Подобие фигур

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по прямой Комбинаторика Сложные проценты Текстовые задачи на сплавы и смеси Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по окружности Вероятность Диаграммы, графики и таблицы Метод математической индукции Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на проценты Прикладные задачи Множества
Стереометрия
Параллельность прямых и плоскостей Движения в пространстве Двугранный угол Сечения в телах вращения Угол между скрещивающимися прямыми Тела вращения Угол между плоскостями Перпендикулярность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Угол между прямой и плоскостью Расстояние от точки до плоскости Расстояние от прямой до плоскости Пирамиды Призмы Сечения в многогранниках Расстояние между скрещивающимися прямыми
Уравнения
Отбор корней с помощью двойного неравенства Простейшие тригонометрические уравнения Показательные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Методы решения уравнений Уравнения высших степеней Однородные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Отбор корней с помощью тригонометрического круга Иррациональные уравнения Уравнения с модулем Системы уравнений с двумя переменными Линейные уравнения Уравнения в целых числах Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения
Анализ функций
Первообразная Графическое применение производной Преобразование графиков функции Интеграл Графики тригонометрических функций Свойства функций Правила дифференцирования Смысл производной Экстремумы
Неравенства
Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства
Формулы и выражения
Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг
Планиметрия
Простейшие расстояния на плоскости Средняя линия Элементы планиметрии Скалярное произведение векторов Многоугольники Медиана Теорема Менелая и теорема Чевы Трапеция Равенство фигур Окружнoсть и круг Ромб Биссектриса Площадь круга и сектора круга Отношения в геометрии Четыре замечательные точки треугольника Квадрат Площади четырёхугольников Теорема Пифагора Векторы Прямоугольник Теорема синусов и теорема косинусов Параллелограммы Комбинации с окружностью Движения Виды треугольников Симметрия Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Серединный перпендикуляр Прямые и углы на плоскости Подобие фигур Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Треугольники. Площади Метод координат на плоскости Высота

Подобие фигур

В подобных фигурах каждой точке одной из них можно сопоставить точку второй таким образом, что все линейные величины этих фигур будут относиться друг к другу с определённым коэффициентом подобия k, единственным для этих фигур.

Например:

\(\frac{\text{OM}}{OM_{1}} = k\) , где k – одно и то же положительное число для всех точек, если фигуры подобны, это отношение расстояний от фиксированной точки О до соответствующих точек этих фигур.

Также подобные фиуры можно представить как одинаковые фигуры, одну из которых уменьшили или увеличили как картинку на смартфоне. Таким образом все квадраты подобны меджу собой:

Подобным образом работает проекция фильма на полотно в кинотеатре. На экран выводится увеличенное изображение кадра на пленке, при этом визуально расстояние между объектами на экране остается такое же.

Подобие треугольников:

Чаще всего в задачах используется подобие треугольников.

1. Сохраняется подобие между линейными величинами:

\(\frac{a}{A} = \frac{b}{B} = \frac{c}{C} = \frac{h}{H}\)

2. Сохраняется внутреннее отношение длин:

\(\frac{А}{В} = \frac{a}{b}\) или \(\frac{H}{C} = \frac{h}{c}\)

Признаки подобия треугольников:

Существуют признаки, по которым можно утверждать, что треугольники подобны.

1. По двум пропорциональным сторонам и углу между ними:

\(\frac{\text{ab}}{\text{AB}} = \frac{\text{ac}}{\text{AC}};\ \ \angle bac = \angle BAC\)

2. По двум равным углам (тогда и третьи тоже будут равны)

\(\angle bac = \angle BAC;\ \angle bca = \angle BCA\ \)

3. По трем пропорциональным сторонам:

\(\frac{\text{ab}}{\text{AB}} = \frac{\text{ac}}{\text{AC}} = \frac{\text{bc}}{\text{BC}}\)

Признаки подобия прямоугольных треугольников:

Из-за того, что у двух прямоугольных треугольников два угла по 90⁰ уже равны, те же признаки подобия треугольников можно адаптировать под прямоугольные треугольники:

  1. По двум катетам (угол между ними 90⁰ - вместо первого признака).

  2. По одному острому углу (второй угол 90⁰ - вместо второго признака).

  3. По катету и гипотенузе (по т. Пифагора третья сторона тоже будет пропорциональной – вместо третьего признака).