НЕ с существительными

НЕ с существительными пишется СЛИТНО:

Если слово не употребляется без НЕ: НЕнастье, НЕвежа («грубый, неучтивый человек»), НЕвежда («несведущий, малообразованный человек»), НЕряха, НЕвольник («раб, пленник»), НЕверие, НЕвзгода и др. Если существительное с НЕ можно заменить синонимом без НЕ или близким по значению выражением: НЕправда = ложь, НЕсчастье = беда. Если существительное обозначает профессию или какую-либо группу лиц, а в сочетании с НЕ получается противоположное значение – «человек не принадлежит к людям этой профессии, к этой группе лиц»: Такой сложный рассказ не поймут НЕлитераторы.

НЕ с существительными пишется РАЗДЕЛЬНО:

Если в предложении имеется или подразумевается противопоставление:

Он показал НЕ уверенность в себе, А гордыню.

Догадаться до решения этой задачи ему помогла НЕ внимательность (….А находчивость).

Если предложение вопросительное и отрицание в нем логически подчеркивается:

Прекрасно жить рядом с природой! Разве это НЕ счастье? (= это счастье).