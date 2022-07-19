Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Стереометрия
Сечения в многогранниках Сечения в телах вращения Расстояние от точки до плоскости Угол между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Угол между прямой и плоскостью Перпендикулярность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Тела вращения Пирамиды Призмы Расстояние между скрещивающимися прямыми Двугранный угол Угол между плоскостями Расстояние от прямой до плоскости Движения в пространстве
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Системы уравнений с двумя переменными Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Квадратные уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения в целых числах Однородные уравнения Логарифмические уравнения Уравнения высших степеней Иррациональные уравнения
Анализ функций
Экстремумы Первообразная Смысл производной Графики тригонометрических функций Интеграл Свойства функций Правила дифференцирования Графическое применение производной Преобразование графиков функции
Неравенства
Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств
Формулы и выражения
Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени
Планиметрия
Параллелограммы Прямые и углы на плоскости Подобие фигур Векторы Ромб Средняя линия Теорема Пифагора Площади четырёхугольников Треугольники. Площади Прямоугольник Простейшие расстояния на плоскости Движения Отношения в геометрии Элементы планиметрии Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема синусов и теорема косинусов Теорема Менелая и теорема Чевы Окружнoсть и круг Серединный перпендикуляр Высота Площадь круга и сектора круга Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Метод координат на плоскости Виды треугольников Симметрия Медиана Четыре замечательные точки треугольника Квадрат Биссектриса Трапеция Многоугольники Комбинации с окружностью Равенство фигур Скалярное произведение векторов
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на проценты Метод математической индукции Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на движение по окружности Прикладные задачи Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Комбинаторика Множества Основы комбинаторики

Движения в пространстве

Движения в пространстве – это отображение пространства на себя, сохраняющее расстояние между точками.

Движения в пространстве в целом имеют тот же смыл, что и движения в плоскости. Существуют следующие движения: центральная симметрия, осевая симметрия и зеркальная симметрия.

Разберем каждый вид движения подробнее.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ:

Центральная симметрия – это движение, при котором любая точка пространства отображается относительно точки.

Это движение имеет прямую аналогию с центральной симметрией на плоскости. Например, любая нечетная функция является симметричной самой себе относительно начала координат, то есть точке \(O\left( 0;0 \right)\). Тогда точки, симметричные относительно начала координат, имеют одинаковые по модулю и разные по знаку координаты.

Также и в пространстве. Если мы имеем в пространстве точку \(A(x;y;z)\), то симметричная ей точка относительно начала координат будет \(A_{1}( - x; - y; - z)\):

Если мы найдем расстояние между началом координат и одной из этих точек, то мы убедимся, что эти расстояния равны:

\(\left| \overrightarrow{\text{OA}} \right| = \sqrt{x^{2} + y^{2} + z^{2}}\)

\(\left| \overrightarrow{OA_{1}} \right| = \sqrt{{( - x)}^{2} + {( - y)}^{2} + {( - z)}^{2}} = \sqrt{x^{2} + y^{2} + z^{2}}\)

\(\left| \overrightarrow{\text{OA}} \right| = \left| \overrightarrow{OA_{1}} \right|\)

Значит, при симметричном относительно точки \(O\) отображении точки \(A\) в \(A_{1}\) сохраняется расстояние до точки симметрии.

ОСЕВАЯ СИММЕТРИЯ:

Осевая симметрия – это движение, при котором любая точка пространства отображается относительно прямой. Эта прямая и называется осью симметрии.

Мы знаем, что на плоскости любая четная функция симметричная относительно оси. Когда мы отображаем точку на плоскости относительно оси \(\text{Ox}\), мы получаем точку с противоположной координатой \(y\), а координата \(x\) остается неизменной.

Точно так же и в пространстве:

  • Если отобразить точку \(A(x;y;z)\ \)относительно оси \(\text{Ox}\), получим точку \(A_{1}(x; - y; - z)\);

  • Если отобразить точку \(B\left( x;y;z \right)\) относительно оси \(\text{Oy}\), получим точку \(B_{1}( - x;y; - z)\);

  • Если отобразить точку \(C(x;y;z)\) относительно оси \(\text{Oz}\), получим точку \(C_{1}( - x; - y;z)\).

Знак НЕ поменяет та координата, относительно оси которой отображается точка.

ЗЕРКАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ:

Зеркальная симметрия – это движение, при котором любая точка пространства отображается относительно плоскости.

Принцип нахождения координат точки, зеркально симметричной данной относительно плоскости остаётся таким же – не меняются знаки тех координат, через оси которых проходит плоскость симметрии.

  • Если отобразить точку \(A(x;y;z)\ \)относительно оси \(\text{Ox}y\), получим точку \(A_{1}(x;y; - z)\);

  • Если отобразить точку \(B\left( x;y;z \right)\) относительно оси \(\text{Oyz}\), получим точку \(B_{1}( - x;y;z)\);

  • Если отобразить точку \(C(x;y;z)\) относительно оси \(\text{Oxz}\), получим точку \(C_{1}(x; - y;z)\).