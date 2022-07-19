Комбинаторика

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Уравнения
Уравнения высших степеней Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Однородные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Простейшие тригонометрические уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Линейные уравнения Показательные уравнения Логарифмические уравнения Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Системы и совокупности уравнений с одной переменной
Анализ функций
Правила дифференцирования Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций Свойства функций Экстремумы Первообразная Графическое применение производной Смысл производной Интеграл
Неравенства
Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств
Формулы и выражения
Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии
Планиметрия
Площадь круга и сектора круга Виды треугольников Многоугольники Средняя линия Прямые и углы на плоскости Теорема Менелая и теорема Чевы Площади четырёхугольников Параллелограммы Метод координат на плоскости Комбинации с окружностью Высота Биссектриса Окружнoсть и круг Векторы Прямоугольник Простейшие расстояния на плоскости Серединный перпендикуляр Движения Равенство фигур Медиана Подобие фигур Теорема Пифагора Квадрат Трапеция Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Элементы планиметрии Симметрия Четыре замечательные точки треугольника Треугольники. Площади Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Отношения в геометрии Скалярное произведение векторов Ромб Теорема синусов и теорема косинусов
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по воде Вероятность Комбинаторика Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Текстовые задачи на проценты Прикладные задачи Множества Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на сплавы и смеси Метод математической индукции Основы комбинаторики
Стереометрия
Угол между прямой и плоскостью Угол между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Двугранный угол Параллельность прямых и плоскостей Угол между плоскостями Тела вращения Пирамиды Сечения в многогранниках Метод координат в пространстве Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Движения в пространстве Призмы Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии

Комбинаторика

Комбинаторика – это раздел математики, изучающий возможные комбинации элементов различных множеств.

ПЕРЕСТАНОВКА:

Перестановка (\(\mathbf{P}_{\mathbf{n}}\)) – это конечное множество, в котором установлен порядок его элементов.

\(P_{n} = n!\)

где n – это количество элементов множества,

n! (эн факториал) = \(1 \bullet 2 \bullet 3 \bullet ... \bullet n\)

Пример №1:

На полке стоят семь книг. Сколькими способами их можно расположить на полке?

Если у нас есть множество из семи книг и нам нужно перебрать все возможные варианты порядка их расположения, тогда используем формулу перестановки:

\(P_{7} = 7! = 1 \bullet 2 \bullet 3 \bullet 4 \bullet 5 \bullet 6 \bullet 7 = 5040\)

Ответ: 5040.

Пример №2:

На полке стоят 9 книг, при этом среди них есть трёхтомник одного автора. Сколькими способами их можно расположить на полке, если книги трёхтомника должны находиться вместе, но в любом порядке?

1. При таком условии сначала представим трёхтомник как одну книгу. Тогда у нас не 9 книг, а 7. Тогда способов расположения таких книг существует 7! = 5040

2. При этом книги трёхтомника могут располагаться в разном порядке относительно друг друга. Таких комбинаций будет 3! = 6

3. А таком случае нужно перемножить перестановку трёхтомника относительно других книг и перестановку книг трёхтомника относительно друг друга:

\(P_{7} \bullet P_{3} = 7! \bullet 3! = 5040 \bullet 6 = 30240\)

Ответ: 30240.

Пример №3:

Сколькими способами можно расположить между собой числа 0, 1, 2 и 3, если они не могут повторяться и число 2 не может быть первым?

1. Если у нас 4 элемента множества, тогда их перестановка равна:

\(P_{4} = 4! = 1 \bullet 2 \bullet 3 \bullet 4 = 24\)

2. При этом все комбинации, где число 2 стоит на первой позиции нужно исключить. Мысленно закрепим число 2 на первой позиции и начнем комбинировать оставшиеся элементы множества. Таким образом количество комбинаций, при которых число 2 стоит на первой позиции равно:

\(P_{3} = 3! = 1 \bullet 2 \bullet 3 = 6\)

3. Вычтем из количества всевозможных комбинаций количество неподходящих, получим:

\(P_{4}\ –\ P_{3} = 24\ –\ 6 = 18\)

Ответ: 18.

