Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
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Орфография
Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание суффиксов причастий Слитное/дефисное/раздельное написание слов Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание НЕ с различными частями речи
Синтаксис и пунктуация
Сравнительный оборот Пунктуация на стыке союзов Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация в СПП Пунктуация при однородных членах предложения Пунктуация в ССП Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуационный анализ Двоеточие и тире

Правописание Н и НН в отыменных прилагательных

Что такое отымённые прилагательные? Это прилагательные, которые были образованы от существительного (вечер – вечерний) или вовсе не образованы от другого слова, первообразные слова (например, юный).

Прилагательные, образованные от существительных

-Н- -НН-

1. В суффиксах –ИН-, -АН-, -ЯН-

КРОМЕ

стекляННый, оловяННый, деревяННый

Легко запомнить: стеклянное окно в деревянной раме с оловянной ручкой

2. Прилагательные без суффикса (они не образованы ни от каких слов)

Пьяный, рьяный,

Зеленый, единый, багряный,

Синий, юный,

Свиной, пряный, рдяный, румяный.

1. В суффиксах -ОНН- и -ЕНН-

КРОМЕ

ветреНый (НО безветреННый)

2. Если основа исходного существительного заканчивается на Н + суффикс Н

Например, стариННый (образовано от стариНа с помощью суффикса Н), камеННый (от камеНь), тумаННый (от тумаН).

КРОМЕ

бараНий, фазаНий, кабаНий