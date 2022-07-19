Обстоятельство чаще всего относится к сказуемому, но может относиться и другим членам предложения. Обстоятельство может быть выражено: наречием, деепричастием, существительным в форме косвенного падежа с предлогом или без. В роли обстоятельств может выступать и инфинитив.
Виды обстоятельств:
Места (где? куда? откуда?):
Уехать (куда?) в город.
Времени (когда? как долго? с какого времени? с каких пор? до какого времени? до каких пор?):
Мы узнали об этом (когда?) вчера.
Образа действия (как? каким образом?):
Это задание мы сделали (как?) быстро.
Причины (почему? отчего?):
Вера не поехала в город (по какой причине?) из-за дождя.
Цели (зачем? для чего? с какой целью?):
Анна уехала в Москву (с какой целью?) учиться.
Условия (при каком условии?):
Любой с радостью выполнит эту работу (при каком условии?) за хорошее вознаграждение.
Уступки (вопреки чему? несмотря на что?):
Туристы отправились на гору (несмотря на что?), несмотря на непогоду.
Меры и степени (в какой мере? степени?):
Картина получилась (в какой степени?) совсем не такой, как я ее себе представлял.
Сравнения (как?):
Местные шахтеры работали (как?), как часы.
Он жил (как?) бобылем.
Обрати внимание!
Обстоятельства сравнения с союзами как, словно, будто, как будто называются сравнительными оборотами.
Мы обрадовались этой новости, словно празднику.
Обстоятельства, выраженные сравнительными и деепричастными оборотами, а также обстоятельства уступки с предлогом несмотря на выделяются запятыми.
Согласившись с общим решением, мы начали готовиться к отъезду.
Команда справилась с временными трудностями, несмотря на происки врагов.
Обстоятельства могут совмещать в себе функции других членов предложения:
Туристы разбили палатки (где?) у реки (обстоятельство места).
Туристы разбили палатки (у чего?) у реки (дополнение, т.к. отвечает на вопрос косвенного падежа).