параллелизме: Без надежды я – пессимист, без поддержки ты – меланхолик.
При инверсии главных членов: Главный виновник случившегося – он.