СТИЛИ РЕЧИ

В русском языке выделяют стили речи, которые человек использует в разных ситуациях общения и которые обслуживают разные сферы жизни людей. Для каждого стиля речи свойственна своя функция и свои особенности, зная которые, можно определить стиль речи любого текста.

Всего выделяют пять функциональных стилей языка:

1) разговорный стиль – повседневная речь (разговоры с друзьями, семьей, в магазине, аэропорту, общественных местах);

2) научный стиль – область науки и техники (научные статьи, доклады, учебники и т.д.);

3) официально-деловой стиль – область законодательства и делового общения (законы, приказы, распоряжения, документы);

4) публицистический стиль – общественно-политическая сфера (выступления политиков, известных публичных людей, статьи газет, журналов);

5) художественный стиль – сфера искусства слова (художественная литература: рассказы, повести, романы, стихотворения и т.д.).

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!

Публицистический стиль отличается от художественного тем, что его основной целью является высказывание своей точки зрения, стремление убедить или переубедить слушателя или читателя. Он не ограничивается лишь приведёнными жанрами, он также может встречаться, например, внутри художественного произведения (романа, рассказа, повести и др.), когда автор отходит от повествования и начинает размышления над каким-либо вопросом.

Для каждого стили характерны свои особенности:

Разговорный стиль Сфера применения Повседневное неофициальное общение Задача Обмен впечатлениями, мыслями, мнениями, новой информацией преимущественно на бытовые темы. Особенности Непринуждённость, эмоциональность, важное значение мимики, жестов, интонации. Языковые средства Разговорные слова и фразеологизмы; эмоционально-окрашенная лексика (классный, ужасный), уменьшительно-ласкательные суффиксы. МНОГО глаголов, местоимений, междометий, МАЛО кратких прилагательных, деепричастий и причастий. Жанры Разговор (непосредственный, телефонный), беседа (дружеская, деловая), частные письма, записки.

Научный стиль Сфера применения Научные труды, выступления на научные темы, ответы учащихся на уроке по предметам. Задача Сообщение новой научной информации, ее объяснение. Особенности Точность изложения; логичность, доказательность, обоснованность, объективность, однозначность, отсутствие эмоциональности и образности. Возможно включение в текст схем, таблиц, диаграмм, рисунков. Языковые средства Слова с абстрактным значением (растение, животное), научные термины, отглагольные существительные со значением действия (выработка, использование); слова, обозначающие последовательность мысли, их связь (сначала, во-первых, в итоге, потому что). Использование единственного числа вместо множественного (признаки живого, самолет – техническое средство передвижения); деепричастий и причастий. Жанры Научный доклад, статья, учебник, лекция, справочник, аннотация, резюме, рецензия, устный ответ (на уроке), объяснение (другу, однокласснику) и т.д.

Официально-деловой стиль Сфера применения Административно-правовая сфера. Язык документов, государственных актов, законов и деловых бумаг. Задача Сообщение информации, которая имеет практическое значение Особенности Точность, соответствие шаблону, логичность, официальность, лаконичность. Деление текста на смысловые блоки: разделы, пункты и т.д. Языковые средства Полные наименования, точный даты; книжная лексика (вследствие того что, обусловливаться); общественно-политическая лексика (Российская Федерация, президент); отглагольные существительные; частые повторы слов; НЕТ экспрессивной и оценочной лексики. МНОГО слов должен, обязан и т.д.; составные союзов (в силу того что, ввиду того что); причастных и деепричастных оборотов; НЕТ глаголов в форме 2-го лица, личных местоимений (особенно 1-го и 2-го лица). Жанры Постановления, законы, указы, деловые документы (справки, заявления, доверенности, характеристики, объявления), инструкции.

Публицистический стиль Сфера применения Газеты, радио, телевидение, выступления на собраниях, съездах, митингах. Стиль массовой коммуникации. Задача Воздействие на общественное мнение; массовое сознание; попытка убедить в чем-либо; и информирование. Выражение активной жизненной позиции. Особенности Оценочность, призывность, образность, эмоциональность, экспрессивность Языковые средства Торжественная лексика (монумент, воздвигнуть); речевые штампы и клише (друзья-товарищи, рабочая атмосфера, общее дело); слова в переносном значении; эпитеты, метафоры, сравнения (опора и надежда, неземные богатства); МНОГО личных местоимений 1-го и 2-го лица, повелительное наклонение глагола; восклицательных предложений, обращений, вводных слов. Жанры Заметка, статья, отзыв, репортаж, интервью, публичное выступление.