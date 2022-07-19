НЕ с существительными пишется СЛИТНО:
Если слово не употребляется без НЕ: НЕнастье, НЕвежа («грубый, неучтивый человек»), НЕвежда («несведущий, малообразованный человек»), НЕряха, НЕвольник («раб, пленник»), НЕверие, НЕвзгода и др.
Если существительное с НЕ можно заменить синонимом без НЕ или близким по значению выражением: НЕправда = ложь, НЕсчастье = беда.
Если существительное обозначает профессию или какую-либо группу лиц, а в сочетании с НЕ получается противоположное значение – «человек не принадлежит к людям этой профессии, к этой группе лиц»: Такой сложный рассказ не поймут НЕлитераторы.
НЕ с существительными пишется РАЗДЕЛЬНО:
Если в предложении имеется или подразумевается противопоставление:
Он показал НЕ уверенность в себе, А гордыню.
Догадаться до решения этой задачи ему помогла НЕ внимательность (….А находчивость).
Если предложение вопросительное и отрицание в нем логически подчеркивается:
Прекрасно жить рядом с природой! Разве это НЕ счастье? (= это счастье).