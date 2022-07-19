Правописание Ъ/Ь

после приставки, оканчивающейся на согласную: подъезд, съёмка, предъюбилейный.

в иноязычных словах, в которых имеется приставка на согласную (аб-, ад-, диз-, ин-, интер-, кон-, контр-, об-, суб-, транс-) или элемент пан-: адъютант, дизъюнкция, инъекция, конъюнктура, субъект, трансъевропейский, панъяпонский.