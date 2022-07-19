Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Стереометрия
Сечения в многогранниках Метод координат в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Двугранный угол Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Движения в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Пирамиды Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми Угол между плоскостями Векторы в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Тела вращения Призмы Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Расстояние от прямой до плоскости
Уравнения
Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения высших степеней Системы уравнений с двумя переменными Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах Показательные уравнения Уравнения с модулем Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Линейные уравнения Квадратные уравнения Однородные уравнения Логарифмические уравнения
Анализ функций
Графическое применение производной Преобразование графиков функции Интеграл Графики тригонометрических функций Экстремумы Правила дифференцирования Первообразная Свойства функций Смысл производной
Неравенства
Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства
Формулы и выражения
Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии
Планиметрия
Векторы Метод координат на плоскости Теорема Пифагора Элементы планиметрии Треугольники. Площади Прямоугольник Высота Подобие фигур Равенство фигур Окружнoсть и круг Квадрат Площади четырёхугольников Ромб Теорема Менелая и теорема Чевы Движения Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Виды треугольников Прямые и углы на плоскости Трапеция Отношения в геометрии Скалярное произведение векторов Четыре замечательные точки треугольника Параллелограммы Средняя линия Симметрия Серединный перпендикуляр Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Комбинации с окружностью Биссектриса Площадь круга и сектора круга Многоугольники Медиана Простейшие расстояния на плоскости Теорема синусов и теорема косинусов
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по окружности Диаграммы, графики и таблицы Сложные проценты Текстовые задачи на производительность Комбинаторика Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на проценты Прикладные задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Множества Вероятность Метод математической индукции Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по воде

Первообразная

Определение первообразной

Функция F(x) называется первообразной для функции f(x), если для всех x выполняется равенство:

F'(x) = f(x)

То есть первообразная функции \(f\) — это функция, от которой взяли производную и получили \(f\).

Например:

Функция F(x) = х² является одной из первообразных* для функции f(x) = 2х, так как

F'(x) = (х²)' = 2x = f(x)

Функция F(x) = х³ + 6 является одной из первообразных для функции f(x) = 3х², так как

F'(x) = (х²)' = 3х² = f(x)

* — Фраза «одна из первообразных» предполагает, что у одной из функций есть несколько первообразных. Например, для функции f(x) = 2х первообразными являются функции F(x) = х², F(x) = х² + 5, F(x) = х² + 17, и множество других. Их общий вид записывается как F(x) = х² + C, а C называются константой интегрирования.

Геометрический смысл первообразной

Пусть имеется график функции \(f\left( x \right)\text{.\ }\) На оси ОХ отмечены две точки a и b, и через них проведены две прямые до пересечения с графиком \(f\left( x \right).\) Требуется найти площадь, ограниченную графиком \(f\left( x \right),\) осью OX и прямыми x = a и x = b (на рисунке).

Эта площадь будет считаться как определенный интеграл от функции \(f\left( x \right)\).

\(S = \int_{a}^{b}{f\left( x \right)\ dx = F\left( b \right) - F\left( a \right),\ \ }\)где F — первообразная f(x).

Таким образом, если нам заранее известен явный вид первообразной \(f\left( x \right)\) (то есть \(F\left( x \right)\)), то просто нужно сделать ряд простых шагов, чтобы найти площадь S:

  1. Подставить в первообразную левую точку (b) и вычислить ее значение в этой точке — F(b).

  2. Подставить в первообразную правую точку (a) и вычислить ее значение в этой точке — F(a).

  3. Вычислить F(b) — F(a) (из значения первообразной в левой точке вычитаем значение первообразной в правой точке).

\(S = F\left( b \right) - F(a)\)