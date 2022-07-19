Свойства степеней

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Планиметрия
Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Прямые и углы на плоскости Теорема Пифагора Равенство фигур Медиана Симметрия Четыре замечательные точки треугольника Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Элементы планиметрии Подобие фигур Теорема синусов и теорема косинусов Виды треугольников Отношения в геометрии Параллелограммы Квадрат Средняя линия Движения Треугольники. Площади Векторы Серединный перпендикуляр Площади четырёхугольников Ромб Метод координат на плоскости Комбинации с окружностью Трапеция Площадь круга и сектора круга Окружнoсть и круг Прямоугольник Высота Биссектриса Теорема Менелая и теорема Чевы Скалярное произведение векторов Многоугольники Простейшие расстояния на плоскости
Реальная математика
Метод математической индукции Основы комбинаторики Вероятность Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы Комбинаторика Сложные проценты Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по окружности Прикладные задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Множества
Стереометрия
Угол между плоскостями Тела вращения Движения в пространстве Двугранный угол Призмы Метод координат в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Пирамиды Сечения в многогранниках Параллельность прямых и плоскостей Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Векторы в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии Теорема о трёх перпендикулярах
Уравнения
Квадратные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Методы решения уравнений Линейные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах Простейшие тригонометрические уравнения Однородные уравнения Уравнения с модулем Дробно-рациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Иррациональные уравнения Уравнения высших степеней
Анализ функций
Интеграл Экстремумы Графическое применение производной Преобразование графиков функции Смысл производной Графики тригонометрических функций Свойства функций Правила дифференцирования Первообразная
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства
Формулы и выражения
Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения

Свойства степеней

Для того, чтобы возвести число в степень с натуральным показателем n , нужно умножить число само на себя \(n\) раз:

где a – основание, n – показатель степень.

Для проведения вычислений удобно использовать формулы преобразования выражений со степенями. Они универсальны и работают для любых показателей (целых, рациональных или иррациональных):

  1. Любое число в нулевой степени равно единице.

\(a^{0} = 1\)

  1. Любое число в первой степени равно самому себе.

\(a^{1} = a\)

  1. Единица в любой степени равна единице.

\(1^{n} = 1\)

  1. При перемножении степеней с одинаковыми основаниями их степени складываются. А основание не меняется.

\(a^{n} \bullet a^{m} = a^{n + m}\)

  1. При делении степеней с одинаковыми основаниями из показателя делимого вычитается показатель делителя, а основание не меняется.

\(\frac{a^{n}}{a^{m}} = a^{n\ –\ m}\)

  1. При возведении степени в степень показатели перемножаются, а основание не меняется.

\({{(a}^{n})}^{m} = a^{n \bullet m}\)

  1. Степень произведения равна произведению степеней

\(\left( \text{ab} \right)^{n} = a^{n} \bullet b^{n}\)

  1. Степень частного равна частному степеней.

\(\left( \frac{a}{b} \right)^{n} = \frac{a^{n}}{b^{n}}\)

  1. При возведении в отрицательную степень основание «переворачивается», а знак показателя степени меняется на противоположный.

\(a^{–\ n} = \left( \frac{1}{a} \right)^{n}\)

Применим эти правила для решения следующих задач.

Пример №1:

\(\frac{3^{5}}{3^{3}} = 3^{5\ –\ 3} = 3^{2} = 9\)

Воспользуемся формулой для частного степеней с одинаковыми основаниями (п.5).

Пример №2:

\(\frac{20^{3}}{10^{3}} = \left( \frac{20}{10} \right)^{3} = 2^{3} = 8\)

Так как степень частного равна частному степеней, занесем всю дробь под одну степень (п.8).

Пример №3:

\(\frac{1}{2^{–2}} = \frac{1^{–2}}{2^{–2}} = \left( \frac{1}{2} \right)^{–2} = 2^{2} = 4\)

Для удобства представим \(1 = 1^{- 2}\) (п.3) и занесем всю дробь под одну степень (п.9).

Пример №4:

\(\frac{a^{2} \cdot \left( a^{\frac{5}{2}} \right)^{2}}{a^{7}} = \frac{a^{2} \cdot a^{\frac{5}{2} \cdot 2}}{a^{7}} = a^{2 + 5 - 7} = a^{0} = 1\ \)

Возведем степень в степень, перемножая показатели (п.6). Так как все основания одинаковые, то заменим произведение степеней на сумму показателей (п.4), а частное – на разность (п.5). Основание при этом не меняем. Любое число в нулевой степени равно единице (п.1).