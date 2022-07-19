Числительное. Разряды

Имя числительное – это самостоятельная часть речи, обозначающая число, количество предметов или их порядок при счете.

Числительные отвечают на вопросы сколько? какой? (который?).

На столе стояли три тарелки. – числительное обозначает количество предметов и отвечает на вопрос сколько?

Три и два будет пять. – числительные обозначают числа и отвечают на вопрос сколько?

Осталось поставить седьмой стул. – числительное обозначает порядок предмета при счете и отвечает на вопрос какой? который?

По строению числительные делят на:

простые – одно слово (пять, сорок, сто, восьмой); составные – два и более слов (двадцать три, тысяча девятьсот восемьдесят девятый).

Числительные могут иметь два корня: пятьюдесятью рублями, двухтысячный. Некоторые лингвисты выделяют их в отдельную группу и называют сложными числительными (сложение двух корней).

По значению и грамматическим характеристикам числительные делят на:

количественные (количество предметов, число – сколько?), которые также бывают:

числительные, обозначающие целые числа (восемь, пятнадцать, девяносто, три тысячи сто пятьдесят).

собирательные числительные – обозначают несколько предметов как одно целое (двое, трое).

дробные числительные – обозначают не целое число, а дробное (семь восьмых, одна целая пять сотых).

порядковые (порядок предметов при счете – какой? который?).

Количественные числительные изменяются по падежам, а порядковые – по падежам, числам и родам.

Числительные могут быть разными членами предложения:

Пятью пять – двадцать пять.

Сложите семь и восемь.

Включите второй канал.

Порядковое числительное обычно бывает определением:

Мы взяли (какой?) второй том романа в библиотеке.

Сочетание числительного и существительного – один член предложения:

На лавочке сидели три соседки. (количественное числительное + существительное)

Четверо ребят уже ждали нас во дворе. (собирательное числительное + существительное)

Мы работали над проектом полторы недели. (дробное числительное + существительное)

Разряды числительных

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ – обозначают количество предметов (пять книг, два стола, двадцать три саженца) или отвлеченное число (один, два, три, пятнадцать, двадцать восемь, сто). Отвечают на вопрос сколько?

Количественные числительные изменяются по падежам (начальная форма – именительный падеж):

И.п. Три товарища / журнала Р.п. Трех товарищей / журналов Д.п. Тремя товарищами / журналами В.п. Трех товарищей / три журнала Т.п. Тремя товарищами / журналами П.п. О трех товарищах / журналах

Числительные один и два, кроме падежа, имеют еще и род (один / одна / одно; два / две).

Числительное один имеет еще и число (один, одни). Во множественном числе оно употребляется: а) с существительными, имеющими только форму множественного числа (одни сани, одни ножницы); б) с существительными, обозначающими пару предметов (одни носки).

Не путайте! Рядом с другими существительными числительное одни выступает в значении частицы только: Кругом одни леса. (= Кругом только леса.)

Количественные числительные также делятся на разряды:

А) Числительные, обозначающие целые числа (пять, тридцать, девяносто, сто сорок девять).

Б) Собирательные числительные – обозначают несколько предметов как одно целое (оба / обе, двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро).

Собирательные числительные употребляются с существительными:

обозначающими лиц мужского пола: пятеро солдат.

обозначающими детей и детенышей животных: двое малышей, трое котят.

имеющими только форму множественного числа или обозначающими парные предметы: трое саней, двое брюк.

Собирательные числительные склоняются как прилагательные во множественном числе: четверо друзей, четверых друзей, четырем друзьям, четверо друзей (четверых котят), четырьмя друзьями, о четверых друзьях.

Будь внимателен!

Собирательное числительное оба сочетается с существительными мужского и среднего рода (оба мальчика, оба окна), а обе – только с существительными женского рода (обе ученицы).

При склонении оба/обе в мужском и среднем роде имеет основу обо- (нет обОих учеников), а в женском – основу обе- (нет обЕих учениц).

Не допусти ошибку!

Можно сказать четверо мальчиков / четыре мальчика, шестеро строителей / шесть строителей и т.д.

Но можно сказать только две девочки, три школьницы и т.д.

В) Дробные числительные – обозначают не целое число, а дробное (три четвертых, две пятых).

Дробные числительные (кроме полтора и полтораста) состоят из двух частей:

количественное числительное – числитель

порядковое числительное – знаменатель

При склонении:

количественное числительное изменяется, как числительное, обозначающее целое число ;

порядковое числительное изменяется, как прилагательное во множественном числе.

Пример склонения дробного числительного:

Количественное числительное Порядковое числительное И.п. Три Седьмых Р.п. Трех Седьмых Д.п. Трем Седьмым В.п. Три Седьмых Т.п. Тремя Седьмыми П.п. (о) Трех (о) Седьмых

Дробные числительные полтора, полтораста имеют только две формы при склонении:

И.п., В.п. полтора полтораста Остальные падежи полутора полутораста

Числительное полтора имеет также форму женского рода – полторы.

В состав дробных числительных также могут входить существительные – ноль, целое (ноль целых восемь десятых).

ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ – называют номер предметов при счете (второй концерт, пятый звонок, девятнадцатый год). Отвечают на вопрос какой? который?

Изменяются по падежам, числам и родам, как прилагательные (начальная форма – именительный падеж, мужской род, единственное число):

Восьмой дом, восьмая улица, восьмое число, восьмые этажи.

Восьмой дом, восьмого дома, восьмому дому, восьмой дом, восьмым домом, о восьмом доме.

При склонении составных порядковых числительных склоняется только последнее слово:

Сто восьмой дом, сто восьмого дома, сто восьмому дому и т.д.