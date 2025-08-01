Многоугольники 11 кл
Многоугольники
n - угольник – это многоугольник, в котором n вершин, n сторон и n углов. При этом \(n \geq\)3.
Многоугольник с наименьшим количеством углов, вершин и сторон является треугольник.
Каждый многоугольник характеризуется площадью и периметром.
Площадь для различных n - угольников рассчитывается по-разному, в зависимости от n.
ВЫПУКЛЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК
Другими словами, у выпуклого многоугольника любой внутренний угол меньше 180⁰.
Например, пятиугольник \(А_{1}А_{2}А_{3}А_{4}А_{5}\) – выпуклый, а четырехугольник \(В_{1}В_{2}В_{3}В_{4}\) – невыпуклый или вогнутый:
Далее речь будет идти именно о выпуклых многоугольниках.
Количество диагоналей в n-угольнике равно
\(\frac{n(n\ –\ 3)}{2}\)
Таким образом треугольники не имеют диагоналей, т.к. каждая вершина является соседней всем остальным.
ПРАВИЛЬНЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК
В таком случае каждый угол правильного многоугольника будет равен:
\(\frac{(n\ –\ 2) \bullet 180{^\circ}}{n}\)
Так же диагонали правильного многоугольника равны.
Периметр правильного n-угольника:
\(P = a \bullet n\)
где a – длина его стороны.
Примерами правильных многоугольников служат правильный треугольник, квадрат, правильный пятиугольник, правильный шестиугольник и т. д.
УГЛЫ, ВЫСОТЫ И ПЛОЩАДИ ПРАВИЛЬНЫХ МНОГОУГОЛЬНИКОВ:
1. Правильный треугольник:
-
Все углы правильного треугольника равны по 60⁰
-
Высота правильного треугольника равна:
\(h = \frac{a\sqrt{3}}{2}\)
-
Тогда площадь правильного треугольника через его высоту:
\(S = \frac{a^{2}\sqrt{3}}{4}\)
2. Правильный четырёхугольник:
-
Все углы квадрата равны по 90⁰
-
Высота квадрата (правильного четырёхугольника) равна его стороне:
\(h = a\)
-
Тогда его площадь равна:
\(S = a^{2}\)
3. Правильный шестиугольник:
-
Все углы правильного шестиугольника равны по 120⁰
-
Правильный шестиугольник можно представить как шесть одинаковых правильных треугольников. Тогда высота шестиугольника будет равна двум высотам этого треугольника:
\(h = a\sqrt{3}\)
-
Тогда площадь правильного шестиугольника равна площади шести правильных треугольников, из которых он состоит:
\(S = \frac{3a^{2}\sqrt{3}}{2}\)
У каждого правильного многоугольника совпадают центры вписанной и описанной окружностей:
