Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Неравенства
Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства
Формулы и выражения
Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения
Планиметрия
Окружнoсть и круг Теорема Пифагора Площади четырёхугольников Квадрат Ромб Средняя линия Простейшие расстояния на плоскости Серединный перпендикуляр Теорема синусов и теорема косинусов Медиана Многоугольники Векторы Прямоугольник Параллелограммы Подобие фигур Трапеция Равенство фигур Элементы планиметрии Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Комбинации с окружностью Прямые и углы на плоскости Биссектриса Движения Площадь круга и сектора круга Четыре замечательные точки треугольника Метод координат на плоскости Виды треугольников Симметрия Отношения в геометрии Скалярное произведение векторов Треугольники. Площади Высота Теорема Менелая и теорема Чевы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике
Реальная математика
Множества Диаграммы, графики и таблицы Комбинаторика Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на проценты Прикладные задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Метод математической индукции Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по воде Вероятность Текстовые задачи на движение по прямой Сложные проценты Основы комбинаторики
Стереометрия
Двугранный угол Метод координат в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в телах вращения Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Пирамиды Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Расстояние от прямой до плоскости Призмы Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Тела вращения Движения в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах
Уравнения
Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Дробно-рациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Логарифмические уравнения Уравнения высших степеней Простейшие тригонометрические уравнения Однородные уравнения Показательные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах Уравнения с модулем Методы решения уравнений Линейные уравнения
Анализ функций
Смысл производной Графики тригонометрических функций Свойства функций Первообразная Графическое применение производной Преобразование графиков функции Интеграл Экстремумы Правила дифференцирования

Теорема Менелая и теорема Чевы

ТЕОРЕМА МЕНЕЛАЯ

На сторонах треугольника АВС (или их продолжениях) отметили точки \(A_{1},B_{1},C_{1}\) таким образом, что они не совпадают с вершинами треугольника:

По теореме Менелая точки \(A_{1}{,\ B}_{1}\ и\ C_{1}\) лежат на одной прямой, если:

\(\frac{AC_{1}}{C_{1}B} \bullet \frac{BA_{1}}{A_{1}C} \bullet \frac{CB_{1}}{B_{1}A} = 1\)

Отрезки в данном отношении располагаются по порядку: от вершины к точке (AC1), от точки к вершине (C1B), и так далее.

ВЕКТОРНАЯ ТЕОРЕМА МЕНЕЛАЯ

Данную теорему можно доказать, используя векторный метод. Рассмотрим теорему Менелая, обратную её теорему и её доказательство.

На сторонах треугольника АВС (или их продолжениях) отметили точки \(A_{1},B_{1},C_{1}\) таким образом, что они не совпадают с вершинами треугольника, при этом:

\(\overrightarrow{AC_{1}} = p\overrightarrow{C_{1}B}\)

\(\overrightarrow{\text{BA}_{1}} = q\overrightarrow{A_{1}C}\)

\(\overrightarrow{\text{CB}_{1}} = r\overrightarrow{B_{1}A}\)

где p, q, r – некоторые числа

Тогда, если точки \(A_{1},B_{1},C_{1}\) лежат на одной прямой, то:

\(pqr = \ –1\)

ОБРАТНАЯ ТЕОРЕМА МЕНЕЛАЯ

Если \(pqr = \ –1\), то точки \(A_{1},B_{1},C_{1}\) лежат на одной прямой.

Доказательство:

  1. Рассмотрим треугольник, на продолжении сторон которых поставили точки \(A_{1},B_{1},C_{1}\) таким образом, что они находятся на одной прямой. Расположим на координатной плоскости этот треугольник так, чтобы точки \(A_{1},B_{1},C_{1}\) лежали на прямой Оу. В таком случае их абсциссы равны нулю.

  2. Тогда для вершин треугольника обозначим абсциссы, не равные нулю. Для точки А абсцисса равна a, для точки B – b. Для точки С – c.

  1. Докажем, что при

\(\overrightarrow{AC_{1}} = p\overrightarrow{C_{1}B}\)

\(\overrightarrow{\text{BA}_{1}} = q\overrightarrow{A_{1}C}\)

\(\overrightarrow{\text{CB}_{1}} = r\overrightarrow{B_{1}A}\)

произведение \(pqr\ равно\ –1\).

  1. рассмотрим абсциссы векторов \(\overrightarrow{AC_{1}}\ и\ \overrightarrow{C_{1}B}\):

  • абсцисса \(\overrightarrow{AC_{1}}\) равна разнице абсцисс конечной и начальной точки вектора: (0 – a);

  • абсцисса \(\ \overrightarrow{C_{1}B}\) аналогична равна: \((b\ –0);\)

Тогда абсциссы \(\overrightarrow{AC_{1}} = p\overrightarrow{C_{1}B}\) равны:

\(0\ –\ a = p(b\ –\ 0)\)

\(a = \ –pb\)

  1. аналогично рассмотрим абсциссы векторов \(\overrightarrow{\text{BA}_{1}}\ и\ q\overrightarrow{A_{1}C}\):

  • абсцисса \(\overrightarrow{\text{BA}_{1}}\) равна: \((0\ –b)\);

  • абсцисса \(\overrightarrow{A_{1}C}\) равна: \((c\ –0)\);

