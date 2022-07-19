Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства
Формулы и выражения
Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения
Планиметрия
Виды треугольников Отношения в геометрии Многоугольники Четыре замечательные точки треугольника Параллелограммы Подобие фигур Площадь круга и сектора круга Метод координат на плоскости Квадрат Площади четырёхугольников Равенство фигур Окружнoсть и круг Скалярное произведение векторов Медиана Простейшие расстояния на плоскости Движения Прямоугольник Серединный перпендикуляр Теорема синусов и теорема косинусов Средняя линия Теорема Менелая и теорема Чевы Трапеция Комбинации с окружностью Высота Биссектриса Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Треугольники. Площади Симметрия Векторы Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Пифагора Элементы планиметрии Ромб Прямые и углы на плоскости
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по воде Вероятность Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Множества Диаграммы, графики и таблицы Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по прямой Комбинаторика Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на проценты Прикладные задачи Метод математической индукции
Стереометрия
Векторы в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Движения в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Расстояние от точки до плоскости Метод координат в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Тела вращения Двугранный угол Пирамиды Призмы Сечения в многогранниках Параллельность прямых и плоскостей Угол между плоскостями Перпендикулярность прямых и плоскостей Расстояние от прямой до плоскости
Уравнения
Показательные уравнения Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Системы уравнений с двумя переменными Отбор корней с помощью тригонометрического круга Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах Однородные уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Методы решения уравнений Линейные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения
Анализ функций
Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций Экстремумы Первообразная Смысл производной Интеграл Свойства функций Правила дифференцирования Графическое применение производной

Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции

Логарифм числа b по основанию a (\(\mathbf{\log}_{\mathbf{a}}\mathbf{b}\mathbf{= c}\)) – это такой показатель степени c, в которую нужно возвести a, чтобы получить b (то есть ac = b).

При этом задаются ограничения: \(a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0\). Значение 𝑐 логарифма может быть любым.

Пример №1:

Вычислите: \(\log_{3}27\), \(\log_{\frac{1}{3}}27\).

1. Действуем по определению. Подберем степень, в которую нужно возвести 3, чтобы получить 27:

\(\log_{3}27 = 3\)

2. При возведении \(\frac{1}{3}\) в –3 степень получим 27, значит:

\(\log_{\frac{1}{3}}27 = \ –3\)

Ответ: 3; -3.

СВОЙСТВА ЛОГАРИФМА:

  1. Логарифм 1 по любому основанию равен 0.

\(\log_{a}1 = 0\)

  1. Логарифм числа по равному себе основанию равен 1.

\(\log_{a}a = 1\)

  1. Основное логарифмическое тождество. При возведении основания в степень логарифма получается логарифмическое выражение. \(Место\ для\ уравнения.\)

\(a^{\log_{a}b} = b\)

  1. Логарифм произведения равен сумме логарифмов.

\(\log_{a}\text{bc} = \log_{a}b + \log_{a}c\)

  1. Логарифм частного равен разности логарифмов.

\(\log_{a}\frac{b}{c} = \log_{a}b\ –\ \log_{a}c\)

  1. Показатель степени можно выносить из логарифмического выражения за знак логарифма.

\(\log_{a}b^{m} = m\log_{a}b\)

  1. Показатель степени можно выносить из основания логарифма за знак логарифма, возводя его в –1 степень.

\(\log_{a^{n}}b = \frac{1}{n}\log_{a}b\)

  1. Можно представить логарифм в виде частного логарифма с новым основанием.

\(\log_{a}b = \frac{\log_{c}b}{\log_{c}a}\)

  1. Если поменять местами подлогарифмическое выражение и основание логарифма, то получится логарифм, обратный исходному.

\(\log_{a}b = \frac{1}{\log_{b}a}\)

ЧАСТНЫЕ СЛУЧАЕ ЛОГАРИФМА

  1. Логарифм по основанию 10 записывается

как \(\lg\): \(\log_{10}a = lga\)

  1. Логарифм по основанию e (\(e \approx 2,72\)) записывается

как \(\ln\): \(\log_{e}a = lna\)

Используем рассмотренные свойства для решения задачи.

