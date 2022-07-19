Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Формулы и выражения
Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции
Планиметрия
Векторы Серединный перпендикуляр Подобие фигур Прямые и углы на плоскости Высота Теорема Менелая и теорема Чевы Медиана Прямоугольник Движения Средняя линия Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Комбинации с окружностью Теорема синусов и теорема косинусов Площадь круга и сектора круга Простейшие расстояния на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Многоугольники Треугольники. Площади Симметрия Метод координат на плоскости Квадрат Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Равенство фигур Скалярное произведение векторов Площади четырёхугольников Ромб Теорема Пифагора Параллелограммы Биссектриса Отношения в геометрии Окружнoсть и круг Элементы планиметрии Трапеция Виды треугольников
Реальная математика
Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на сплавы и смеси Метод математической индукции Текстовые задачи на движение по прямой Комбинаторика Сложные проценты Прикладные задачи Вероятность Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на движение по окружности Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на проценты Множества
Стереометрия
Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Двугранный угол Метод координат в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Пирамиды Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Сечения в телах вращения Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от прямой до плоскости Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Тела вращения Движения в пространстве Призмы Сечения в многогранниках
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Линейные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы уравнений с двумя переменными Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Однородные уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью двойного неравенства Квадратные уравнения Логарифмические уравнения Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения в целых числах Показательные уравнения
Анализ функций
Интеграл Свойства функций Первообразная Графическое применение производной Преобразование графиков функции Экстремумы Правила дифференцирования Смысл производной Графики тригонометрических функций
Неравенства
Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства

Тригонометрический круг

Тригонометрия — это раздел математики, посвященный углам.

Алгоритм для создания тригонометрического круга:

  1. Рисуем системы координат.

  2. Изображаем круг. Центр совпадает с центром системы координат. Рекомендуется выбирать за длину радиуса 4, 6 или 8 клеточек в зависимости от того, какого размера вы хотите круг.

  3. Ставим точку отсчёта 0 для измерения углов.

  4. Затем изобразим угол: одну сторону зафиксируем на горизонтальной оси, а другая останется свободной.

Каждый угол можно представить так: \(\alpha\ + \ 360{^\circ}\ \bullet \ n\), где n — целое число

Вращение против часовой стрелки — это положительно направление, а по часовой — отрицательное.

Измерение углов

В математике углы измеряют не только в привычных нам градусах, но и в радианах. Соответствие между ними установить очень просто.

Некоторые углы очень легко определить:

\(\pi = 180{^\circ}\) , тогда \(90{^\circ} = \frac{\pi}{2}\), \(45{^\circ} = \frac{\pi}{4}\)

Можно пользоваться формулой: .

Также есть обратная формула: \(\varphi = \frac{\left( \alpha \bullet 180 \right)}{\pi}\)

Изображение табличных значений на тригонометрическом круге.

Нарисуем тригонометрический круг.

Далее идём по кругу с шагом в 45\({^\circ}\), то есть, \(\frac{\pi}{4}\). Эти углы делят каждую четверть пополам.

Затем идём по кругу с шагом в 30\({^\circ}\), то есть, \(\frac{\pi}{6}\). Каждая четверть таким образом делится на 3 равные части.

Снизу заполним не большими углами, а отрицательными. То есть, зеркально отразим верхнюю часть круга вниз.

Определение значений тригонометрических функций

Получается, что косинус — это значения на оси абсцисс, а синус — значения на оси ординат.

Ось тангенсов параллельна оси синусов и проходит через точку с координатой \(x = 1\), ось котангенсов параллельна оси косинусов и проходит через точку \(y = 1.\) Соответствующее значение на них получается продлением радиуса до пересечения с одной из осей.