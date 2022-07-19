Первообразная

Определение первообразной

Функция F(x) называется первообразной для функции f(x), если для всех x выполняется равенство: F'(x) = f(x)

То есть первообразная функции \(f\) — это функция, от которой взяли производную и получили \(f\).

Например: Функция F(x) = х² является одной из первообразных* для функции f(x) = 2х, так как F'(x) = (х²)' = 2x = f(x) Функция F(x) = х³ + 6 является одной из первообразных для функции f(x) = 3х², так как F'(x) = (х²)' = 3х² = f(x)

* — Фраза «одна из первообразных» предполагает, что у одной из функций есть несколько первообразных. Например, для функции f(x) = 2х первообразными являются функции F(x) = х², F(x) = х² + 5, F(x) = х² + 17, и множество других. Их общий вид записывается как F(x) = х² + C, а C называются константой интегрирования.

Геометрический смысл первообразной

\(f\left( x \right)\text{.\ }\) На оси ОХ отмечены две точки a и b, и через них проведены две прямые до пересечения с графиком \(f\left( x \right).\) Требуется найти площадь, ограниченную графиком \(f\left( x \right),\) осью OX и прямыми x = a и x = b (на рисунке). Пусть имеется график функцииНа оси ОХ отмечены две точки a и b, и через них проведены две прямые до пересечения с графикомТребуется найти площадь, ограниченную графикомосью OX и прямыми x = a и x = b (на рисунке). Эта площадь будет считаться как определенный интеграл от функции \(f\left( x \right)\). \(S = \int_{a}^{b}{f\left( x \right)\ dx = F\left( b \right) - F\left( a \right),\ \ }\)где F — первообразная f(x).