Пример №2:

Вычислите \(\log_{5}3125\).

1. Представим 3125 как 5 в некоторой степени:

\(3125 = 5^{5}\)

2. Вынесем степень из-под знака логарифма (по свойству из п. 6):

\(\log_{5}3125 = \log_{5}5^{5} = {5\text{\ log}_{5}}5\)

3. Логарифм числа по равному ему основанию равен 1 (по п. 1):

\(5\ \log_{5}5 = 5\)

Ответ: 5.

Пример №3:

Вычислите \(5^{2 + \log_{5}3}\).

1. Воспользуемся свойством степеней:

\(5^{2 + \log_{5}3} = 5^{2} \cdot 5^{\log_{5}{3\ }}\)

2. Используем основное логарифмическое тождество (п.3):

\(5^{2} \cdot 5^{\log_{5}{3\ }} = 25 \cdot 3 = 75\)

Ответ: 75.

Пример №4:

Вычислите \(\lg 125 + \lg 8\).

1. Воспользуемся формулой для суммы логарифмов (п. 4):

\(\lg 125 + \lg 8 = \lg 1000\)

2. Представим \(1000 = 10^{3}\) и вынесем 3 за знак логарифма:

\(\lg 1000 = \lg 10^{3} = 3\ \lg 10\)

3. Воспользуемся тем, что \(\lg 10 = 1\).

Ответ: 3.

Пример №5:

Вычислите \(\frac{\lg 8 + \lg 18}{{2lg}2 + \lg 3}\).

1. Применим в числителе формулу для сумы логарифмов (п. 4):

\(\frac{\lg 8 + \lg 18}{{2lg}2 + \lg 3} = \frac{\lg 144}{2\lg 2 + \lg 3}\)

2. В знаменателе внесем 2 под знак логарифма (п.6):

\(2\lg 2 = \lg 2^{2} = \lg 4\)

3. Воспользуемся формулой суммы логарифмов для знаменателя (п. 4):

\(\frac{\lg 144}{\lg 4 + \lg 3} = \frac{\lg 144}{\lg 12}\)

4. Перейдем от частного к логарифму с основанием 12 (п.8):

\(\frac{\lg 144}{\lg 12} = \log_{12}144\)

5. Представим \(144 = 12^{2}\), вынесем степень за знак логарифма (п. 6) и воспользуемся соотношением \(\log_{12}12 = 1\) (п. 2):

\(\log_{12}144 = \log_{12}12^{2} = 2\log_{12}12 = 2\)

Ответ: 2.

Кроме выражений с числами могут встречаться выражения, содержащие переменные. В этом случае можно использовать те же формулы и правила.

Пример №6:

Вычислите \(\log_{125}\frac{a^{2} \cdot a}{a^{3}}\).

1. Преобразуем отдельно подлогарифмическое выражение:

\(\frac{a^{2} \cdot a}{a^{3}} = a^{2 + 1 - 3} = a^{0} = 1\)

2. Логарифм 1 по любому основанию равен 0 (п. 1):

\(\log_{125}1 = 0\)

Ответ: 0.

СВОЙСТВА ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ:

Логарифмическая функция – это функция вида \(y = \log_{a}x\), где \(a > 0,\ a \neq 1,\ x > 0\).

– При \(a > 1\) логарифмическая функция монотонно возрастает:

На данном графике \(a = 2.\)

– При\(\ 0 < a < 1\) логарифмическая функция монотонно убывает:

На данном графике \(a = 0,5.\)

СВОЙСТВА ГРАФИКА ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ:

1. Область определения: \(D(y) = (0; + \infty)\)
2. Область значения: \(E(y\mathbb{) = R}\)
3. Ограниченность и непрерывность: Непрерывна, ограничена слева
4. Монотонность:

Возрастает при

\(a\ > \ 1\);

Убывает при

\(1 < a < 0.\)
5. Четность: Ни четная, ни нечетная
6. Периодичность: Не периодичная
7. Пересекает ось Ох в точке (1; 0)
8. Пересекает ось Оу Не пересекает ось