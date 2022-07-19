Пунктуация при однородных членах предложения

Однородные члены предложения — это главные или второстепенные члены предложения, отвечающие на один и тот же вопрос, относящиеся к одному слову, являющиеся одним и тем же членом предложения. Произносятся с интонацией перечисления.

В саду распустились белые и красные розы.

Знаки препинания в предложениях с однородными членами

Союзы Схемы Примеры Одиночные И, ДА (=И) Миша и Петя пошли купаться. ИЛИ, ЛИБО В жару я ходил в огород или в сад. Попарное соединение Белые, красные розы расцвели в саду. Белые и красные, желтые и кремовые розы расцвели в саду. Одиночные А Вечер сегодня был не теплый, а холодный. НО, ДА (=НО) Сказка — ложь, да в ней намек. ОДНАКО Я вышел заранее, однако опоздал. ЗАТО Мы очень устали, зато все подготовили. Повторяющиеся И, ДА, ЛИБО, ИЛИ На лугу росли и желтые, и красные, и голубые цветы. На лугу росли желтые, и красные, и голубые цветы. НИ, НИ Ни звука, ни шороха вокруг. ТО, ТО То дождь, то снег за окном. НЕ ТО, НЕ ТО Не то дождь, не то снег за окном. Двойные КАК, ТАК И Как аукнется, так и откликнется. НЕ ТОЛЬКО, НО И Не только мальчики, но и девочки участвовали в соревнованиях. НЕ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО Я не столько играл, сколько наблюдал за играющими.

Важно помнить! Не являются однородными членами и не разделяются запятой фразеологизмы с повторяющимся соединительным союзом:

И день и ночь ( И день и ночь мы готовились к экзамену).

И стар и млад.

Ни то ни се.

Ни дать ни взять.

Ни взад ни вперед.

Но при этом во фразеологизмах с противительным союзом запятая ставится: