Учебник MAXIMUM Education

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5 класс
Русский язык
Язык и части речи
Существительные. Род и число. Слово и его значения Существительное. Склонение и падежи Морфемика Глагол. Вид Глагол. Наклонение Прилагательное. Степени сравнения Тема текста Синонимы. Антонимы. Омонимы. Глагол. Спряжение Фонетика. Все о звуках Прилагательное. Морфология Глагол. Времена Прямая речь. Диалог Чередования Беглые гласные
Орфография
Глагол. Орфография (тся/ться, ь в окончании) Правописание о/ё после шипящих Правописание и/ы после ц Правописание ъ и ь

Правописание Ъ/Ь

Пишем Ъ перед е, ё, ю и я:

  • после приставки, оканчивающейся на согласную: подъезд, съёмка, предъюбилейный.

  • в иноязычных словах, в которых имеется приставка на согласную (аб-, ад-, диз-, ин-, интер-, кон-, контр-, об-, суб-, транс-) или элемент пан-: адъютант, дизъюнкция, инъекция, конъюнктура, субъект, трансъевропейский, панъяпонский.

  • в сложных словах, первую часть которых образуют числительные двух-, трёх-, четырёх-: двухъярусный, трёхъязычный.

Ь пишется:

  • внутри слова, перед буквами е, ё, и, ю, я (не после приставки): портьера, соловьиный, вьюга, крестьянин.

  • в некоторых иноязычных словах перёд о: карманьола, медальон, почтальон.