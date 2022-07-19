Обстоятельство

Обстоятельство — это второстепенный член предложения, обозначающий различные условия (обстоятельства), при которых совершается действие.

Обстоятельство чаще всего относится к сказуемому, но может относиться и другим членам предложения. Обстоятельство может быть выражено: наречием, деепричастием, существительным в форме косвенного падежа с предлогом или без. В роли обстоятельств может выступать и инфинитив.

Виды обстоятельств:

Места (где? куда? откуда?):

Уехать (куда?) в город.

Времени (когда? как долго? с какого времени? с каких пор? до какого времени? до каких пор?):

Мы узнали об этом (когда?) вчера.

Образа действия (как? каким образом?):

Это задание мы сделали (как?) быстро.

Причины (почему? отчего?):

Вера не поехала в город (по какой причине?) из-за дождя.

Цели (зачем? для чего? с какой целью?):

Анна уехала в Москву (с какой целью?) учиться.

Условия (при каком условии?):

Любой с радостью выполнит эту работу (при каком условии?) за хорошее вознаграждение.

Уступки (вопреки чему? несмотря на что?):

Туристы отправились на гору (несмотря на что?), несмотря на непогоду.

Меры и степени (в какой мере? степени?):

Картина получилась (в какой степени?) совсем не такой, как я ее себе представлял.

Сравнения (как?):

Местные шахтеры работали (как?), как часы.

Он жил (как?) бобылем.

Обрати внимание!

Обстоятельства сравнения с союзами как, словно, будто, как будто называются сравнительными оборотами.

Мы обрадовались этой новости, словно празднику.

Обстоятельства, выраженные сравнительными и деепричастными оборотами, а также обстоятельства уступки с предлогом несмотря на выделяются запятыми.

Согласившись с общим решением, мы начали готовиться к отъезду.

Команда справилась с временными трудностями, несмотря на происки врагов.

Обстоятельства могут совмещать в себе функции других членов предложения:

Туристы разбили палатки (где?) у реки (обстоятельство места).

Туристы разбили палатки (у чего?) у реки (дополнение, т.к. отвечает на вопрос косвенного падежа).