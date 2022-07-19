Подлежащее. Виды подлежащего

Подлежащее — это главный член предложения, который обозначает предмет речи и отвечает на вопросы именительного падежа «кто?», «что?».

Подлежащее может обозначать лицо, предмет, явление, абстрактное понятие, событие и т.д

Подлежащее и сказуемое в предложении взаимосвязаны: подлежащее обозначает то, о чем или о ком говорится в предложении, а сказуемое передает то, что говорится о подлежащем.

Подлежащее стоит всегда в именительном падеже!

Сравните:

Эта новость обрадовала нас.

(О чем говорится в предложении? О новости. Новость – подлежащее (И.п. сущ).

Что о ней говорится? Она обрадовала нас. Обрадовала – сказуемое).

Мы были обрадованы этой новостью.

(О ком говорится в предложении? Подлежащее – мы (И.п. мест).

Что о нас говорится? Сказуемое – были обрадованы.

Обрадованы (чем?) новостью – дополнение).

Способы выражения подлежащего

Подлежащее в русском языке может быть выражено:

I. Одним словом:

существительным (чаще всего):

Сады зацвели весной.

другими частями речи, которые выступают в значении существительного (субстантивируются):

А. Местоимениями разных разрядов:

Я (личное мест.) выступил на концерте.

Каждый (определит. мест.) хочет быть первым.

Кое-кто (неопред. мест.) впервые ошибся.

И т.д.

Б. Прилагательными:

Красные постоянно наступали (о бойцах Красной армии).

Храбрый ничего не боится.

В. Причастиями:

Позвонивший не представился.

Г. Числительными (количественными, порядковыми, собирательными):

Сорок – значительное число.

Первые всегда гордятся собой.

Двое прошли незаметно.

Д. Инфинитивом:

Читать – открывать для себя новые горизонты.

Прославиться – большое счастье для талантливого человека.

Е. Неизменяемыми частями речи, получившими предметное значение (наречиями, предлогами, союзами, междометиями):

Сегодня продолжалось слишком долго.

Из-под – это составной предлог.

А – противительный союз.

Вдали послышалось негромкое «ау».

II. Словосочетанием:

названия географических объектов:

Тихий океан – самый большой океан в мире.

названия учреждений, газет, кафе и т.д.:

Государственная Дума приняла новый закон.

«Комсомольская правда» – одна из самых продаваемых газет.

фразеологические обороты:

Бить баклуши – плохая затея.

словосочетания с точным количественным значением = числительное (количественное, собирательное) + сущ. в Р.п. или слово с количественным значением + сущ. в Р.п.:

Три товарища встретились вечером.

Двое школьников помогли бабушке перейти дорогу.

Толпа граждан преградила вход к зданию.

Табун лошадей скакал по степи.

словосочетания с приблизительным количественным значением = слова, обозначающие неопределенное количество (много, мало, несколько, большинство, меньшинство и т.д.) + сущ. в Р.п.:

Несколько учеников выбрали этот факультатив.

словосочетания со значением избирательности («А из Б» = слово именной части речи в И.п. + ИЗ + сущ. в Р.п.):

Трое из группы смогли ответить верно.

словосочетания со значением совместности («А с Б» = сущ. в И.п. + С + сущ. в Т.п.):

Мы с мамой отправились за подарками бабушке и дедушке.

ЗАПОМНИ!

При таком подлежащем сказуемое будет стоять во множественном числе:

Мы с другом вышли на улицу.

Если сказуемое стоит в единственном числе, то подлежащим будет только существительное в И.п.:

Я с другом вышеЛ на улицу.

словосочетания со значением неопределенности = неопред. мест. + прилагательное / причастие:

Кто-то смеющийся прошел под окном.

Что-то великое просматривалось в этих картинах.

инфинитив + именная часть речи:

Во всех ситуациях оставаться человеком – лучшее качество.

метафорические словосочетания с оценочным значением:

Серп месяца постепенно скрывался за тучами.