Тогда абсциссы \(\overrightarrow{\text{BA}_{1}} = q\overrightarrow{A_{1}C}\) равны:

\(0\ –b = q\left( c–0 \right)\)

\(b = \ –qc\)

  1. для \(\overrightarrow{\text{CB}_{1}}\ и\ \overrightarrow{B_{1}A}\):

  • абсцисса \(\overrightarrow{\text{CB}_{1}}\) равна: (0 – с);

  • абсцисса \(\overrightarrow{B_{1}A}\) равна: (a – 0);

Тогда абсциссы \(\overrightarrow{\text{CB}_{1}} = r\overrightarrow{B_{1}A}\):

\(0\ –c = r\left( a–0 \right)\)

\(c\ = \ –ra\)

  1. Выразим абсциссу a через полученные значения:

\(a = \ –pb\)

\(a = \ –p\left( –qc \right)\)

\(a = \ –p\left( –q(–ra) \right)\)

\(a = \ –pqr \bullet a\)

\(a(pqr + 1) = 0\)

Тогда либо \(a = 0\), либо \(\text{pqr} = \ –1\).

Что и требовалось доказать.

ТЕОРЕМА ЧЕВЫ

На сторонах треугольника АВС (или их продолжениях) отметили точки \(A_{1},B_{1},C_{1}\) таким образом, что они не совпадают с вершинами треугольника:

По теореме Чевы прямые \(AA_{1},\ BB_{1},\ CC_{1}\) пересекаются в одной точке или попарно параллельны, если:

\(\frac{AC_{1}}{C_{1}B} \bullet \frac{BA_{1}}{A_{1}C} \bullet \frac{CB_{1}}{B_{1}A} = 1\)

Так же, как и в т. Менелая используются те же отношения отрезков по порядку: от вершины к точке, от точки к вершине.

ВЕКТОРНАЯ ТЕОРЕМА ЧЕВЫ

Аналогично теореме Менелая теорему Чевы можно представить и доказать с помощью векторного метода.

На сторонах треугольника АВС (или их продолжениях) отметили точки \(A_{1},B_{1},C_{1}\) таким образом, что они не совпадают с вершинами треугольника, при этом:

\(\overrightarrow{AC_{1}} = p\overrightarrow{C_{1}B}\)

\(\overrightarrow{\text{BA}_{1}} = q\overrightarrow{A_{1}C}\)

\(\overrightarrow{\text{CB}_{1}} = r\overrightarrow{B_{1}A}\)

где p, q, r – некоторые числа

Тогда, если прямые \(AA_{1},\ BB_{1},\ CC_{1}\) пересекаются в одной точке или попарно параллельны, то:

\(pqr = 1\)

ОБРАТНАЯ ТЕОРЕМА ЧЕВЫ

Если \(pqr = 1\), то прямые \({АA}_{1},\text{BB}_{1},CC_{1}\) пересекаются в одной точке.

Доказательство:

  1. Расположим на координатной плоскости треугольник и попарно параллельные прямые \({АA}_{1},\text{BB}_{1},CC_{1}\):

  1. Тогда у точек будут следующие абсциссы:

\(A = A_{1} = a\)

\(B = B_{1} = b\)

\(C = C_{1} = c\)

  1. Аналогично теореме Менелая найдем абсциссы каждого вектора:

  1. абсциссы векторов \(\overrightarrow{AC_{1}}\ и\ \overrightarrow{C_{1}B}\):

  • абсцисса \(\overrightarrow{AC_{1}}\) равна: \((c\ –a);\)

  • абсцисса \(\ \overrightarrow{C_{1}B}\) аналогична равна: \((b\ –c)\);

Тогда абсциссы \(\overrightarrow{AC_{1}} = p\overrightarrow{C_{1}B}\) равны:

\(c\ –\ a = p(b\ –\ c)\)

\(p = \frac{c\ –\ a}{b\ –\ c}\)

  1. абсциссы векторов \(\overrightarrow{\text{BA}_{1}}\ и\ q\overrightarrow{A_{1}C}\):

  • абсцисса \(\overrightarrow{\text{BA}_{1}}\) равна: \((a\ –b);\)

  • абсцисса \(\overrightarrow{A_{1}C}\) равна: \((c\ –a);\)

Тогда абсциссы \(\overrightarrow{\text{BA}_{1}} = q\overrightarrow{A_{1}C}\) равны:

\(a\ –b = q\left( c–a \right)\)

\(p = \frac{a\ –\ b}{c\ –\ a}\)

  1. для \(\overrightarrow{\text{CB}_{1}}\ и\ \overrightarrow{B_{1}A}\):

  • абсцисса \(\overrightarrow{\text{CB}_{1}}\) равна: \((b\ –с);\)

  • абсцисса \(\overrightarrow{B_{1}A}\) равна:\(\ (a\ –b);\)

Тогда абсциссы \(\overrightarrow{\text{CB}_{1}} = r\overrightarrow{B_{1}A}\):

\(b\ –c = r\left( a–b \right)\)

\(r = \frac{b\ –\ c}{a\ –\ b}\)

  1. Найдем произведение pqr:

\(pqr = \frac{c\ –\ a}{b\ –\ c} \bullet \frac{a\ –\ b}{c\ –\ a} \bullet \frac{b\ –\ c}{a\ –\ b} = 1\)

Что и требовалось доказать.