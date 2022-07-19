Расстояние между скрещивающимися прямыми

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Неравенства
Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств
Формулы и выражения
Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения
Планиметрия
Трапеция Отношения в геометрии Прямоугольник Простейшие расстояния на плоскости Равенство фигур Скалярное произведение векторов Многоугольники Ромб Средняя линия Окружнoсть и круг Медиана Параллелограммы Метод координат на плоскости Биссектриса Теорема Пифагора Треугольники. Площади Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Комбинации с окружностью Прямые и углы на плоскости Площади четырёхугольников Виды треугольников Четыре замечательные точки треугольника Теорема синусов и теорема косинусов Теорема Менелая и теорема Чевы Движения Симметрия Серединный перпендикуляр Высота Подобие фигур Площадь круга и сектора круга Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Элементы планиметрии Векторы Квадрат
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по воде Вероятность Текстовые задачи на движение по прямой Комбинаторика Текстовые задачи на проценты Сложные проценты Множества Текстовые задачи на движение по окружности Прикладные задачи Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на сплавы и смеси Метод математической индукции Основы комбинаторики
Стереометрия
Призмы Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Пирамиды Сечения в многогранниках Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Двугранный угол Расстояние от точки до плоскости Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от прямой до плоскости Движения в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Угол между скрещивающимися прямыми Метод координат в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Угол между плоскостями Перпендикулярность прямых и плоскостей Векторы в пространстве
Уравнения
Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Однородные уравнения Дробно-рациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Методы решения уравнений Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Квадратные уравнения Логарифмические уравнения Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Простейшие тригонометрические уравнения Показательные уравнения
Анализ функций
Первообразная Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций Свойства функций Экстремумы Правила дифференцирования Графическое применение производной Смысл производной Интеграл

Расстояние между скрещивающимися прямыми

Довольно сложно сразу представить расстояние между скрещивающимися прямыми из-за особенности их расположения, поэтому сразу провести нужный перпендикуляр с первого раза не всегда возможно. Поэтому существуют несколько методов построения перпендикуляра между скрещивающимися прямыми.

ПОСТРОЕНИЕ ВЗАИМНОГО ПЕРПЕНДИКУЛЯРА

При возможности можно просто провести перпендикуляр между скрещивающимися прямыми. Он должен быть перпендикулярен сразу обеим прямым.

Обычно это реализуется следующим образом: сначала строится перпендикуляр к одной из прямых, а потом доказывается, что этот перпендикуляр перпендикулярен и второй прямой. Если отрезок был выбран верно, то в доказательстве не будет противоречий.

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРА ОТ ПРЯМОЙ К ТОЧКЕ НА ПЛОСКОСТИ:

Если нет возможности построить взаимный перпендикуляр, можно провести через одну из прямых плоскость, параллельную другой прямой. Так можно будет искать расстояние от любой точки на плоскости до второй прямой, что позволяет выбирать наиболее удобную точку для построение перпендикуляра.

Если провести через одну из скрещивающихся прямых, например \(a\), провести плоскость α, параллельную прямой \(b\), тогда расстояние между скрещивающимися прямыми будет равно расстоянию от прямой \(b\) до любой точки на плоскости α, например до точки \(A\).

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРА ОТ ПЛОСКОСТИ К ПОЛОСКОСТИ:

Аналогично можно провести сразу две плоскости через скрещивающиеся прямые, которые будете параллельны друг другу. Тогда любое расстояние между этими плоскостями будет равно искомому.

Проведем через скрещивающиеся прямые \(a\) и \(b\) плоскости α и β соответственно, так, что \(\alpha \parallel \beta\). Тогда любое расстояние между этими плоскостями равно расстоянию между \(a\) и \(b\). Например, это расстояние \(\text{BC}\).