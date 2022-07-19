Перпендикулярность прямых и плоскостей

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Уравнения
Уравнения высших степеней Показательные уравнения Однородные уравнения Квадратные уравнения Логарифмические уравнения Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы уравнений с двумя переменными Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Иррациональные уравнения Линейные уравнения
Анализ функций
Свойства функций Графическое применение производной Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций Экстремумы Правила дифференцирования Первообразная Смысл производной Интеграл
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней
Планиметрия
Четыре замечательные точки треугольника Подобие фигур Площадь круга и сектора круга Прямоугольник Треугольники. Площади Векторы Квадрат Комбинации с окружностью Теорема Пифагора Окружнoсть и круг Элементы планиметрии Скалярное произведение векторов Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Средняя линия Виды треугольников Симметрия Ромб Метод координат на плоскости Теорема синусов и теорема косинусов Прямые и углы на плоскости Высота Теорема Менелая и теорема Чевы Многоугольники Простейшие расстояния на плоскости Равенство фигур Движения Трапеция Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Серединный перпендикуляр Площади четырёхугольников Отношения в геометрии Медиана Параллелограммы Биссектриса
Реальная математика
Прикладные задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Множества Текстовые задачи на движение по окружности Комбинаторика Вероятность Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на движение по воде Сложные проценты Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы Метод математической индукции Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по прямой
Стереометрия
Угол между прямой и плоскостью Расстояние от точки до плоскости Векторы в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Движения в пространстве Сечения в телах вращения Перпендикулярность прямых и плоскостей Теорема о трёх перпендикулярах Двугранный угол Расстояние от прямой до плоскости Пирамиды Призмы Метод координат в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми Угол между плоскостями Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в многогранниках Тела вращения

Перпендикулярность прямых и плоскостей

Элементы геометрии перпендикулярны, если они пересекаются под углом в 90°.

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ ПРЯМЫЕ

Перпендикулярные прямые – это прямые, которые пересекаются под углом в 90°.

\(a\bot b\)

Лемма о параллельных прямых, перпендикулярных третьей:

Если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна третьей прямой, то и вторая прямая ей перпендикулярна.

\(\left. \ \frac{a \parallel b}{a\bot c} \right\} \Longrightarrow b\bot c\)

ПРЯМАЯ, ПЕРПЕДИКУЛЯРНАЯ ПЛОСКОСТИ

Прямую называют перпендикулярной плоскости, когда прямая перпендикулярна любой прямой, лежащей в этой плоскости.

Признак перпендикулярность прямой и плоскости:

Прямая перпендикулярная плоскости, когда она перпендикулярна двум пересекающимся на этой плоскости прямым:

\(\left. \ \frac{b,c \in \alpha}{\begin{matrix} b \cap c \\ a\bot b,c \\ \end{matrix}} \right\} \Longrightarrow a\bot\alpha\)

ТЕОРЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬЮ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ:

Теорема 1

Через любую точку пространства можно провести прямую, перпендикулярную данной плоскости, при том только одну.

Теорема 2

Если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна к плоскости, то и другая прямая тоже ей перпендикулярна.

\(\left. \ \frac{a \parallel b}{a\bot\alpha} \right\} \Longrightarrow b\bot\alpha\)

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ ПЛОСКОСТИ

Перпендикулярные плоскости – это плоскости, между которыми двугранный угол равен 90°.

Признак перпендикулярности плоскостей:

Если плоскость проходит через прямую, перпендикулярную другой плоскости, то такие плоскости перпендикулярны.

\(\left. \ \frac{a \in \alpha}{a\bot\beta} \right\} \Longrightarrow \alpha\bot\beta\)