РАЗМЕЩЕНИЕ:

Размещение из n элементов конечного множества по k (\(\mathbf{A}_{\mathbf{n}}^{\mathbf{k}}\)) – это упорядоченное множество, содержащее k элементов, при этом \(k \leq n\).

Например:

У нас есть множество \(\left\{ a,\ b,\ c,\ d \right\}\). Оно состоит из 4 элементов. Нам нужно найти количество всех возможных пар этих элементов. То есть будем выделять в этом множестве подмножества, содержащие только 2 элемента из 4. Чтобы найти количество этих пар, нужно посчитать размещение из 4 элементов по 2:

\(\boxed{A_{n}^{k} = n(n\ –1)(n\ –\ 2) \bullet ... \bullet (n\ –\ (k\ –\ 1))}\)

\(A_{4}^{2} = 4 \bullet 3 = 12\)

т.е. мы находим произведение двух натуральных множителей, наибольший из которых равен 4.

Эта формула преобразовывается в более ёмкую. Её удобнее использовать, когда мы говорим о большом количестве элементов:

\(\boxed{A_{n}^{k} = \frac{n!}{(n\ –\ k)!}}\)

\(A_{4}^{2} = \frac{4!}{(4\ –\ 2)!} = \frac{4!}{2!} = \frac{1 \bullet 2 \bullet 3 \bullet 4}{1 \bullet 2} = 3 \bullet 4 = 12\)

В общем смысле можно представить размещение как ситуацию, когда у нас есть множество из n элементов, мы будем выделять в нём подмножество из k элементов и считать именно их перестановки.

Если мы говорим о размещении n элементов по n – тогда размещение, по сути, становится перестановкой.

Пример №4:

Сколько существует телефонных номеров, состоящих из 7 цифр, при этом первой цифрой номера не может быть 0 и цифры номера не повторяются?

1. Всего существует 10 цифр, а телефонный номер состоит только из 7 из них. Тогда мы говорим о размещении 10 элементов по 7. Найдем это размещение:

\(A_{10}^{7} = \frac{10!}{\left( 10–7 \right)!} = \frac{10!}{3!}\)

2. Но из такого количества телефонных номеров нужно исключить те, которые начинаются на 0. Таких размещений уже будет 9 по 6:

\(A_{9}^{6} = \frac{9!}{(9\ –\ 6)!} = \frac{9!}{3!}\)

3. Вычтем из всех размещений не подходящие условию:

\(A_{10}^{7}\ –\ A_{9}^{6} = \frac{10!\ –\ 9!}{3!} = \frac{9!(10\ –\ 1)}{3!} = 4 \bullet 5 \bullet 6 \bullet 7 \bullet 8 \bullet 9 \bullet 9 = 544320\)

Ответ: 544320.

СОЧЕТАНИЯ:

Сочетание из n элементов по k (\(\mathbf{C}_{\mathbf{n}}^{\mathbf{k}}\)) – это подмножества, составленные из n элементов множества, содержащие k элементов.

\(C_{n}^{k} = \frac{A_{n}^{k}}{P_{k}} = \frac{n!}{k!(n\ –\ k)!}\)

Например:

Если мы хотим выделить из множества \(\left\{ a,\ b,\ c,\ d \right\}\) все подмножества, которые включают в себя 2 элемента, то мы говорим о сочетании 4 элементов по 2. В таком случае, в отличие от размещения, не будут учитываться пары, в которые входят два одинаковых, но стоящих на разных позициях элемента. Например, пара ab – это то же самое, что пара ba. Перестановка элементов подмножества не играет роли, поэтому формула сочетания выглядит как размещение, деленное на перестановку k элементов.

Пример №5:

Сколькими способами можно выбрать трёх дежурных из класса, в котором 25 человек?

Используем определение сочетания, т.к. нам важны лишь конкретные ученики, неважно в каком порядке мы их выбираем:

\(C_{25}^{3} = \frac{25!}{3!(25\ –\ 3)!} = \frac{25!}{3!22!} = \frac{23 \bullet 24 \bullet 25}{6} = 2300\)

Ответ: 2300.

Пример №6:

В вазе стоят 8 красных и 5 белых роз. Нужно собрать букет из 3 красных роз и 2 белых. Сколькими способами это можно сделать?

1. Из-за того, что неважно, в каком порядке в букете стоят красные розы, а важно лишь их количество, тогда используем сочетания 8 красных роз по 3:

\(C_{8}^{3} = \frac{8!}{3!(8\ –\ 3)!} = \frac{8!}{3!5!} = \frac{1 \bullet 2 \bullet 3 \bullet 4 \bullet 5 \bullet 6 \bullet 7 \bullet 8}{3!1 \bullet 2 \bullet 3 \bullet 4 \bullet 5} = \frac{6 \bullet 7 \bullet 8}{6} = 56\)

2. Аналогично с белыми розами важны лишь возможные сочетания 5 красных роз по 2:

\(C_{5}^{2} = \frac{5!}{2!(5\ –\ 2)!} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{4 \bullet 5}{2} = 10\)

3. Каждому выбору красных роз соответствует выбор белых, т.е. независимо от сочетания одного цвета выбирается сочетание другого. Поэтому перемножим эти сочетания:

\(C_{8}^{3} \bullet C_{5}^{2} = 56 \bullet 10 = 560\)

Ответ: 560.

БИНОМ НЬЮТОНА:

Мы знаем, что:

\(\left( a + b \right)^{1} = a + b\)

\(\left( a + b \right)^{2} = a^{2} + 2ab + b^{2}\)

\(\left( a + b \right)^{3} = a^{3} + 3a^{2}b + 3ab^{2} + b^{3}\)

\({(a + b)}^{4} = a^{4} + 4a^{3}b + 6a^{2}b^{2} + 4ab^{3} + a^{4}\)

И так далее по мере возрастания степени суммы меняются коэффициенты многочлена. Высчитать эти коэффициенты можно с помощью Бинома Ньютона, который является частным случаем сочетаний в комбинаторике.

\(\ {(a + b)}^{n} = C_{n}^{0}a^{n} + C_{n}^{1}a^{n\ –\ 1}b + C_{n}^{2}a^{n\ –\ 2}b^{2} + ... + C_{n}^{k}a^{n\ –k}b^{k} + ... + C_{n}^{n\ –\ 1}ab^{n\ –\ 1} + C_{n}^{n}b\)

Где n – натуральное число, коэффициенты \(С_{n}^{k}\) – это сочетания k по n, где k – порядковый номер коэффициента начиная с 0.

При этом для чисел a и b при одном коэффициенте сумма показателей степеней равна n.

ТРЕУГОЛЬНИК ПАСКАЛЯ

Треугольник Паскаля – это удобная визуальная интерпретация Бинома Ньютона:

Из этой пирамиды чисел можно сразу узнавать коэффициенты для различных сумм, возведенных в степень.

Первая строчка пирамиды показывает нам, чему будут равны коэффициенты многочлена, равного сумме чисел в нулевой степени:

\(\left( a + b \right)^{0} = 1\)

Существует единственный коэффициент равный 1

У суммы чисел в первой степени будут коэффициенты, соответствующие второй строчке:

\(\left( a + b \right)^{1} = a + b\)

Коэффициенты при слагаемых равны 1 и 1

Коэффициенты привычного нам квадрата суммы равны 1, 2 и 1 соответственно:

\(\left( a + b \right)^{2} = a^{2} + 2ab + b^{2}\)

И так далее.

Можем взять, например, сразу узнать коэффициенты многочлена, равного 4-ой степени суммы чисел.

\({(a + b)}^{4}\)

Для этого посмотрим на 5-ую строчку треугольника.

Коэффициенты равны 1, 4, 6, 4 и 1 соответственно. Действительно, по Биному Ньютона, такими коэффициентами и будет обладать этот многочлен:

\({(a + b)}^{4} = a^{4} + 4a^{3}b + 6a^{2}b^{2} + 4ab^{3} + a^{4}\)